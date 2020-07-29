Наша любимая игра вернулась. Немного другой, пока странной и непривычной, но всё равно классной!

Первый хоккей в НХЛ за пять месяцев! Начали с ошибки Малкина и смелого дебюта Замулы

Я даже не пыталась представить, каким будет летний хоккей НХЛ. Хотя, конечно, вру, представлялось всё равно – невозможно не представлять, когда на тебя из соцсетей сыплются переполненные энтузиазмом видео, фотографии и цитаты.

Наверное, представить – неправильное слово. Скорее, я не пыталась предсказать и предугадать. Как бы все любители хоккея не ждали этого дня, предсказать, что и как будет происходить, совершенно невозможно. Такое бывает один раз в жизни, и НХЛ четыре с половиной месяца шла к воплощению известного американского выражения «если жизнь подкидывает тебе лимон, сделай лимонад».

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Один раз в жизни вы увидите, как НХЛ играет в июле. Один раз в жизни вы сможете посмотреть хоккей с 32, а не обычных 20 камер. Один раз в жизни хоккеисты разминаются перед матчем, играя в теннис. Новые ракурсы, новые впечатления, новое и уникальное всё. Если весной, когда весь мир закрылся на замок и забыл о спорте, казалось, что НХЛ зря пытается спасти сезон, то сейчас это уже не кажется такой плохой идеей. Создать нечто уникальное и неповторимое в условиях тотальных ограничений, и сделать из этого конфетку, которую хочется смаковать до бесконечности, — это мощно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ сразу бросила команды в бой, и неважно, что первые матчи не имеют турнирного значения. Не беда, что нет зрителей, зато игроки встречаются с заклятыми соперниками – в таких матчах градус противостояния повышался годами, десятилетиями, а в некоторых случаях (как с «Торонто» и «Монреалем» — столетием). Честь открыть июльский хоккей выпала пенсильванскому дерби.

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Состав «Питтсбурга» — самый боевой, включая Малкина, Кросби и восстановившегося после травмы Гюнцеля. У «Филадельфии», помимо машины Ивана Проворова, который летал по площадке и почти не уходил со льда, появился ещё один русский защитник! Серебряный призёр МЧМ-2020 Егор Замула дебютировал в НХЛ. Играл немного, но не стушевался, действовал аккуратно и произвёл неплохое впечатление.

Зрителям, как и игрокам, ещё предстоит привыкнуть к новым условиям – отсутствию зрителей на трибунах, наложенному на трансляцию шуму фанатов, непривычно отчётливым звукам стучащих клюшек, звону штанг и выкрикам тренеров. Сама игра тоже смотрелась странно, слишком спокойно для вывески «Филадельфия» — «Питтсбург». Во втором периоде команды немного раскачались, но присущей дерби ненависти не было и в помине. Ладно, мы же не рассчитывали, что сразу пойдут зарубы до последней капли крови? Подождём, до настоящих битв осталась всего пара дней.

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Дебют Замулы и ошибка Малкина

Начало можно назвать осторожным, хотя на первых минутах и Малкин оказывался у ворот Харта (но не придумал ничего интересного), и Ворачек едва не забил Мюррею – тот спас в шпагате. Всё равно, несмотря на две недели тренировок и несколько двусторонок, был заметен рассинхрон игроков – неточные передачи, постоянные обрезы и перехваты и, как следствие, практически без опасных моментов. Сработать в унисон первым удалось «Питтсбургу» — быстрый выход из обороны, две точных передачи в быстрой атаке, и вот он – первый гол вернувшегося хоккея!

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«Филадельфия» не торопилась, выжидая ошибок соперника. Они пришли довольно скоро — сначала Петерссон нарушил правила, и на отложенном штрафе с пятачка пробил Шон Кутюрье. На полпути к воротам шайба срикошетила от защитника и влетела в сетку. На последней минуте «Флайерз» подсобил Малкин – в своей зоне решил отдать передачу через центр и выложил шайбу на клюшку Кевину Хейзу, который играючи разобрался с Мюрреем.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс эфир».

Второй период голов не принёс, зато игроки с каждой минутой всё более входили в ритм. Рваное течение игры превращалось в уже вполне нормальное – с точными передачами, какими-никакими, но всё-таки силовыми приёмами, и напряжением.

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Малкину потребовалось 40 минут, чтобы разойтись, к третьему периоду он стал походить сам на себя и делал всё, чтобы исправиться за обидный «привоз». Сначала он сам имел шанс забить, но Брайан Эллиотт (в середине игры обе команды поменяли вратарей), остановил его в ближнем бою. В итоге сам Евгений так и не забил, но в концовке организовал лёгкий гол для Цукера.

Первый матч был как живительная влага для измученных жаждой хоккея болельщиков. Первый матч подарил даже больше – овертайм (а формат «три на три» гарантирует разудалый хоккей). Игру закончил Скотт Лотон, забивший при выходе один в одного, «Филадельфия» победила в не самом зрелищном матче с интересной и весёлой концовкой, и это как нельзя лучше отражает то, что сейчас происходит в НХЛ.

Эта игра стала воплощением надежды — маленькими шажками, но хоккей действительно возвращается. То, что ещё пару месяцев назад казалось невозможным, становится реальностью. Торных дорог здесь нет и быть не могло, НХЛ заранее говорила, что будет постоянно приспосабливаться, что-то менять и делать этот опыт лучше и лучше для игроков и для зрителей. И в это невозможно не верить.