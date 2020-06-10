Сломала жизнь советская власть или сам виноват? Как Анатолий Тарасов ушёл из сборной СССР

Татьяна Тарасова, дочь великого советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова, с завидной периодичностью педалирует в медапространстве тему того, насколько несправедливо обошлась с его отцом советская власть. Татьяна Анатольевна прямо заявляет, что Тарасова «убили в 54 года», подразумевая отстранение Анатолия Владимировича от руководства сборной СССР после Олимпиады 1972 года. По мнению Тарасовой, её отца беспардонно лишили возможности заниматься любимым делом, которому он посвятил всю свою жизнь. Вспоминаем, почему же так произошло и всё ли было так однобоко, как преподносит Татьяна Анатольевна.

Тарасова: советская власть сломала жизнь моему отцу. Его убили в 54 года

Если смотреть только на голые исторические факты, то уход Тарасова после победной Олимпиады в Саппоро действительно выглядит очень странно. Вместе с Аркадием Чернышёвым (который, кстати, являлся главным тренером сборной СССР в те годы) Тарасов вывел советский хоккей на недосягаемый уровень – с 1963-го по февраль 1972 года «Красная машина» не проиграла ни одного международного турнира, забрав девять комплектов золотых медалей чемпионатов мира и трижды выиграв высшие награды на олимпийских турнирах. Со спортивной точки зрения убирать мэтров Чернышёва и Тарасова руководству советского хоккея было просто не за что.

Но они ушли, причём написав заявления по собственному желанию. Александр Горбунов в книге «Анатолий Тарасов» упоминает, что журналист Борис Левин присутствовал на заседании Спорткомитета 24 февраля 1972 года и переписал слово в слово заявление, написанное Тарасовым в адрес председателя комитета по физической культуре и спорта при Совете Министров СССР Сергея Павлова. Вот его текст.



«Я благодарен общественности, Федерации хоккея и Вам лично за оказанное мне доверие — четверть века работать тренером сборных команд страны. В настоящее время прошу Вас, согласно ранней договоренности, освободить меня от тренерской работы в сборных командах.



21 февраля 1972 г.



А. Тарасов».



Выходит, что Анатолий Владимирович всё-таки сам попросил об отставке. С другой стороны, текст заявления намекает, что сделано это было в добровольно-принудительном режиме. Но где же истина? Из-за чего Тарасов ушёл из сборной СССР? И почему вместе с ним покинул свой пост Аркадий Чернышёв, которому, в принципе, ничего не мешало остаться старшим тренером советской команды?



Однозначно ответить на этот вопрос сейчас не представляется возможным. Что Тарасов, что Чернышёв темы своего ухода всегда касались неохотно, отмахиваясь скупым выражением «так сложились обстоятельства». Таинственность отстранения двух великих тренеров на пике славы породила множество версий и предположений. Рассмотрим главные из них.

Отказывал Сталину, забивал больше всех в СССР. Каким хоккеистом был Анатолий Тарасов В хоккей он сразу пришёл тренером, но 100 матчей в союзном первенстве всё-таки отыграл.

Версия первая: испугались канадцев

К началу 1972 года уже был практически решён вопрос о проведении серии матчей между сборной СССР и профессиональными хоккеистами, выступающими в НХЛ. Существует даже версия, что идея таких встреч принадлежала Анатолию Тарасову, который ещё в 60-е годы стремился сразиться с «настоящими канадцами», понимая, что это и будет истинной проверкой сил для сборной СССР. Однако эта версия не совсем сходится с одним историческим фактом: в январе 1970 года в «Комсомольской правде» появилась статья Тарасова «Разве это хоккей?», в которой специалист обрушился с критикой на НХЛ. Анатолий Владимирович тогда публично присоединился к мнению, что отечественный хоккей может успешно развиваться и без встреч с игроками ведущей мировой лиги.



