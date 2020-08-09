Сломает ли «Торонто» психологию, на кого выйдет Овечкин? Что осталось решить в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге практически всё готово к старту розыгрыша Кубка Стэнли. Определены 15 из 16 участников плей-офф (ждём только победителя пары «Торонто» — «Коламбус») и уже составлены три из восьми пар четвертьфиналов конференций. На предварительной стадии осталось сыграть всего три встречи (один матч в раунде плей-ин и две игры кругового этапа), и от результатов этих поединков зависит окончательная структура пар в 1/8 финала Кубка Стэнли. Рассказываем о последних интригах квалификации.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ.

«Торонто» или «Коламбус»?

Главный вопрос на повестке ближайших дней – кто возьмёт серию «Торонто» — «Коламбус»? Блистательное противостояние уже подарило нам два блока совершенно разных матчей. В играх, где номинальными (да и реальными) хозяевами считались «Мэйпл Лифс» мы увидели торжество порядка, превалирование обороны и атакующую скупость. В такой атмосфере «Коламбус» ощущал себя как рыба в воде, однако «мундирам» удалось выиграть только один раз (2:0 в первом матче), а во второй игре сухую победу одержали уже «листья».

Но стоило командам сменить комплекты игровой формы (с хозяйской на гостевую, и наоборот), как хоккей изменился. Голы, эмоции, детские ошибки, сумасшедшие камбэки – третий и четвёртый матчи серии стали настоящим подарком для любителей взрывного и непредсказуемого хоккея, причём сначала удивил «Коламбус», а затем сенсацию устроил и «Торонто», на которого абсолютно все махнули рукой при счёте 0:3 за четыре минуты до конца основного времени. Но, оказывается, у «Мэйпл Лифс» тоже есть характер и спортивная злость. Да ещё какие!

Не нужно хоронить «Торонто»! Невероятное спасение от вылета за 23 секунды до конца Будет пятый матч. И это тот случай, когда хочется, чтобы серия не заканчивалась.

Какой получится пятая, решающая игра? Совершенно невозможно предсказать. Некубковый «Торонто» своим ошеломительным камбэком уже стёр ментальную разницу между ним и суровым «Коламбусом». Это уже не команда талантливых богатых «детей», а серьёзный коллектив, способный на большие дела. Но и «Блю Джекетс» всё те же, на месте Торторелла, которого, можно не сомневаться, выбесила безвольность «Коламбуса» в четвёртой игре. Так что это будет отличная битва, в которой может произойти всё, что угодно.

Ещё одна, небольшая интрига, волнующая некоторых российских болельщиков – когда проснётся Илья Михеев? Омич, зажигавший в тренинг-кемпе, должен был стать одним из героев «Торонто» в плей-офф, но реальность разочаровала – в четырёх матчах у Михеева ни одного очка, а на площадке его совсем не видно. Но, может быть, Илья «выстрелит» именно в решающий момент и станет ключевым фактором итоговой победы «Торонто»? Скоро увидим.

Победа над психологией «Торонто» или возможность реванша для «Тампы»?

Немного о том, что будет означать для «Торонто» и «Коламбуса» выход в следующий раунд, кроме, собственно, продолжения борьбы за Кубок Стэнли. Для «листьев» — это отличный шанс сломать свою психологию неудачников. Напомним, что в новейшей истории НХЛ (за точку отсчёта принимаем локаут 2005 года) «Мэйпл Лифс» не выиграли ни одной (!) серии плей-офф. В десяти сезонах «Торонто» попросту не выходил в кубковые матчи, а ещё четыре раза уступал в первом же раунде, причём трижды «Бостону».

Понятно, что сейчас идёт не совсем плей-офф. Это лишь плей-ин, а первый раунд Кубка Стэнли ещё впереди. Но всё же «Торонто» играет серию на выбывание, и возможная победа в ней способна придать «листьям» мощнейший импульс.

Toronto Sun: если «Торонто» не сможет обыграть «Коламбус», то кто им вообще по силам?

Ну а если «Торонто» так и останется кубковым лузером, то дальше пройдёт «Коламбус», и в первом раунде нас ждёт повторение четвертьфинала Востока из прошлого сезона. Тогда «Тампа», с запасом выигравшая регулярный чемпионат, обломала зубы о крепких «Блю Джекетс» и не сумела выиграть ни одной игры. Пресса уничтожала «молний», да они и сами готовы были сквозь землю провалиться после таких контрастов. Сейчас «Тампа» уже учёная, а у «Коламбуса» нет Бобровского и Панарина, но эти обстоятельства не сделают возможную встречу соперников ни на йоту менее интересной и непредсказуемой. Хотя бы потому, что без своих прежних русских лидеров «Коламбус» смотрится едва ли не лучше.

