«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться

Каким одним словом можно описать межсезонье «Сибири»? Штиль. Причём штиль впервые за долгое время приятный, пусть из-за коронавируса и немного затянувшийся. Генеральный директор клуба Кирилл Фастовский ещё до начала оборавшегося на мажорной ноте для «Сибири» плей-офф продлил контракты с финскими легионерами, к которым уже в середине «регулярки» был интерес со стороны топ-клубов. Да и с российскими хоккеистами проблем не было: почти весь костяк и так был на контрактах, а те, у кого соглашения истекали, пролонгировали их по ходу сезона.

Единственным событием, оборвавшим новосибирскую тишину, стала новость о смерти одного из учредителей клуба и руководителя попечительского совета Дмитрия Босова. После этой трагедии за судьбу новосибирского клуба стало реально страшно. Вряд ли, даже при самых неблагоприятных раскладах, «Сибирь» мгновенно ощутила бы её последствия, но дальнейшие перспективы сибиряков были в тумане. Если для Босова хоккей был главной отдушиной, то для его наследников финансирование профессионального клуба могло бы стать бесполезной роскошью. Благо для «Сибири», вдова бизнесмена Катерина Босов, чья фамилия не склоняется на иностранный манер, заверила, что перешедший к ней «Сибирский Антрацит» в полном объёме продолжит финансирование «Сибири» и других хоккейных проектов мужа.

Финансирование «Сибири» в новом сезоне сохранится в полном объёме

Для «Сибири» ситуация, при которой удалось сохранить практически всех лидеров, по сути уникальная. Этой весной Фастовскому не нужно было судорожно искать потенциальных хэдлайнеров по всему континенту и заново собирать выпотрошенную грандами команду. «Сибирь», как и любой другой середняк, частенько называют командой-витриной. Но в этот раз Фастовский заблаговременно повесил на стекло табличку «Закрыто», а все самые ценные товары спрятал от взгляда назойливых покупателей. По большому счёту селекционная работа новосибирского менеджмента в это долгое межсезонье свелась к двумя вещам – поиску последнего легионера и пролонгации Алексея Красикова и Николая Демидова. Впрочем, совсем без изменений «Сибирь», разумеется, не обошлась.

Кирилл Фастовский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В Новосибирск приехал ещё один финн

Насколько же велико было прошлой весной недовольство болельщиков, после того как Фастовский в очередной раз вверил команду тренеру-дебютанту. Многие на полном серьёзе ждали возвращения в Новосибирск Дмитрия Квартальнова или Петериса Скудры, а в итоге получили Николая Заварухина и один из самых молодых тренерских штабов в лиге. Вспоминают ли люди, костерившие «бронзового» менеджера за это решение, свои слова про ноунейма? Куда уж там, особенно после выхода в полуфинал конференции. Даже коллега Панышев прошлым летом спорил с пресс-атташе «Сибири» Марией Левинской на то, что Заварухин «не доживёт» до Нового года. В итоге молодой специалист заставил обеднеть Павла на энную сумму.

Интересно, что под сомнения ставили и квалификацию помощников Заварухина. От услуг Олега Ореховского, отвечавшего в тренерском штабе за работу с защитниками, прошлой весной отказались в родном «Динамо». Но именно он поставил команде оборону, о которую, как о стену, бились всю четвертьфинальную серию звёздные нападающие «Автомобилиста». Про уфимца Алексея Рябкова до этого сезона в КХЛ практически никто не знал, но именно он заложил команде шикарную физику, за счёт которой «Сибирь» стала одной из самых быстрых команд лиги. Уже этой весной специалист по физподготовке был интересен по меньшей мере одному гранду Восточной конференции. Тренер-видеоаналитик Вячеслав Гусов стал не просто человеком с ноутбуком на трибунах, отвечающим за челленджи, но и связующим звеном между легионерами и тренерским штабом, одновременно выполняя функции тренера по развитию и работая с молодёжью.