После отставки Тарасова и Чернышёва прошёл слух, что они, опасаясь соперников, не захотели рисковать репутацией и портить себе послужной список побед. Острые языки даже обвиняли специалистов в трусости. Однако поверить в то, что Тарасов и Чернышёв просто испугались канадцев и ушли, очень тяжело. Нужно помнить, что оба были людьми с сильным характером и страстным желанием побеждать, да и портить себе репутацию на уровне ЦК КПСС (именно там принималось решение о проведении Суперсерии) коммунистам со стажем было совсем не с руки. Тарасов и Чернышёв, может быть, и не видели особого смысла во встречах с канадцами, но всё равно имели к ним прямое отношение. Они готовили команду на протяжении многих лет, участвовали в неофициальных переговорах с будущим соперником, а Чернышёв даже летал за океан на разведку. Нет, ни о какой трусости речи идти не могло. К тому же ясность по срокам серии наступила только в апреле 1972-го, когда сборной СССР уже руководил Всеволод Бобров.



«Я точно не знаю, почему тренеры ушли из сборной. Тем не менее ни в коем случае тут не может идти речи о том, что Чернышёв и Тарасов испугались канадцев. Очевидно, что они были людьми с разными характерами, но в одном были похожи – боевые», — вспоминал Виктор Кузькин, капитан сборной СССР на Олимпиаде-1972.

«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера Его настоятельно просили не побеждать Чехословакию на ОИ-1972, но Тарасов не умел играть в поддавки.

Версия вторая: поплатились за отказ играть ничью с Чехословакией

Об этой истории мы вспоминали не так давно, и эту версию, видимо, принято считать более-менее официальной. Тарасов и Чернышёв с возмущением отказались играть в поддавки со сборной Чехословакии в последнем туре ОИ-1972: ничья делала чемпионом СССР и при этом выводила ЧССР на второе место, тогда как победа нашей команды отправляла чехословаков только на третью позицию. Говорят, что об устраивающем обе стороны результате в Японии договорились послы СССР и ЧССР, представители двух государств, только что начавших выходить из кризисных отношений после событий 1968 года. Дружественная ничья принесла бы чехам серебро Олимпиады и закрепила бы политическую оттепель между странами.



Вот только Чернышёв и Тарасов участвовать в такой интриге отказались. В особенности Анатолий Владимирович, люто «воевавший» с чехами на площадке в каждом матче. Для него новые друзья советской власти оставались старыми врагами, так что ни о какой специально организованной ничьей он и слышать не хотел. Чернышёв своего помощника в этом вопросе поддержал: в результате сборная СССР получила дополнительную накачку перед встречей и обыграла Чехословакию, оставив её с бронзой.

«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи Яркое и непримиримое хоккейное противостоянии 20 века, где игроки бросали шайбами в тренеров, а Тарасова просили не приезжать в Прагу.

Говорят, такое вопиющее непослушание тренерам и не простили, несмотря на победу в Саппоро. К тому же чехословаки, как организаторы ЧМ-1972, настоятельно рекомендовали советским хоккейным руководителям не привозить в Прагу Чернышёва и Тарасова – принимающая сторона просто не могла обеспечить наставникам безопасность. В результате на чемпионат мира нашу команду повезли Бобров с Кулагиным, а сборная СССР впервые за 10 лет осталась без золотых медалей, уступив первое место хозяевам. Но критиковать советских хоккеистов тогда никто не посмел, ведь на том турнире был достигнут политически правильный результат. Могло ли такое «прокатить» с Тарасовым и Чернышёвым? Вопрос риторический.

Версия третья: устали и хотели уйти победителями

Не самая популярная, но вполне имеющая право на жизнь версия. Чернышёв и Тарасов четверть века на износ отработали в большом хоккее, совмещая деятельность в клубах «Динамо» и ЦСКА и сборной СССР. Они постоянно находились под давлением и грузом ответственности и имели мало времени на отдых. Каждый сезон включал в себя подготовительные сборы, чемпионаты СССР и мира, Олимпиады, международные матчи и турниры, периодически новогодние поездки за океан, длительные переезды и перелёты. И задача всякий раз ставилась одна – победа в каждом матче. С таким ритмом работы можно было легко и здоровье подорвать.



