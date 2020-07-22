Его гол помог сборной СССР обыграть Канаду. Ушёл из жизни Александр Гусев

«Что он сказал? Хрен бы вы выиграли без Гуся!». Эта фраза из фильма «Легенда №17», произнесённая киношным Валерием Харламовым, быстро превратилась в крылатую.



Можно как угодно относиться к этому достаточно спорному кино и обсуждать историчность диалога между Харламовым и Филом Эспозито. Но тот самый Гусь (в фильме — Гуськов) был очень полезен для команды, а его гол в пятом матче Суперсерии-1972, позволивший сравнять счёт (4:4), стал фундаментом для важнейшей победы. 22 июля стало известно, что защитник сборной СССР Александр Гусев скончался на 74-м году жизни.

Бомж, охранник банка, профессор. Судьба хоккеистов сборной СССР после Суперсерии-1972 В живых осталось только 15 человек.

«Несите нас до магазина. Но ссадили раньше»

Гусев был из тех игроков, кто редко выходил на первый план. Защитникам той поры это вообще было редко свойственно, а Александр брал другим — стабильностью, эффективностью, пользой и большим объёмом работы. Такие игроки не славятся красивыми трюками и не срывают аплодисментов, но без них действительно, «хрен выиграешь». Гусев предпочитал атакующим действиям хорошую игру в обороне, действовал жёстко, а иногда сурово, поэтому и канадцы, и чехи его побаивались.



«Сегодня из канадцев, кто участвовал в Суперсерии-1972, уже никто не пышет гонором. Всех нас помнят и в лицо, и по фамилиям. Гонор у них остался в 1972-м. Тогда были злые как черти. Кларк бил Харламова наотмашь, нарочно — туда, где защиты нет. Любой ценой надо было вывести Валерку из строя. Что касается меня, то я вроде никого не покалечил. Ну, может, зуб кому-то вышиб», — вспоминал Гусев в интервью «СЭ» шестилетней давности.



Гусев начал свою хоккейную жизнь игрой на дворовых площадках, причём часто даже не на льду, а на утоптанном снегу. Его отец был музыкантом, играл в Краснознамённом ансамбле песни и пляски Александрова, а потому с выбором любимого клуба больших проблем у мальчика не было — им мог стать только ЦСКА.

Боброва уволили из-за доноса, у соперников нашли допинг. Как нам досталось золото ЧМ-1974 Тренер в перерыве сложного матча выгнал из раздевалки чиновников. Последовал скандал, вскоре Бобров стал тренером футбольного «Кайрата».

Как-то из поездки в Чехословакию отец привёз Саше новые коньки, которые крепились к ботинкам специальными ключиками и имели особые зажимы. Четырёхлетнего мальчика вынесли во двор, поставили на твёрдый снег, он оттолкнулся и поехал. С тех пор Гусев заболел коньками, а вскоре у него появилась страсть и к хоккею.



В ЦСКА Гусев очень сдружился с другим молодым хоккеистом – Валерой Харламовым, который тогда ещё только начинал свой славный хоккейный путь. Их обоих наставник «армейцев», перед тем как включить в основной состав, отправил на «стажировку» в Чебаркуль. Там урождённые москвичи помогли местной «Звезде» перейти в лигу повыше, а южноуральские болельщики и вовсе их носили на руках.



«Как-то после матча вынесли нас с Харламовым на руках. В Чебаркуле тогда — ни одного ресторана, поэтому я сказал: мол, несите до магазина. Но ссадили раньше», — вспоминал Гусев всё в том же интервью.

«С нами Тихонову было трудно. Мы-то уже все грамотные»

Особо памятных матчей в составе сборной СССР у Александра Владимировича было не слишком много, но они были.



Так, в поединке со шведами на турнире на приз «Известий» Гусев забил победный гол, а во время Суперсерии-1974 со сборной Канады его шайба помогла сравнять счёт в проигранной, казалось бы, встрече. Вместе с «Красной машиной» он стал олимпийским чемпионом 1976 года, двукратным чемпионом мира и Европы, серебряным и бронзовым призёром мирового первенства. Однако добиться более значительных успехов с главной командой страны ему не удалось – помешала смена руководства в клубе.

Сломала жизнь советская власть или сам виноват? Как Анатолий Тарасов ушёл из сборной СССР Версий много, а до истины уже не докопаться.

Когда на мировом первенстве 1977 года в Вене сильнейшая по составу сборная СССР уступила в двух матчах шведам, Бориса Кулагина на посту главного тренера ЦСКА и сборной сменил Виктор Тихонов. После этого старые мастера постепенно стали уходить, на их место вставали новые герои.



Второй номер, принадлежавший ранее Гусеву, взял себе молодой Вячеслав Фетисов, блестяще сыгравший на своём дебютном чемпионате мира. Фетисов на долгие годы стал бессменным лидером обороны «армейского» клуба, а Гусеву пришлось перейти в ленинградский СКА, который тогда не хватал с неба звёзд.

«С нами Тихонову трудно было. Мы-то уже все грамотные, у каждого собственное мнение. А он набрал молодых, которым мог диктовать свои условия. Слушали они Тихонова с открытым ртом. После ухода из ЦСКА доиграл сезон в Липецке, где базировалась «армейская» команда из Калинина. Осенью уехал в Ленинград, но сезоном в СКА был сыт по горло. Это не хоккей — мучения. Тренер Пучков ушёл, в команде разброд и шатания. Думаю: стоит ли имя позорить? И завязал», — говорил Гусев.



В трудные 1990-е годы Александр Владимирович подрабатывал в строительной бригаде — пригодился опыт непростого детства, когда он вместе с отцом постоянно что-то мастерил, живя в коммуналке. По словам Гусева, его бригада отделывала старые купеческие здания, реставрировали дореволюционные особняки. А затем началось ветеранское хоккейное движение, и необходимость в подобной подработке отпала.



«Матчи свои не пересматриваю, а вот фотографии — с удовольствием...»



Он не любил бывать на виду, а интервью и вовсе почти не давал. В памяти болельщиков он останется простым и скромным защитником, который не жалел ни соперников, ни себя, чем вызывал безграничное уважение. Именно такие хоккеисты нужны для того, чтобы из набора игроков получилась настоящая команда.