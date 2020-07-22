Обмен на воздух. Топ-5 сделок в КХЛ с участием прав на звёзд НХЛ

Процедура драфта юниоров в КХЛ была введена в июне 2009 года. Изначально драфт задумывался как инструмент перераспределения талантливых выпускников различных школ по всем клубам лиги. Однако калька, снятая с драфта юниоров НХЛ, в нашей лиге провалилась с треском. Точкой невозврата, после чего драфт потерял всякий смысл, стало решение, принятое в 2013 году. Тогда лига изменила число воспитанников, которых разрешается защитить на церемонии, с трёх до пяти. Защита пяти лучших воспитанников школы похоронила всю идею драфта.
Однако и до этого некоторые клубы откровенно забавлялись со своими выборами, закрепляя за собой права на иностранных хоккеистов, которые в здравом уме и трезвой памяти и не собирались приезжать в КХЛ. Так, «Витязь» в своё время задрафтовал Натана Маккиннона, а «Медвешчак» сделал выбор в пользу Коннора Макдэвида. На вряд ли финский нападающий Себастьян Ахо или чешский форвард Давид Пастрняк находятся в курсе того, что в КХЛ есть клуб, который потратил денежную компенсацию, чтобы получить права на них. Впрочем, всё это не отменяет возможности проводить обмены с участием прав на игроков, выбранных на драфте юниоров. Вспоминаем самые яркие примеры таких сделок.
«Локомотив» обменял Полунина в «Амур» на Райана Строума
21 июля «Локомотив» обменял нападающего Александра Полунина в «Амур», получив взамен права на форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Строума. Представитель хоккейной династии Строумов проводит лучший сезон в карьере, играя в одном звене с российским форвардом Артемием Панариным. Контракт Райана с «синерубашечниками» истекает по завершению этого сезона, но понятное дело, что после такого успешного сезона Строум совершенно точно не останется без работы в НХЛ.
Полунин проведёт следующий сезон в «Амуре», где рассчитывает получить игровое время и возможность перезагрузить карьеру. В случае успешного сезона в дальневосточном клубе можно не сомневаться, что спустя год 23-летний воспитанник ярославской школы хоккея вернётся в родной «Локомотив». А в качестве компенсации «тигры» могут получить всё те же права на Строума. Ярославцам не привыкать проводить подобные сделки. Брок Троттер соврать не даст.
«Нефтехимик» получил Фазлеева, отдав «Ак Барсу» права на Рантанена
В июле 2019 года в Нижнекамск отправился форвард Радель Фазлеев, годом ранее вернувшийся в Россию из Северной Америки, а казанцы получили от соседей по республике спортивные права на финского нападающего Микко Рантанена, который на тот момент находился в статусе ограниченно свободного агента в НХЛ и ждал нового контрактного предложения от «Колорадо Эвеланш».
В прошлое межсезонье считалось, что в 2020 году в НХЛ может грянуть очередной локаут, и тогда права российских клубов на мировых звёзд заиграют совсем другими красками. Однако локаута не случилось, а права на Рантанена по настоящий момент лежат нереализованными на балансе казанского клуба. Учитывая то обстоятельство, что коллективное соглашение в НХЛ недавно было продлено до 2026 года, можно предположить, что Микко в Казани уже не появится. Что касается Фазлеева, то Радель в дедлайн сезона-2019/2020 вернулся в «Ак Барс», но счастья это никому не принесло.
ЦСКА купил у «Северстали» права на Ахо и Пастрняка
В декабре 2018 года ЦСКА осуществил интересный обмен с «Северсталью». Московский клуб совершил оптовую закупку прав у «Северстали». Череповецкий клуб, совершивший за последний месяц рекордное количество трансферов, отдал за денежную компенсацию виртуальных Давида Пастрняка, Себастьяна Ахо и Йоэля Армию.
Руководство «армейцев» действовало, исходя из той же логики, что и представители казанского «Ак Барса». Сбор прав на игроков на случай локаута. Понятное дело, что никто из перечисленных хоккеистов до столицы России так и не доехал. Пастрняк и Ахо являются звёздами первой величины в НХЛ, а Армия на вряд ли жалуется на ситуацию в «Монреаль Канадиенс».
Александр Петунин в обмен на Калле Ярнкрока. Сделка с участием московского «Динамо» и «Северстали»
Череповецкий клуб вообще неплохо заработал на обменах прав на игроков НХЛ. В прошлом сезоне «сталевары» получили у московского «Динамо» нападающего Александра Петунина, отдав взамен права на нападающего «Нэшвилл Предаторз» Калле Ярнкрока. Шведский форвард проводит уже седьмой сезон в НХЛ в стане «хищников», являясь одним из главных старожилов команды.
Долгое время Калле считался в «Предаторз» игроком исключительно третьего-четвёртого звеньев с акцентом на разрушение атак соперника. Но в этом сезоне Ярнкрок получил новую роль в команде Джона Хайнса. Большую часть регулярного чемпионата 29-летний форвард провёл в топ-6, где также отвечал за игру в защите, но имел возможность и стабильного набора очков. 34 балла в 64 матчах – это лучший результат Калле в НХЛ по показателю очко за матч. Спустя два года Ярнкрок без проблем переподпишется с «Нэшвиллом» и до «Динамо» также не доедет.
Виктор Комаров в обмен на Филипа Форсберга. Обмен между «Сибирью» и СКА
Санкт-петербургский СКА также не остался в стороне от сбора прав на игроков НХЛ. Питерским «армейцам» в результате обмена достались права на ещё одного шведского форварда «Нэшвилла» Филипа Форсберга. На драфте КХЛ Филипа выбрала «Сибирь», но в октябре 2018-го новосибирцам был куда нужнее реальный Виктор Комаров, а не гипотетический швед. Комаров и сейчас является игроком команды Николая Заварухина, а Форсберг по-прежнему играет в первом звене «Предаторз», являясь главной звездой команды из штата Теннесси среди форвардов.
Кстати, один из выборов «Сибири» на драфте юниоров КХЛ до нашей лиги всё-таки доехал. Вот только не до Новосибирска. Нападающий Дмитрий Яшкин в минувшем сезоне покорил сердца болельщиков московского «Динамо», проведя на невероятном уровне дебютный сезон в стане бело-голубых. Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский продал права на Яшкина динамовцам, потратив вырученную денежную компенсацию на заключение контракта с финским защитником Юрки Йокипаккой. Но это уже совсем другая история.
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