Турнирный расклад на первый раунд плей-офф

Западная конференция

«Вегас» — «Чикаго»

«Колорадо» — «Аризона»

«Сент-Луис»/«Даллас» — «Калгари»

«Даллас»/«Сент-Луис» — «Ванкувер»



Восточная конференция

«Филадельфия» — «Монреаль»

«Тампа» — «Торонто»/«Коламбус»

«Вашингтон»/«Бостон» — «Айлендерс»

«Бостон»/«Вашингтон» — «Каролина»



На кого попадёт самый русский клуб НХЛ?

«Вашингтон» — пожалуй, самая популярная команда НХЛ в России. Здесь давно молятся на Александра Овечкина, уже стали своими Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, осваивается Илья Самсонов, а в дедлайн состав «столичных» пополнил и Илья Ковальчук. Целая русская пятёрка в погоне за Кубком Стэнли.

Но пока о трофее «Кэпиталз» думать рано, так как уже в первом раунде их ожидает очень серьёзный соперник. «Вашингтон» сам виноват – проиграл два матча кругового этапа, не показав особого рвения, и теперь может рассчитывать максимум на третий посев. Победа над «Бостоном» выведет Овечкина и Ко на «Айлендерс», поражение – на «Каролину». Оптимального варианта для «столичных» нет (тяжело будет в любом случае), зато болельщики точно не останутся без яркого зрелища.

«Вашингтон» не впечатляет. Берегут эмоции на первый раунд или пора беспокоиться? Пока не страшно, но как бы не проспать начало плей-офф.

Любопытно, что при любом раскладе интересная дуэль будет у Овечкина. Если «Вашингтон» выйдет на «Айлендерс», то главный русский снайпер НХЛ встретится со своим бывшим тренером Барри Тротцем, который привёл «Кэпс» к Кубку Стэнли два года назад. Сейчас Тротц сколотил системную и дисциплинированную команду на Лонг-Айленде, и пройти её без эмоций (а у «Вашингтона» их пока не хватает) вряд ли будет возможно.

Что касается потенциальной встречи с «Каролиной», то здесь не уйти от воспоминаний из прошлого плей-офф, когда Овечкин и молодой «ураган» Андрей Свечников устроили ярчайший кулачный поединок. Возможно ли повторение битвы? Или в этот раз два больших русских форварда из разных поколений будут соревноваться только в количестве голов и передач? В целом же для «Вашингтона» выход на великолепную «Каролину» — худший вариант. Впрочем, есть вероятность, что «горячие» «ураганы», быстро расправившиеся с «Рейнджерс», могут слегка остыть к началу первого раунда.

Расписание оставшихся матчей

09.08. 19:00 (мск) «Вашингтон» — «Бостон»

09.08. 22:00 (мск) «Сент-Луис» — «Даллас»

10.08. 03:00 (мск) «Торонто» — «Коламбус»

Кто будет главным неудачником кругового этапа?

Как известно, в круговом этапе лучшие клубы конференций всего лишь выясняют номер посева перед плей-офф, поэтому командам зачастую не хватает мотивации и драйва. По играм «карусели» нельзя делать далеко идущих выводов о физическом и психологическом состоянии клубов, и уж тем более не стоит брать эти матчи за основу при прогнозе на первый раунд Кубка Стэнли.

Однако нельзя не отметить, что все «сеянные» команды проводят мини-турнир по-разному. Скажем, «Колорадо» с «Вегасом» на Западе демонстрируют блестящий хоккей и полную готовность к плей-офф, а, например, «Вашингтон», «Бостон» и особенно «Даллас» порой мучаются на льду. Понятно, что эти матчи ничего не решают, но через них идёт подготовка к важным поединкам, и мне кажется, что третьи матчи «карусели» уже будут достаточно показательными, так как это последняя репетиция перед плей-офф.

В этом плане интересно, кто станет главным неудачником кругового этапа. «Бостон», «Сент-Луис» и «Даллас» проиграли все свои матчи в основное время, включая, кстати, контрольные поединки перед рестартом сезона, и я не думаю, что этим командам было бы приятно начать плей-офф с таким печальным бэкграундом. Кроме того, три поражения подряд уже ясно скажут и о том, что эти клубы не только не хотят, но и не могут, а это уже тревожный симптом в преддверии встреч с разогретыми раундом плей-ин соперниками. Так что жду в играх «Сент-Луис» — «Даллас» и «Вашингтон» — «Бостон» кубкового настроя и высоких скоростей. Пора лидерам регулярки уже показывать, кто здесь фаворит.