Сломает ли «Торонто» психологию, на кого выйдет Овечкин? Что осталось решить в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге практически всё готово к старту розыгрыша Кубка Стэнли. Определены 15 из 16 участников плей-офф (ждём только победителя пары «Торонто» — «Коламбус») и уже составлены три из восьми пар четвертьфиналов конференций. На предварительной стадии осталось сыграть всего три встречи (один матч в раунде плей-ин и две игры кругового этапа), и от результатов этих поединков зависит окончательная структура пар в 1/8 финала Кубка Стэнли. Рассказываем о последних интригах квалификации.
Турнирная таблица плей-офф НХЛ.
«Торонто» или «Коламбус»?
Главный вопрос на повестке ближайших дней – кто возьмёт серию «Торонто» — «Коламбус»? Блистательное противостояние уже подарило нам два блока совершенно разных матчей. В играх, где номинальными (да и реальными) хозяевами считались «Мэйпл Лифс» мы увидели торжество порядка, превалирование обороны и атакующую скупость. В такой атмосфере «Коламбус» ощущал себя как рыба в воде, однако «мундирам» удалось выиграть только один раз (2:0 в первом матче), а во второй игре сухую победу одержали уже «листья».
Но стоило командам сменить комплекты игровой формы (с хозяйской на гостевую, и наоборот), как хоккей изменился. Голы, эмоции, детские ошибки, сумасшедшие камбэки – третий и четвёртый матчи серии стали настоящим подарком для любителей взрывного и непредсказуемого хоккея, причём сначала удивил «Коламбус», а затем сенсацию устроил и «Торонто», на которого абсолютно все махнули рукой при счёте 0:3 за четыре минуты до конца основного времени. Но, оказывается, у «Мэйпл Лифс» тоже есть характер и спортивная злость. Да ещё какие!
Какой получится пятая, решающая игра? Совершенно невозможно предсказать. Некубковый «Торонто» своим ошеломительным камбэком уже стёр ментальную разницу между ним и суровым «Коламбусом». Это уже не команда талантливых богатых «детей», а серьёзный коллектив, способный на большие дела. Но и «Блю Джекетс» всё те же, на месте Торторелла, которого, можно не сомневаться, выбесила безвольность «Коламбуса» в четвёртой игре. Так что это будет отличная битва, в которой может произойти всё, что угодно.
Ещё одна, небольшая интрига, волнующая некоторых российских болельщиков – когда проснётся Илья Михеев? Омич, зажигавший в тренинг-кемпе, должен был стать одним из героев «Торонто» в плей-офф, но реальность разочаровала – в четырёх матчах у Михеева ни одного очка, а на площадке его совсем не видно. Но, может быть, Илья «выстрелит» именно в решающий момент и станет ключевым фактором итоговой победы «Торонто»? Скоро увидим.
Победа над психологией «Торонто» или возможность реванша для «Тампы»?
Немного о том, что будет означать для «Торонто» и «Коламбуса» выход в следующий раунд, кроме, собственно, продолжения борьбы за Кубок Стэнли. Для «листьев» — это отличный шанс сломать свою психологию неудачников. Напомним, что в новейшей истории НХЛ (за точку отсчёта принимаем локаут 2005 года) «Мэйпл Лифс» не выиграли ни одной (!) серии плей-офф. В десяти сезонах «Торонто» попросту не выходил в кубковые матчи, а ещё четыре раза уступал в первом же раунде, причём трижды «Бостону».
Понятно, что сейчас идёт не совсем плей-офф. Это лишь плей-ин, а первый раунд Кубка Стэнли ещё впереди. Но всё же «Торонто» играет серию на выбывание, и возможная победа в ней способна придать «листьям» мощнейший импульс.
Ну а если «Торонто» так и останется кубковым лузером, то дальше пройдёт «Коламбус», и в первом раунде нас ждёт повторение четвертьфинала Востока из прошлого сезона. Тогда «Тампа», с запасом выигравшая регулярный чемпионат, обломала зубы о крепких «Блю Джекетс» и не сумела выиграть ни одной игры. Пресса уничтожала «молний», да они и сами готовы были сквозь землю провалиться после таких контрастов. Сейчас «Тампа» уже учёная, а у «Коламбуса» нет Бобровского и Панарина, но эти обстоятельства не сделают возможную встречу соперников ни на йоту менее интересной и непредсказуемой. Хотя бы потому, что без своих прежних русских лидеров «Коламбус» смотрится едва ли не лучше.