Кроме того, Чернышёв и Тарасов прекрасно понимали, что рано или поздно их победная серия прервётся. С большой вероятностью на ЧМ-1972. В том году ведь впервые в истории Олимпиада и чемпионат мира были разделены, а значит, требовалось дважды в сезон вывести сборную СССР на пик формы. А в Праге советских хоккеистов поджидали злые и мотивированные чехи, всегда особенно грозные при своих трибунах. Возможно, Чернышёв и Тарасов просчитали этот момент и сами захотели уйти на волне успеха, поставив победную точку в Саппоро. По свидетельствам некоторых игроков сборной, в Японии наставники намекали команде, что это их последний турнир, да и в заявлении Тарасова мы видим строки «согласно ранней договорённости». Когда эта договорённость была достигнута, мы знать не можем, но вероятность того, что Тарасов и Чернышёв всё-таки ушли по собственному желанию, исключать точно нельзя. К тому же, как уже было сказано, о точных сроках Суперсерии в феврале 1972-го известно ещё не было, поэтому дополнительного стимула остаться в сборной и сразиться-таки с канадцами у великих тренеров тогда не имелось.



«После Олимпиады, когда сборная вернулась в Москву, мы в одном кафе отмечали победу вместе с Аркадием и Анатолием. Тарасов на этой встрече как бы невзначай сказал Чернышеву – ну, что будем дальше делать? А тот ответил – да я уже заявление написал. Вроде бы отделался шуткой. И Тарасов мгновенно среагировал – ну, и я напишу. Все равно никто больше такого результата не покажет. И этой темы они больше не касались. Но вскоре все-таки ушли. Вполне возможно, именно потому, что хотели остаться непобедимыми. Оба же Великие тренеры. Они прекрасно понимали, что так или иначе, но наступит момент, когда нас опередят чехи или шведы, канадцы в первой половине семидесятых в чемпионатах мира не участвовали. Чемпионат мира 1972 года принимали чехи, дома они были чрезвычайно опасны», — рассказывал Юрий Королёв, много лет работавший в должности вице-президента Федерации хоккея СССР.

Версия четвёртая: сыграли несанкционированные коммерческие матчи в Японии

Вряд ли из-за такой ерунды в СССР могли свалить двух таких глыб, но в общую копилку причин ухода Тарасова и Чернышёва история с коммерческими матчами наверняка попала. Дело в том, что ещё до начала Олимпиады-1972 к Тарасову и Чернышёву обратились представители японской федерации хоккея и попросили, чтобы сборная СССР провела два товарищеских матча с клубами из их страны. Хозяева турнира гарантировали высокую оплату, не менее весомую, чем премии за олимпийское золото.



Наставники отказываться не стали, но вопрос нужно было согласовать со спорткомитетом СССР. Его председатель Сергей Павлов упёрся.

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

В результате матчи были сыграны. Разнятся версии о том, прошли они до или после турнира, но это не так важно. Высшее начальство об этом факте узнало, однако никаких действий в отношении Тарасова и Чернышёва не применило – они ведь привезли из Японии очередную победу, и предъявлять за такую мелочь наставникам было бы глупо. Но осадочек, безусловно, остался. Дело даже не в ослушании и самоуправстве. Просто в СССР существовало незыблемое правило, согласно которому львиная доля заработанной в международных матчах валюты перенаправлялась конкретным людям, к хоккею имеющим в лучшем случае косвенное отношение. Возможно, Тарасов и Чернышёв ни с кем не поделились, чем и вызывали гнев на уровне ЦК КПСС. К отставке наставников это, конечно, привести не могло, но, может быть, стало последней каплей.