Немного особняком в тренерском штабе стояли фигуры двух местных специалистов и легенд «Сибири» – Андрея Тарасенко и Константина Капкайкина. Первый с 2012 года отвечает за работу с нападающими и большинство. Второй продолжительный период работал с голкиперами. Долгое время казалось, что критика одного из лучших нападающих в истории клуба и отца обладателя Кубка Стэнли – что-то за гранью фантастики. Настолько велик авторитет семьи Тарасенко в столице Сибири. Но чем хуже новосибирцы играли с численным преимуществом, тем больше вопросов возникало к новосибирскому тренеру. А к концу «регулярки» опция большинства и вовсе исчезла из его обязанностей. Работа же Капкайкина зачастую оставалась в тени.

Однако в Новосибирске решились именно на смену Капкайкина и пригласили на должность тренера вратарей опытнейшего финна Яри Каарелу, заменившего ещё одного коренного новосибирца Капкайкина. Теперь россиянин будет отвечать за подготовку голкиперов в школе «Сибири». Чем руководство новосибирцев мотивирует перестановку пока известно, но работа финна в России оставляет неоднозначное впечатление. Насколько Каарела уважаем на родине можно судить по тому, что он несколько лет работал в сборной Финляндии, в том числе на Олимпийских играх в Нагано. В КХЛ 61-летний финн работает с 2010 года и нигде, кроме «Сочи», не задерживался дольше чем на 2 сезона. То, что Каарелу приглашали работать в ЦСКА и СКА – знак качества, но за годы работы в КХЛ какого-то резкого скачка никто из его подопечных не совершал. Если его соотечественник Юси Парккила в своё время в «Атланте» слепил из Константина Барулина MVP Кубка Гагарина и вратаря сборной России, то у Каарелы таких достижений на российской земле нет. Так или иначе, в Новосибирске рассчитывают, что опытный тренер не только увеличит финское присутствие и облегчит жизнь Харри Сятери, но и поможет шагнуть на новую ступеньку Алексею Красикову.

Яри Каарела Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Красоткин не даст Красикову войти в зону комфорта

Обычно «Сибирь» предпочитает входить в сезон с только с двумя голкиперами. Для новосибирского клуба третий вратарь – дополнительная нагрузка на не самый выдающийся бюджет. За все 10 лет работы Фастовского в Новосибирске, «Сибирь» только два раза начинала «регулярку» с тремя вратарями. Ни Павел Шегало, ни Эдуард Рейзвих так и не сыграли ни одного матча с форме со снежинкой и всё время просиживали изрядно нагретое место на трибуне в роли статистов. И вот, спустя два года после ухода Рейзвиха, «Сибирь» берёт третьим номером Антона Красоткина, который провёл последние два года в «Адмирале».

Вратарская бригада «Сибири» Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

По большому счёту у Николая Заварухина есть идеальный тандем Сятери – Красиков. Опытный финн в прошлом плей-офф похоронил «Автомобилист» и доказал, что является одним из лучших голкиперов лиги. Молодой россиянин идеально смотрелся на позиции бэкапа и уже давно и достаточно чётко обозначил претензии на место первого номера. Логика новосибирского клуба максимально проста. С приходом Красоткина клуб практически ничего не теряет. «Сибирь» берёт в скрытую аренду на адекватную зарплату ещё одного талантливого молодого россиянина, который массовкой становиться не собирается и 100% будет выгрызать место в рамке. С позиции конкуренции ситуация для тренерского штаба идеальная. Да и на случай травм Красоткин – хорошая подушка безопасности. Чем в своё время обернулась травма Александра Салака в Новосибирске все хорошо помнят.

