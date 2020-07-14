Легионеры без карантина и 10% зрителей. Что надо знать о новом сезоне КХЛ на фоне пандемии

Клубы КХЛ начинают возвращаться из отпуска, а уже в сентябре лига планирует начать новый сезон-2020/2021. Очевидно, что за полтора месяца, оставшихся до начала осени, ситуация с коронавирусом не нормализуется и привычные условия не вернутся в полном объёме, так что грядущий чемпионат (как минимум его начало) пройдёт на фоне пандемии.

В связи с этим лига разработала рекомендации по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей чемпионата КХЛ. Этот документ оказался в распоряжении «Чемпионата». Рассказываем о его основных положениях.

Отпуск закончился, но вопросы ещё остались. Белые пятна межсезонья КХЛ Глобальные и локальные проблемы всей лиги, а также отдельных клубов и хоккеистов.

Хоккеистов будут тестировать раз в пять дней и после каждого выезда за границу

Для диагностики коронавируса у персонала, игроков, тренеров и других сотрудников клуба разработан целый комплекс мероприятий. Главные анализы – мазок зева для непосредственного выявления ковида и лабораторное определение количества антител разного типа в организме.

Первичную комбинацию этих анализов проведут в самом начале тренировочных сборов, а затем уже будут плясать от результатов. Если придёт положительный тест мазка, то сотрудник клуба будет изолирован. Если мазок покажет отрицательный результат и при этом у человека будут обнаружены антитела, то от последующих тестирований он будет освобождён до 1 сентября, а в случае аналогичных показателей при повторном скрининге – до 1 ноября.

Скорее всего, у большинства сотрудников клуба будут зафиксированы отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие антител. У таких людей до начала сезона будут брать мазок с периодичностью раз в неделю, а после старта турнира – раз в пять дней. Отметим, что по готовности каждого анализа лаборатории будут высылать результаты в виде QR-кода каждому протестированному лицу. Этот код можно будет для удобства загрузить в смартфон и обязательно предъявлять каждый раз при входе в спортивное сооружение.

Важно, что поводом к дополнительным лабораторным исследованиям становится любая зарубежная поездка. Таким образом, после каждого выезда российского клуба КХЛ в другое государство сотрудники этого клуба должны сдать новые анализы либо за три дня до въезда, либо в течение следующих трёх дней после пересечения границы.

На данный момент всё это выглядит как рекомендации клубам, однако этот документ уже согласован Роспотребнадзором и официально будет опубликован после совета директоров КХЛ. Также выйдет положение, в котором будет прописана ответственность за несоблюдение регламента.

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Заражённый хоккеист «получает травму» и может оставить вне игры полкоманды

Если игрок сдал положительный тест на коронавирус, то он, естественно, не допускается к участию в матчах и тренировочному процессу, а также в его отношении проводится целый комплекс мероприятий.

Во-первых, он изолируется от всей команды в отдельное помещение и ожидает прибытия медиков, которые и решат, что с ним делать дальше. Во-вторых, такому хоккеисту присваивается статус «Травмированный игрок», а в электронную базу ЦИБ КХЛ высылается соответствующая заявка. В-третьих, клуб координирует коммуникационную политику по этому вопросу с КХЛ. Можно предположить, что в официальных источниках о факте заболевания в том или ином клубе не будут сильно распространяться.

Разумеется, после фиксации положительного теста у любого сотрудника клуба (не обязательно хоккеиста) определяется группа людей, контактировавших с заражённым. Эта группа отправляется на обязательный двухнедельный карантин, который можно проводить и в домашних условиях. Нетрудно представить, что размер контактной группы в хоккейном клубе может быть весьма большим и положительный тест одного игрока способен оставить вне игры на приличный срок добрую половину команды. Интересно, что хоккеистам, включённым в список «контактных», статус «Травмированный игрок» не присваивается, однако тренеру и клубу от этого, понятно, будет не легче.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Легионерам не придётся сидеть на карантине

Во все команды КХЛ стягиваются хоккеисты из разных уголков нашей планеты, приезжают легионеры, и для них в рекомендательном положении есть хорошие новости. Сидеть на обязательном карантине по прибытии в Россию иностранцам не придётся.

При этом они, а также члены их семей по прилёте должны будут иметь с собой заключение об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не более чем за трое суток до прибытия. Это единственное условие для прибытия легионеров в расположение клубов.

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Игроки не пересекаются с персоналом и минимально контактируют с тренером

Понятно, что самые строгие меры должны быть приняты в области проведения тренировочного процесса и пребывания спортсменов на территории спортивного сооружения. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), с исключением только на время самого тренировочного занятия, соблюдение дистанции в раздевалках, душевых комнатах, столовой и других помещениях, неукоснительное следование правилам личной гигиены, регулярное проветривание тренировочных помещений, их санитарная обработка и влажная уборка – всё это прописано в рекомендациях.

Там же указано, что должно быть по возможности исключено пересечение хоккеистов и персонала клуба, а также минимизировано контактное взаимодействие игроков и представителей тренерского штаба во время тренировочного процесса. Один из пунктов гласит, что тренировочная программа для игроков (имеются в виду занятия не на льду) должна быть определена заранее, путём электронного обмена, каждому спортсмену должна быть обеспечена площадь для тренировки размером в 4 кв.м., а различное оборудование должно быть размещено в помещениях на расстоянии 1,5 метров.

