«Самый популярный в мире клуб уже 53 года без Кубка». Что пишут о вылете «Торонто»

Вылет «Торонто», проигравшего серию плей-ин «Коламбусу», многие называют сенсационным. Однако есть и те, кто считает поражение самого популярного хоккейного клуба в мире абсолютно закономерным.

«В эту команду никто не верит, даже те, кто за неё играет»

«Не сумев заработать на одном из самых ярких и незабываемых «возвращений» в истории клуба, «Торонто» уступил 0:3 в решающем матче и вылетел. «Торонто» как был, так и остался более атакующей командой, но удачный отскок от клюшки Зака Веренски позволил «Коламбусу» повести в счёте и чувствовать себя комфортно. Они сидели в обороне, согласно структуре своей игры, прежде чем Лиам Фуди в третьем периоде увеличил преимущество и «засолил» игру. Для «кленовых листьев» наступило межсезонье, которое продлится неопределённое время… И вопросов о легитимности их претензий на чемпионство становится только больше», — отметил автор Yahoo Sports Canada Джастин Катберт.

«Торонто» снова провалился в плей-офф. Миллионеры «листьев» не забили ни одного гола Звёздный «Торонто» всё-таки проиграл. Круче всех был Йоонас Корписало.

«Перед началом сезона генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас говорил: «Произойдут события, которых никто не ожидает». Но это было неправдой. «Торонто» был именно той командой, которую мы и ожидали — талантливой, подвижной и намного менее сильной, чем сумма отдельных её частей. В пятницу мы получили все три версии за три часа игры: «листья» были плохими, хорошими и невероятными. Можно было бы предположить, что потрясающий камбэк против «Коламбуса» был важным поворотом в развитии клуба, потому что за четыре минуты они превратились из отстающих в настоящую электростанцию. К сожалению, матчи не заканчиваются тогда, когда для всех это было бы выгодней.



В решающем пятом матче Мэттьюс, Таварес и Марнер играли вместе, у них было множество возможностей забить, но ни одна не была использована. А все остальные смотрели, как они работают. С одной стороны, эта неделя была для «Мэйпл Лифс» захватывающей. С другой, в НХЛ призов за азарт не выдают. Этот сезон для клуба такой же провальный, как и все предыдущие. Вопрос в том, какая из увиденных нами команд является настоящей. Руководство будет настаивать на том, что настоящий «Торонто» — это тот, кто отыгрался со счёта 0:3, другие же будут утверждать, что у этой команды нет характера.



Разочарование из-за неудачи предполагает, что у вас были разумные ожидания успеха. Но разве кто-нибудь всерьёз считает, что нынешний «Мэйпл Лифс» — это команда-победитель? Основная проблема «Торонто» более целостна, чем просто оборона или отдельный игрок. У этой команды нет свойства появляться, когда это больше всего нужно, а есть обыкновение исчезать. Всякий раз, когда нужно, большая часть команды превращается в порошок. Потом следуют слова, что такое больше не повториться, а ещё через какое-то время всё это происходит вновь. После этого кто-то из вечных неудачников подписывать контракт на сумму гораздо больше рыночной.



«Торонто» остался на том же месте, что и был. Застряли. За надеждой не приходит вера — в эту команду никто не верит, в том числе и те, кто за неё играет. Самый популярный хоккейный клуб в мире уже 53 года остаётся без Кубка Стэнли. С каждым годом надежда увеличивается вместе с разочарованием от очередной неудачи. После этого кого-нибудь снова уволят, но придёт новый парень, который тоже пообещает пройти путь по-другому. Всё движется по кругу», — эмоционально пишет обозреватель The Globe and Mail Кейтел Келли.

Провал Панарина и Малкина стал сенсацией. Россияне, вылетевшие из плей-офф НХЛ Звёзды «Рейнджерс» и «Питтсбурга» не единственные, кто удивил со знаком «минус».