А вот логика «Локомотива», отдавшего своего воспитанника в клуб с эталонной парой голкиперов, не совсем ясна. Если Сятери и Красиков будут играть, как минимум, на уровне прошлого сезона, то Красоткин вообще может остаться без игрового времени. При таком раскладе прогресс 23-летнего ярославца ожидаемо затягивается. Для Алексея Красикова, подписавшего новый трёхлетний контракт, приход ещё одного конкурента может стать неким индикатором того, что длительное соглашение не должно вогнать его в зону комфорта и продолжать расти. Даже интерес из НХЛ не гарантирует ничего.

Фастовский впервые в истории «Сибири» сделал оффершит

Главная потеря этого лета для новосибирцев – 24-летний Николай Демидов. Нестандартный атакующий защитник в позапрошлом сезоне стал четвёртым бомбардиром команды и практически сразу привлёк внимание других клубов. Начало минувшей «регулярки» Демидов пропустил из-за рецидивной травмы верхней части тела и прийти в себя образца позапрошлого сезона не сумел. Воспитанник московского хоккея не только завалил регулярный чемпионат, но и крайне слабо провёл плей-офф. Впрочем, это новосибирцев не смутило и «Сибирь» предложила Демидову новый контракт, но Николай квалификационное предложение клуба не принял.

Даже после провального года к Демидову был очень серьёзный интерес у «Авангарда», долгое время выбиравшего между ним и Дамиром Шарипзяновым. В конечном счёте омичи сделали выбор в пользу нижнекамца из-за непомерных финансовых аппетитов Демидова. По нашей информации, защитник оценил свои услуги в 50 миллионов рублей за сезон и поэтому неудивительно, что в КХЛ не нашлось желающих повторить квалификационное предложение «Сибири». Новосибирцы права на защитника сохранили, но выгодно обменять их пока так и не сумели. Ситуация с Демидовым – яркий пример того, что некоторые хоккеисты до сих пор не осознают постпотолочную реальность. Теперь велик шанс того, что новый сезон Николай начнёт где-нибудь в Европе.

По своей воле сибиряки расстались с капитаном Александром Логиновым. Второй сезон опытного оборонца в «Сибири» выдался крайне слабым: Логинов резко просел в скорости и стал вторым в команде по количеству грубых голевых ошибок. Не справился капитан «Сибири» и с игрой в большинстве. Скорее всего, ради замены Логинову Фастовский и сделал первый в истории клуба оффершит. То, чем топ-клубы активно промышляли всю допотолочную эпоху, для новосибирцев долгое время казалось несбыточной мечтой. Впервые не из «Сибири» вытащили нужного хоккеиста, а «Сибирь» ударила деньгами по другому клубу. Пострадала от кошелька новосибирцев «Северсталь», потерявшая самого результативного защитника прошлого сезона Илью Хохлова. В интервью «Чемпионату», Николай Заварухин признался, что видит Хохлова в большинстве «Сибири», а также отметил, что Илья прекрасно играет в пакмув и на синей линии. Рискнём предположить, что выдавший шикарный сезон при Андрее Разине, россиянин начнёт сезон в первой паре с Юрки Йокипаккой.

Илья Хохлов Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Большое интервью с Заварухиным. О «Сибири», селекции, проценте жира и даже детском хоккее Богун попытался выжать из главного тренера новосибирского клуба всё.

Кажется, что не совсем логичным выглядит возвращение в Новосибирск Виталия Меньшикова, абсолютно провалившего сезон в родном «Тракторе». Вряд ли при нынешнем наборе защитником любитель скинуть краги будет подниматься выше третьей пары. По словам Заварухина, Меньшиков должен стать тем, кто добавит команде агрессии и неуступчивости. Пока что только его приобретение выглядит самым сомнительным в этой трансферной кампании. Слишком уж плох Меньшиков был в Челябинске.

