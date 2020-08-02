Крутой бывший «Салавата». Кубалик не заиграл в Уфе, зато сейчас ставит рекорды в НХЛ

Первый день плей-офф НХЛ наглядно показал, что Кубок Стэнли в этом году может получиться ещё более непредсказуемым, чем обычно, а ситуация с коронавирусом способна сыграть на руку некоторым командам. Так, «Монреаль» и «Чикаго» при стандартном формате турнира практически не имели никаких шансов попасть в плей-офф, а сейчас они сражаются в предварительном раунде и уже добиваются первых успехов. «Канадиенс» в овертайме сумели обыграть вечного фаворита из «Питтсбурга», а чуть ранее на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялась ещё одна мини-сенсация – «Чикаго» довольно уверенно разобрался с «Ойлерз».

Малкин провалил матч на глазах у Овечкина. В Америке винят его в поражении «Питтсбурга» Малкин нанёс 8 бросков, но Кэри Прайс был великолепен.

Причём главными героями «Блэкхоукс» в этой встрече стали не опытнейшие Патрик Кейн с Джонатаном Тэйвзом (хотя капитан «Чикаго» сыграл блестящий матч), а чешский новичок «чёрных ястребов» 24-летний Доминик Кубалик.

Да, тот самый Кубалик, что три года назад не смог заиграть в «Салавате Юлаеве». Короткой строкой напомним, что контракт с лучшим снайпером чешской Экстралиги был заключён в мае 2017 года, однако уже в августе Кубалик и «Салават» соглашение расторгли. Дело в том, что «юлаевцы» тогда не могли гарантировать Кубалику регулярную игровую практику, так как Доминик приехал в «Салават» шестым легионером, а на предсезонке форвард и сам понял, что попасть в основу команды Эркки Вестерлунда ему будет тяжело. Ждать своего шанса и пробиваться через скамейку Уфы Кубалик не захотел, ведь на кону стояло его участие в Олимпиаде-2018, а выиграть конкуренцию у Умарка, Хартикайнена и Кемппайнена в клубе было почти нереально, и чех сам попросил «Салават» отпустить его в Европу.

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Довольно странная ситуация, в результате которой «Салават» и КХЛ упустили яркого легионера. Конечно, в 21 год Кубалик был ещё котом в мешке, но дать шанс талантливому чеху стоило. И в Уфе бы, кстати, с удовольствием это сделали, но мешал лимит на иностранцев, навязанный ФХР. Поэтому в том, что в нашей лиге так и не заиграл интересный форвард, косвенно виновна и наша Федерация, регулярно прогибающая КХЛ и её клубы под свои требования.



После «Салавата» Кубалик поиграл в Чехии и Швейцарии, а в прошлое межсезонье, наконец, добрался до НХЛ. И в первый же год в «Чикаго» Доминик занял место в команде сразу за живыми легендами «Блэкхоукс» Патриком Кейном и Джонатаном Тэйвзом. 46 (30+16) очков в 68 матчах регулярки принесли Кубалику статус третьего бомбардира и второго снайпера клуба, а также номинацию на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

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Ну а в свой дебютный плей-офф в сильнейшей лиге мира Кубалик просто ворвался и сокрушил «Эдмонтон». Уже в первом периоде чех из «Чикаго» оформил три голевые передачи. Сначала умнейшим «слепым» пасом нашёл свободного Тэйвза, отрезав двух обороняющихся «Ойлерз».

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Потом в роли второго ассистента принял участие в голе Брэндона Саада, а через несколько минут после этого буквально подарил ещё один гол своему капитану. Просто посмотрите, насколько Кубалик был быстрее и сообразительнее защиты «Ойлерз».

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После первого периода «Чикаго» вёл 4:1, и именно Кубалик был главным творцом такого неожиданного результата. Во втором отрезке «Эдмонтон» забросил свою вторую шайбу, но все мечты «Ойлерз» о камбэке пресёк великолепный в этот вечер Доминик. Только теперь он стал забивать сам. Сначала чех потрясающим выстрелом из круга вбрасывания, который бы оценил даже Овечкин, реализовал большинство.

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А в другой реализации лишнего «Чикаго» шайба сама нашла Кубалика на пятачке после броска Данкана Кита.

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В этот вечер у Кубалика получалось абсолютно всё. В третьем периоде он промолчал, но его 5 (2+3) очков и так хватило, чтобы установить рекорд результативности в матче плей-офф для новичков «Чикаго».

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С такой прытью Кубалика и его партнёров «Эдмонтону» совладать не удалось. При этом Коннор Макдэвид набрал свои «дежурные» 4 (1+3) очка, забили Драйзайтль и Ньюджент-Хопкинс, но «Ойлерз» в итоге уступили 4:6. Что будет дальше в этой серии, сказать невозможно, но есть ощущение, что она станет одной из самых ярких в раунде плей-ин.