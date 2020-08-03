«Mother Russia, baby!» Свечников творит историю, он повторил достижение великого Гретцки

Кубковый хет-трик в 20 лет — такого не добивались даже Овечкин и Малкин.

Пора привыкать, что Андрей Свечников – человек, который творит историю. Осенью он стал первым игроком НХЛ, забившим в стиле лакросс, а сегодня оформил первый хет-трик в плей-офф в истории «Каролины» и стал самым молодым русским игроком с тремя голами в матче плей-офф. Это достижение поставило его в один ряд с великим Уэйном Гретцки, который тоже впервые забил три в плей-офф в возрасте 20 лет.

Андрей Свечников ─ первый россиянин за 5 лет, оформивший хет-трик в плей-офф НХЛ

«Mother Russia, baby!»

В раздевалке одного из главных героев матча (не будем уменьшать заслуги Себастьяна Ахо, который ассистировал Свечникову во всех голах, и непробиваемого Петра Мразека) встретили оглушительным улюлюканьем. «Mother Russia, baby!» — кричали Свечникову партнёры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины Харрикейнз».

В таком же ключе отреагировали и болельщики, которые заполнили соцсети восторженными отзывами о русском вундеркинде. «Свечников – монстр!», — считает Брэйден Белл.

«Свечников – суперзвезда «Каролины». Если вы думали, что забить первый в истории НХЛ гол в стиле лакросс – это круто, то оформить первый хет-трик в истории клуба – ещё круче. Думаете, его надо было выбрать на драфте под первым номером?» — написал Лиам Келли.

«Свечников наряду с Макдэвидом и Маккинноном должен стать одним из главных молодых лиц лиги. Голы в стиле лакросс, мощная игра в плей-офф – что ещё ему надо сделать, чтобы о нём все заговорили?» — вопрошает Райан Тухи.

«В этот момент Свечников получил не только нокаут от Овечкина. Он получил снайперский дар», — пишет Кэм Робинсон, вспоминая видео драки двух русских в прошлом плей-офф.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

«Даже если бы сегодня за «Рейнджерс» играл сам Иисус Христос, Свечников всё равно бы сделал хет-трик», — грустит болельщик «синерубашечников» Эндрю.

«Свечников быстро становится одним из лучших игроков лиги»

Тренеры и игроки тоже не скупились на похвалы. «Я понял, что это особенный игрок в нашу первую встречу. Я тогда даже не видел, как он играет, только на видео, и после этого мы познакомились. Он – особенный мальчишка, и он становится только лучше и лучше. Нам очень повезло, что он у нас есть», — сказал тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Отдал должное таланту Свечникова и тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. В его команды играют уже состоявшиеся звёзды – Хенрик Лундквист, Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, но Свечников провёл для них урок, как надо играть в плей-офф. «Свечников быстро становится одним из лучших игроков лиги», — заметил Куинн.

Россия гордится, Америка восхищается! 20-летний Свечников сделал хет-трик в плей-офф НХЛ! Первый человек в истории «Каролины», забросивший три шайбы в кубковом матче.

Нападающий Джордан Мартинук немало поиграл в одном звене со Свечниковым в его первом сезоне, и не устаёт им восхищаться: «Думаю, я всегда знал, что он особенный. Ему было 18, когда он приехал в тренировочный лагерь в прошлом году, а выглядел он на 24. Он сложен как бык, у него отличное катание и бросок. Смотришь на него и просто вау. Сколько ему, 19? 20? 20 лет и уже хет-трик в плей-офф? Как тут не похвалить?»