А вот знакомый рулевому «Сибири» по работе в «Автомобилисте» Ефим Гуркин должен будет, как и Хохлов, помочь команде в большинстве и стать тем, кто сможет разогнать атаку. Вполне вероятно, что Гуркина мы увидим в паре с продлившим контракт Ильёй Морозовым. Поговаривали, что воспитанник «Сибири» по ходу прошлого сезона стал посматривать в сторону Северной Америки, однако менеджменту новосибирцев всё-таки удалось удержать бронзового призёра МЧМ на родной земле. В минувшем сезоне Морозов достаточно серьёзно прибавил как в позиционной игре, так и в работе с шайбой. Он стал намного чаще брать игру на себя и при этом реже ошибаться. Очевидно, что одной из причин, по которой Морозов продлил контракт, стало то, что его будут активнее продвигать вверх в командой иерархии. Доморощенный защитник вполне способен закрепиться в топ-4.

Приятно удивляет и то, что у «Сибири» прямо сейчас в составе есть 9 защитников. И это без учёта лимитчиков. Пополнил команду, блеснувший в «Адмирале» 21-летний Тимур Ахияров. Восстановился после тяжёлой травмы Владислав Наумов, чья карьеры в последние годы дала трещину. В общем, у Николая Заварухина, весь сезон прибегавшего к ротации, особенно на старте «регулярки», есть где развернуться.

«Сибирь» ждёт ещё одного нападающего

Единственным легионером покинувшим «Сибирь» в межсезонье стал Юкка Пелтола, уже в середине сезона планировавший вернуться в родную «Таппару». В отличие от остальных финнов, Пелтола результат команды не определял. Его уход и близко не стал потерей и только открыл «Сибири» возможности для поиска центра второго звена. В прошлом году на этой позиции потух лучший бомбардир новосибирцев позапрошлого сезона Дмитрий Саюстов.

Сибиряки поиск пятого легионера не форсировали. Изначально сообщали, что в Новосибирске высадится канадец Брэндон МакМилан, но в итоге «Сибирь» пописала его соотечественника Эрика О’Делла, о котором Фастовский мечтал несколько лет. Союз «Сибири» и двухстороннего центра и стал наконец возможен из-за введения потолка зарплат и не задавшемуся у бородатого канадца сезону в «Магнитке». Во многом, прошлый сезон Эрику испортил полученный в октябре перелом ноги. В Новосибирске ждут, что О’Делл сможет стать вторым центром команды и вернуться на тот уровень, который он демонстрировал в «Сочи». Пока Заварухин говорит, что не планирует двигать Саюстова на край, но думается, что выбор всё-таки будет сделать в пользу канадца, шикарно играющего на точке.

Олег Ли Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Шикарно подходит под быстрый атлетичный хоккей Заварухина приехавший в столицу Сибири на перезагрузку Олег Ли. Сейчас крайний нападающий, поникший после вынужденного переезда в Санкт-Петербург, тренируется в третьей тройке с Чесалиным и Романцевым, с которыми может сколотить одно из лучших «энерджи лайн» Востока. Ли точно добавит «Сибири» мобильности и агрессии. Тем более, что после Петербурга и Казани кажется, что Олег попал в более привычную для себя среду с кучей игрового времени.

Небольшим пятном на селекции «Сибири» выглядит расставание за бесценок с Никитой Михайловым. То, что некогда главный молодой талант команды не нашёл общий язык с Заварухиным было известно достаточно давно. Клуб безуспешно пытался найти варианты для размена и в конце концов расстался с достаточно ценным кадром без соразмерной компенсации. Становиться собакой на сене новосибирцы не захотели. После расторжение Михайлова у «Сибири» осталась открытой вакансия в атаке. Даже при нынешней скамейке ещё один форвард команде точно не помешает. В идеале им должен стать человек, способный сыграть в топ-6.

«Сибири» оказался не нужен перспективный молодой россиянин. Что не так с Михайловым? Два года назад Никита Михайлов ездил на «Матч Звёзд» и был одним из тех, кто почти спас новосибирский клуб от провала.