Интересно также, что возобновление тренировочного процесса рекомендовано проводить в три этапа. Сначала индивидуальные занятия, затем тренировки в малых группах (10-12 человек) и потом уже общекомандные занятия. На каждом этапе всеми сотрудниками клуба должны строго соблюдаться нормы личной гигиены, а участие персонала команды, не задействованного в процессе, желательно исключить.

Выходит, что игроки должны постоянно заниматься в дезинфицированных, хорошо проветриваемых помещениях, в присутствии минимального количества людей: тренер, его помощники и врач команды.

На тренировки и матчи – лучше на личном авто

Всем сотрудникам клуба рекомендовано приезжать на тренировки и игры на своих личных автомобилях. Если у кого-то такой возможности нет, то клуб должен обеспечить перемещение сотрудников в нескольких автобусах с достаточным количеством мест, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

При ежедневных поездках, когда клуб проводит тренировку не на своей тренировочной базе, рекомендуется перевозить сотрудников следующими группами: три группы игроков, группа с тренерским штабом и группа с остальными сотрудниками клуба.

«Чистая зона» на стадионах. Что это и кто туда сможет входить?

В спортсооружении во время проведения матча выделяется специальная зона исключительно для нахождения игроков, тренеров и лиц обслуживающего персонала, участвующих в матче команд. «Чистая зона» включает в себя хоккейную площадку, скамейки для запасных и оштрафованных, раздевалки, комнаты судьи, станции допинг-контроля и другие помещения, где до, во время и после матча находятся участники встречи.

При этом в «Чистую зону» имеют доступ не только спортсмены, тренеры и судьи, но также представители СМИ (не более 27 человек), телевизионная бригада, различные люди из КХЛ, медперсонал, технологи и прочие специалисты, обслуживающие матчи чемпионата. «Чистая зона» подвергается регулярной дезинфекции (в том числе, в перерывах игр), охраняется, а перемещение в ней всех допущенных (за исключением хоккеистов) возможно только при использовании средств личной защиты. Разумеется, никаких посторонних лиц в «Чистой зоне» быть не должно, так что о различных активностях между хоккеистами и болельщиками в пределах стадиона (да и вне его) в следующем сезоне можно забыть.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Никаких рукопожатий и предматчевых шоу и «чистые» шайбы

В следующем сезоне существенно изменится предматчевая церемония. Например, запрещены рукопожатия между капитанами команд и арбитрами. Про послематчевые «ручкания» ничего не сказано, но надо полагать, что эта процедура тоже отменена.

Кроме того, не допускается проведение символического вбрасывания и проведение предматчевого шоу с выступлением артистов и творческих коллективов на льду. В качестве предматчевого шоу клубу рекомендуется использовать имеющееся в спортсооружении оборудование – светозвуковые представления, проекция на лед, показ видеороликов на медиа-кубе и прочее. Все дополнительные активности должны быть согласованы с КХЛ.

Отметим, что, согласно рекомендациям, должны быть продезинфицированы все матчевые атрибуты (арка выхода команд, зона скамеек, стойка под запасные клюшки) и даже игровые шайбы. По возможности, шайбы должны меняться и обрабатываться во время матча. Кстати, по этим правилам выходит так, что снаряд, вылетевший на трибуну к зрителям, точно не будет возвращён в игру.

Зрители будут на трибунах. Но только 10% стадиона?

В рекомендациях от КХЛ также прописаны правила расчёта количества зрителей на матчах. Пока они не внушают оптимизм. Людей на хоккей будут пускать, но с заполнением лишь 10% от проектной вместимости стадионов. При этом указано, что билетная программа матча должна предусматривать сохранение полутораметровой дистанции между болельщиками. Однако это не означает, что организованных фанатских секторов в следующем сезоне не будет, так как есть соответствующий пункт, согласно которому «допускается размещение зрителей без сохранения дистанции 1,5 метра только для членов одной контактной группы или с билетами, купленными в рамках одного заказа с обязательным уведомлением об этом зрителей при покупке и при условии соблюдения масочного режима».

Пока не совсем понятно, как в соответствии с этими рекомендациями клубы будут ранжировать людей при входе на арену. Ладно билеты, их можно выпустить ограниченное количество. Но как быть с владельцами абонементов? На небольших стадионах их набирается даже больше 10%.

Впрочем, отметим, что этот пункт форс-мажорного регламента наверняка будет корректироваться. Просто документ составлен сейчас, когда требования Роспотребнадзора допускают именно 10% зрителей на спортивных соревнованиях. Но, например, в Москве с 1 августа разрешат заполнять уже 50% арен. Мало сомнений в том, что эти ограничения с течением сезона КХЛ будут смягчаться и лига будет вносить правки в пункт о количестве зрителей на стадионах. При этом понятно, что в разных городах будут разные условия в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах, но есть надежда, что уже к середине чемпионата абсолютное большинство арен КХЛ будет готово для аншлагов.