«Освободились из «пузыря» условно-досрочно»

«Шелдон Киф сделал крупную ставку и проиграл в том, что «Торонто» должен делать лучшего всего — забивать. Команда стала жертвой своего самого дорогостоящего в мире нападения, которое не смогло оплатить свои счета. Из года в год одни и те же вопросы, а стрелки по-прежнему указывают на 2004 год, который остаётся последним, когда «кленовые» выигрывали раунд плей-офф. Для Кифа, который является тренером-новичком, это была сильная серия, полная неразберихи. Его игроки, большие и маленькие, тоже не забудут этого ещё очень долго. Подобные поражения живут вместе с вами, болят и худшим образом отражаются на команде.



В первом периоде Джон Таварес имел перед собой открытые ворота и каким-то образом умудрился попасть в штангу с близкого расстояния. У него же, вероятно, были лучшие моменты во втором периоде, но снова ничего не вышло. В третьем периоде «Коламбус» высосал жизнь из пустой «Скотиабанк-Арены» и переместился в настоящий плей-офф, который начнёт серией против «Тампы».



В Восточной конференции остаются 8 лучших команд. «Торонто» среди них нет. Вместо этого команда освобождена условно-досрочно из своего «пузыря». Условно-досрочно, но не за хорошее поведение. Киф поставил всех своих звёзд в одно звено, не представляя, насколько плохо будет выглядеть весь остальной состав. И получилось так, что всё это очень похоже на платёжную ведомость. Трое из четырёх самых высокооплачиваемых игроков ушли ни с чем, а «Коламбус» дважды выиграл в гостях со счётом 3:0. Четвёртый год подряд «листьям» придётся говорить о том, как они близки в команде, как они рады играть для города, который умирает по хоккею.



Это был не лучший вечер для тренера-новичка. Киф переместил Вильяма Нюландера в центр, где тот выглядел плохо, терял позицию и получил удаление за нарушение численного состава. Киф поставил в состав новичка Андреаса Юнссона, который не играл почти 6 месяцев и оказался не готов к темпу. Словом, ещё один год для «Мэйпл Лифс» прошёл не так, как надо», — отметил обозреватель Toronto Sun Стив Симмонс.

8 клубов НХЛ быстро закончили плей-офф. Кто виноват в их вылете? Панарин был незаметен, Малкин не доминировал, а желание и стойкость били неготовый к рубке талант.

«Счастье за деньги не купишь! А «Торонто» даже не смог купить себе билет в 1/4 финала Восточной конференции, не говоря уже о том, что регулярный чемпионат «листья» с «Коламбусом» завершили с одинаковым количеством очков. Теперь команда задаётся вопросом, может ли она «подтянуть» Алексиса Лафренье. В понедельник вечером станут известны итоги лотереи. Хоккеисты часто говорили, как они счастливы быть в этой команде, но три года подряд они проигрывают в самый ответственный момент. Ни у кого из игроков нет ответа на вопрос, почему так происходит», — считает Тедди Кошан из Toronto Star.

«Победу от поражения отделяли несколько дюймов. Именно так всегда и будет выглядеть поражение от «Коламбуса». Команда Джона Тортореллы не была рассчитана на то, что переиграет оппонентов в открытом хоккее, но она создана для того, чтобы выцарапать матч в одну шайбу. Мир изменился, и план тоже должен измениться. Опасно смотреть на то, что случилось, и ничего не предпринять.



Линия защиты у «Торонто», по сути, является второсортной, а когда вылетел из-за травмы Джейк Маззин, ей был нанесён серьёзный удар. Отдачи от «глубоких» звеньев не было, поэтому тренер решил объединить главных звёзд в одну тройку. Сейчас генменеджер Кайл Дубас находится под самым большим давлением, чем любой другой член этой организации, потому что его решения не принесли результатов. Обмен Назема Кадри на Тайсона Бэрри и Алекса Керфута был абсолютным провалом, решение не приобретать хорошего сменщика для Андерсена тоже был плохим. Кто-то из ядра основных нападающих должен быть принесён в жертву, и только после этого начнётся настоящая игра в дюймы.



Если «Торонто» достанется Лафренье, то путь предельно ясен: выбрать на драфте его и обменять кого-то из дорогих нападающих на хорошего защитника. Это реальная возможность, но совсем не тот план, с которым «Торонто» должен был выйти из этой серии», — сказал обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.