Интересно посмотреть и на то, насколько активно тренерский штаб будет заигрывать в основной команде самого талантливого проспекта «Сибири» Дмитрия Овчинникова. В прошлом сезоне 18-летний нападающий набирал в МХЛ очко за игру и в конце сезона заслужил шанс сыграть несколько смен в КХЛ. Новосибирский вундеркинд совершенно точно пройдёт сбор с основной командой, однако велика вероятность, что большую часть времени он отыграет в МХЛ. Заварухин планирует вести Овчинникова путём другого новосибирского воспитанника Константина Окулова, в своё время три года проходившего сборы с основной командой, но возвращавшегося в МХЛ из-за недостатка массы. С 70 килограммами в КХЛ техничный и быстрый Овчинников будет просто отлетать от других хоккеистов.

Кто из юниоров выстрелит в следующем сезоне? Пять больших талантов в клубах КХЛ Эти парни могут засверкать в КХЛ уже в ближайшее время.

Ориентировочный состав «Сибири» в сезоне 2020/2021

Сятери (Красиков, Красоткин)



Хохлов – Йокипакка

Гуркин – Морозов

Ермаков – Алексеев

Меньшиков – Хабаров

Ефремов

Резерв: Ахияров, Наумов, Пастухов



Шаров – Руохомаа – Пуустинен

Саюстов – О’Делл – Миловзоров

Чесалин – Романцев – Ли

Шашков – Комаров – Коротков

Ромаев

Резерв: Торченюк, Овчинников, Яковлев, Первушин

То, что «Сибирь» сохранила почти всех лидеров и точечно видоизменила состав – огромный плюс и устоявшиеся прошлогодние сочетания будут огромным преимуществом новосибирцев на старте «регулярки». Но пока кажется, что, даже сохранив почти всю команду, «Сибирь» сильнее не стала. В то время, как почти все восточные конкуренты добавили в качестве: «Трактор» собрал мощную команду на несколько лет вперёд, перезагрузилась «Магнитка», не менее интересно смотрится после работы над ошибками «Автомобилист», да и неизвестно что ждать от непредсказуемого «Салавата» с их мастеровитой атакой. Но, пусть сибиряки и традиционно не боролись за самые лакомые куски трансферного пирога, они вполне могут прибавить в качестве за счёт внутренних скрытых резервов. Эту команду по-прежнему нужно бояться.

Кажется, что невероятно близок к долгожданному прорыву 26-летний Александр Шаров, которому Кирилл Фастовский в своё время неожиданно выдал четырёхлетний контракт. Он наконец-то стал больше брать игру на себя и чаще бросать, вместо того, чтобы искать партнёра лишним пасом. Прибавил Шаров и в катании. Выходит на новый уровень и бронзовый призёр МЧМ Никита Шашков. К концу прошлого сезона 21-летний форвард наконец-то выгрыз себе место в составе и стал игроком, от которого постоянно исходила угроза в атаке. Теперь Шашкову нужно прокачивать бросок и завершение. Окончательно выбрался из ВХЛ и оброс мясом Никита Коротков, игравший у Заварухина ещё в «Снайперах». Пусть не семимильными шагами, но новосибирский воспитанник растёт. Гораздо большего ждут в «Сибири» и от защитника Андрея Ермакова, который пока не может полностью прийти в себя после потерянного сезона в московской «Звезде».

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Генеральный директор «Сибири» всегда был реалистом и не привык жить популистскими обещаниями о непременной борьбе за Кубок Гагарина. Перманентная задача-минимум для «Сибири» — выход в плей-офф. Любое перевыполнение этой задачи уже считается успехом. Такова судьба вечного середняка, живущего по средствам. Учитывая все факторы, прогнозируем, что команда Николая Заварухина ниже шестого опустить не должна, а прошлогоднее пятое место вполне будет хорошим результатом. Пока не видится никаких предпосылок, чтобы «Сибирь» сделала резкий скачок по сравнению с прошлым сезоном.