Версия пятая: совокупная

Её как-то представил заслуженный мастер спорта Борис Майоров, и мне кажется, что она наиболее точно отражает причины ухода Тарасова и Чернышёва сразу после Олимпиады-1972.



«Уход же Тарасова и Чернышева из сборной – это лишь в определённой степени загадка. И вот, на мой взгляд, почему. Я спрашивал у сына Аркадия Ивановича, что он думает и знает по этому поводу. Он ответил, что отцу со временем было все тяжелее работать. Все-таки с 1961 года ни выходных, ни проходных. Даже Новый год дома встречать в кругу семьи не получалось, поскольку были поездки за океан. Безусловно, Чернышева, как и Тарасова, радовал результат – девять побед подряд на чемпионатах мира, плюс – три золотые Олимпиады. Но накопилась огромная усталость. От этого никуда не денешься. Кроме того, жена Аркадия Ивановича, кстати, сама известная спортсменка, игравшая в хоккей с мячом, постоянно настаивала на том, чтобы он заканчивал со сборной, естественно, о здоровье заботилась. Ему уже было 58 лет. Это по советским меркам серьезный тренерский возраст, редко кто после шестидесяти с командами работал.

В принципе, всё было логично. Наступил, как говорят, момент, и они ушли. Причём мне известно, что заявления написали до начала Олимпиады в Японии. Я должен был в 1972 году ехать на Игры от Спорткомитета СССР, в котором тогда работал в качестве наблюдателя. Но незадолго до поездки наши руководители, как говорят, все переиграли, и меня отцепили, а в Японию отправились, как вы думаете, кто?! Всеволод Бобров и Николай Пучков, которые вскоре пришли в сборную. Вот аргумент, показывающий, как, вероятнее всего, развивались события. Наверху полагали, что век мэтров недолог, а выигрывать-то надо. И выбрали достойную замену. Собственно, информированным людям все было ясно, об этом я с определенной уверенностью говорю.



Мне могут возразить – а как же канадцы, НХЛ, мечта сыграть с ними Тарасова? Во-первых, до начала Олимпиады еще не было окончательной договоренности о времени и месте проведения серии. Ну, а во-вторых, ничего сверхъестественного не произошло. Такова тренерская судьба», — рассказывал Майоров.



Думаю, очевидно, что Тарасов и Чернышёв ушли из сборной СССР по совокупности причин, и никакой драмы из этого делать не стоит. Татьяна Тарасова утверждает, что советская власть некрасиво обошлась с её отцом, но не будем забывать, что и Анатолий Владимирович никогда не церемонился с советскими чиновниками (иногда – самого высокого ранга), у которых тоже была своя правда. Тарасов был человеком с очень тяжёлым, взрывным характером, но при этом обладал тонким умом и не мог не понимать, что его вечный поход против власть имущих рано или поздно выйдет ему боком.



При этом Тарасова ведь не убрали с позором. Он закончил на победной ноте, в звании заслуженного тренера СССР и полковника советской армии. Да, первый титул у него отняли за грандиозный демарш на глазах у Брежнева в 1969-м, но ведь в том же году его вернули.

Скандал на глазах Брежнева. Как Тарасов увёл команду со льда и проиграл золотые медали Великий Тарасов и вправду никого не боялся, даже генерального секретаря. Но завоевать золотые медали его смелость помогала далеко не всегда.

Тарасов, конечно, ушёл из профессии рановато, всего в 54 года, но ведь он и начал тренировать, когда ему едва перевалило за 20. За это время он, как и Чернышёв, успел вписать своё имя в историю не только советского, но и мирового хоккея, получил повсеместное признание и уважение.



Мог ли Тарасов отработать дольше на высоком уровне? Если бы это был другой по характеру человек, то, пожалуй, да. Однако другой человек вряд ли бы добился того, чего достиг гениальный тренер и великий самодур Тарасов. Расставание со сборной СССР в 1972 году, возможно, стало для Анатолия Владимировича большой трагедией, но выставлять его невинной жертвой советских чиновников-негодяев точно не стоит.