Западная конференция
«Вегас» — «Чикаго»
«Колорадо» — «Аризона»
«Сент-Луис»/«Даллас» — «Калгари»
«Даллас»/«Сент-Луис» — «Ванкувер»
Восточная конференция
«Филадельфия» — «Монреаль»
«Тампа» — «Торонто»/«Коламбус»
«Вашингтон»/«Бостон» — «Айлендерс»
«Бостон»/«Вашингтон» — «Каролина»
На кого попадёт самый русский клуб НХЛ?
«Вашингтон» — пожалуй, самая популярная команда НХЛ в России. Здесь давно молятся на Александра Овечкина, уже стали своими Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, осваивается Илья Самсонов, а в дедлайн состав «столичных» пополнил и Илья Ковальчук. Целая русская пятёрка в погоне за Кубком Стэнли.
Но пока о трофее «Кэпиталз» думать рано, так как уже в первом раунде их ожидает очень серьёзный соперник. «Вашингтон» сам виноват – проиграл два матча кругового этапа, не показав особого рвения, и теперь может рассчитывать максимум на третий посев. Победа над «Бостоном» выведет Овечкина и Ко на «Айлендерс», поражение – на «Каролину». Оптимального варианта для «столичных» нет (тяжело будет в любом случае), зато болельщики точно не останутся без яркого зрелища.
Любопытно, что при любом раскладе интересная дуэль будет у Овечкина. Если «Вашингтон» выйдет на «Айлендерс», то главный русский снайпер НХЛ встретится со своим бывшим тренером Барри Тротцем, который привёл «Кэпс» к Кубку Стэнли два года назад. Сейчас Тротц сколотил системную и дисциплинированную команду на Лонг-Айленде, и пройти её без эмоций (а у «Вашингтона» их пока не хватает) вряд ли будет возможно.
Что касается потенциальной встречи с «Каролиной», то здесь не уйти от воспоминаний из прошлого плей-офф, когда Овечкин и молодой «ураган» Андрей Свечников устроили ярчайший кулачный поединок. Возможно ли повторение битвы? Или в этот раз два больших русских форварда из разных поколений будут соревноваться только в количестве голов и передач? В целом же для «Вашингтона» выход на великолепную «Каролину» — худший вариант. Впрочем, есть вероятность, что «горячие» «ураганы», быстро расправившиеся с «Рейнджерс», могут слегка остыть к началу первого раунда.
09.08. 19:00 (мск) «Вашингтон» — «Бостон»
09.08. 22:00 (мск) «Сент-Луис» — «Даллас»
10.08. 03:00 (мск) «Торонто» — «Коламбус»
Кто будет главным неудачником кругового этапа?
Как известно, в круговом этапе лучшие клубы конференций всего лишь выясняют номер посева перед плей-офф, поэтому командам зачастую не хватает мотивации и драйва. По играм «карусели» нельзя делать далеко идущих выводов о физическом и психологическом состоянии клубов, и уж тем более не стоит брать эти матчи за основу при прогнозе на первый раунд Кубка Стэнли.
Однако нельзя не отметить, что все «сеянные» команды проводят мини-турнир по-разному. Скажем, «Колорадо» с «Вегасом» на Западе демонстрируют блестящий хоккей и полную готовность к плей-офф, а, например, «Вашингтон», «Бостон» и особенно «Даллас» порой мучаются на льду. Понятно, что эти матчи ничего не решают, но через них идёт подготовка к важным поединкам, и мне кажется, что третьи матчи «карусели» уже будут достаточно показательными, так как это последняя репетиция перед плей-офф.
В этом плане интересно, кто станет главным неудачником кругового этапа. «Бостон», «Сент-Луис» и «Даллас» проиграли все свои матчи в основное время, включая, кстати, контрольные поединки перед рестартом сезона, и я не думаю, что этим командам было бы приятно начать плей-офф с таким печальным бэкграундом. Кроме того, три поражения подряд уже ясно скажут и о том, что эти клубы не только не хотят, но и не могут, а это уже тревожный симптом в преддверии встреч с разогретыми раундом плей-ин соперниками. Так что жду в играх «Сент-Луис» — «Даллас» и «Вашингтон» — «Бостон» кубкового настроя и высоких скоростей. Пора лидерам регулярки уже показывать, кто здесь фаворит.
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