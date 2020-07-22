Обмен на воздух. Топ-5 сделок в КХЛ с участием прав на звёзд НХЛ

Процедура драфта юниоров в КХЛ была введена в июне 2009 года. Изначально драфт задумывался как инструмент перераспределения талантливых выпускников различных школ по всем клубам лиги. Однако калька, снятая с драфта юниоров НХЛ, в нашей лиге провалилась с треском. Точкой невозврата, после чего драфт потерял всякий смысл, стало решение, принятое в 2013 году. Тогда лига изменила число воспитанников, которых разрешается защитить на церемонии, с трёх до пяти. Защита пяти лучших воспитанников школы похоронила всю идею драфта.



Однако и до этого некоторые клубы откровенно забавлялись со своими выборами, закрепляя за собой права на иностранных хоккеистов, которые в здравом уме и трезвой памяти и не собирались приезжать в КХЛ. Так, «Витязь» в своё время задрафтовал Натана Маккиннона, а «Медвешчак» сделал выбор в пользу Коннора Макдэвида. На вряд ли финский нападающий Себастьян Ахо или чешский форвард Давид Пастрняк находятся в курсе того, что в КХЛ есть клуб, который потратил денежную компенсацию, чтобы получить права на них. Впрочем, всё это не отменяет возможности проводить обмены с участием прав на игроков, выбранных на драфте юниоров. Вспоминаем самые яркие примеры таких сделок.

«Локомотив» обменял Полунина в «Амур» на Райана Строума

21 июля «Локомотив» обменял нападающего Александра Полунина в «Амур», получив взамен права на форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Строума. Представитель хоккейной династии Строумов проводит лучший сезон в карьере, играя в одном звене с российским форвардом Артемием Панариным. Контракт Райана с «синерубашечниками» истекает по завершению этого сезона, но понятное дело, что после такого успешного сезона Строум совершенно точно не останется без работы в НХЛ.



Полунин проведёт следующий сезон в «Амуре», где рассчитывает получить игровое время и возможность перезагрузить карьеру. В случае успешного сезона в дальневосточном клубе можно не сомневаться, что спустя год 23-летний воспитанник ярославской школы хоккея вернётся в родной «Локомотив». А в качестве компенсации «тигры» могут получить всё те же права на Строума. Ярославцам не привыкать проводить подобные сделки. Брок Троттер соврать не даст.

«Локомотив» и рижское «Динамо» провели обратный обмен с участием Слепца и прав на Троттера

«Нефтехимик» получил Фазлеева, отдав «Ак Барсу» права на Рантанена

В июле 2019 года в Нижнекамск отправился форвард Радель Фазлеев, годом ранее вернувшийся в Россию из Северной Америки, а казанцы получили от соседей по республике спортивные права на финского нападающего Микко Рантанена, который на тот момент находился в статусе ограниченно свободного агента в НХЛ и ждал нового контрактного предложения от «Колорадо Эвеланш».

«Витязь» Маккиннон и «ястреб» Нюландер. У кого в КХЛ права на звёзд НХЛ За океаном через год может грянуть локаут, и кто-то из иностранных топов наверняка доберётся до нашей лиги.

В прошлое межсезонье считалось, что в 2020 году в НХЛ может грянуть очередной локаут, и тогда права российских клубов на мировых звёзд заиграют совсем другими красками. Однако локаута не случилось, а права на Рантанена по настоящий момент лежат нереализованными на балансе казанского клуба. Учитывая то обстоятельство, что коллективное соглашение в НХЛ недавно было продлено до 2026 года, можно предположить, что Микко в Казани уже не появится. Что касается Фазлеева, то Радель в дедлайн сезона-2019/2020 вернулся в «Ак Барс», но счастья это никому не принесло.

ЦСКА купил у «Северстали» права на Ахо и Пастрняка

В декабре 2018 года ЦСКА осуществил интересный обмен с «Северсталью». Московский клуб совершил оптовую закупку прав у «Северстали». Череповецкий клуб, совершивший за последний месяц рекордное количество трансферов, отдал за денежную компенсацию виртуальных Давида Пастрняка, Себастьяна Ахо и Йоэля Армию.

ЦСКА закупается к локауту. СКА ответит звеном Панарин – Кузнецов – Кучеров? Никогда не угадаете, у кого права на Макдэвида.

Руководство «армейцев» действовало, исходя из той же логики, что и представители казанского «Ак Барса». Сбор прав на игроков на случай локаута. Понятное дело, что никто из перечисленных хоккеистов до столицы России так и не доехал. Пастрняк и Ахо являются звёздами первой величины в НХЛ, а Армия на вряд ли жалуется на ситуацию в «Монреаль Канадиенс».

Александр Петунин в обмен на Калле Ярнкрока. Сделка с участием московского «Динамо» и «Северстали»

Череповецкий клуб вообще неплохо заработал на обменах прав на игроков НХЛ. В прошлом сезоне «сталевары» получили у московского «Динамо» нападающего Александра Петунина, отдав взамен права на нападающего «Нэшвилл Предаторз» Калле Ярнкрока. Шведский форвард проводит уже седьмой сезон в НХЛ в стане «хищников», являясь одним из главных старожилов команды.



Долгое время Калле считался в «Предаторз» игроком исключительно третьего-четвёртого звеньев с акцентом на разрушение атак соперника. Но в этом сезоне Ярнкрок получил новую роль в команде Джона Хайнса. Большую часть регулярного чемпионата 29-летний форвард провёл в топ-6, где также отвечал за игру в защите, но имел возможность и стабильного набора очков. 34 балла в 64 матчах – это лучший результат Калле в НХЛ по показателю очко за матч. Спустя два года Ярнкрок без проблем переподпишется с «Нэшвиллом» и до «Динамо» также не доедет.

Виктор Комаров в обмен на Филипа Форсберга. Обмен между «Сибирью» и СКА

Санкт-петербургский СКА также не остался в стороне от сбора прав на игроков НХЛ. Питерским «армейцам» в результате обмена достались права на ещё одного шведского форварда «Нэшвилла» Филипа Форсберга. На драфте КХЛ Филипа выбрала «Сибирь», но в октябре 2018-го новосибирцам был куда нужнее реальный Виктор Комаров, а не гипотетический швед. Комаров и сейчас является игроком команды Николая Заварухина, а Форсберг по-прежнему играет в первом звене «Предаторз», являясь главной звездой команды из штата Теннесси среди форвардов.



Кстати, один из выборов «Сибири» на драфте юниоров КХЛ до нашей лиги всё-таки доехал. Вот только не до Новосибирска. Нападающий Дмитрий Яшкин в минувшем сезоне покорил сердца болельщиков московского «Динамо», проведя на невероятном уровне дебютный сезон в стане бело-голубых. Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский продал права на Яшкина динамовцам, потратив вырученную денежную компенсацию на заключение контракта с финским защитником Юрки Йокипаккой. Но это уже совсем другая история.