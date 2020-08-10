8 клубов НХЛ быстро закончили плей-офф. Кто виноват в их вылете?

Квалификационный раунд плей-офф НХЛ-2020 показал, что делать прогнозы – дело неблагодарное. Те, кто полгода назад были на коне, собирают вещи домой, а те, кто должен был тихо доиграть сезон, идут дальше. Насколько далеко они зайдут на голой мотивации и чёткой структуре игры, мы ещё увидим, а пока размышляем, что же пошло не так для проигравших.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/2020

«Эдмонтон»

На кого рассчитывали: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Джеймс Нил, Андреас Атанасиу, Зак Кассиан, Адам Ларссон.

Кто провалился: «Эдмонтон» в очередной раз остался наедине с вопросом «Как можно проигрывать с Макдэвидом и Драйзайтлем в составе?» Они выполнили свою норму (15 очков в четырёх матчах), но периодически ошибались в обороне. Не хватило даже помощи Ньюджент-Хопкинса и Нила, потому что за ними зияла пустота. Кассиан весь сезон провёл рядом с Макдэвидом, но в плей-офф все вспомнили, что ему далеко до уровня игрока первого звена. Атанасиу оказался совершенно бесполезным приобретением, Ларссон банально не подходит на роль главного защитника команды, Клефбом и Нурс больше вредили, чем помогали. В общем, даже если у тебя есть два лучших игрока лиги, это не имеет значения.

«Виннипег»

На кого рассчитывали: Марк Шайфли, Патрик Лайне, Блейк Уилер, Кайл Коннор, Коннор Хеллебайк.

Кто провалился: можно было бы всё свалить на серьёзные потери в атаке – Шайфли и Лайне получили травмы в первой же встрече, и «Джетс» пришлось из двух обескровленных ведущих троек составлять одну, но куда делись другие лидеры?

Уилер и Коннор играли больше всех, но на двоих сделали лишь две передачи, не забили ни одного гола и заработали показатель полезности «-10». Хеллебайк за блестящую регулярку получил номинацию на «Везину», но в серии с «Калгари» смотрелся гораздо более скромно.

Все пары плей-офф НХЛ. «Тампа» в погоне за реваншем, «Вашингтон» против бывшего тренера В первом раунде Кубка Стэнли нас ждёт много интересного.

«Нэшвилл»

На кого рассчитывали: Юусе Сарос, Роман Йози, Филип Форсберг, Виктор Арвидссон, Райан Джохансен, Мэтт Дюшейн, Кайл Туррис.

Кто провалился: удивительно, но «Нэшвилл» переигрывал «Аризону» всю серию – запирал в зоне, давил, но не смог ни сломать соперника, ни даже согнуть. К Йози и первой тройке нападения вопросов нет – они сыграли так, как от них и ждали, сделали всё, что могли, но этого было недостаточно, чтобы вытянуть команду в первый раунд.

Бледно выглядел один из двух самых дорогих игроков команды Дюшейн. Летом ему отсыпали $ 56 млн, но свои деньги он вообще не отрабатывает. То же самое можно сказать о Туррисе или Гранлунде, которых в своё время тоже брали, чтобы увеличить атакующую мощь. Ну и самое непонятное решение было в воротах. Опытный Пекка Ринне не сыграл ни одной минуты, не сыграл ни одной минуты, хотя его бывший сменщик Сарос не справлялся и отразил меньше 90% бросков. Это уже вопрос к главному тренеру Джону Хайнсу. Который, кстати, и в «Нью-Джерси» работал слабо, и теперь в «Нэшвилле». За карьеру он не выиграл ни одной серии плей-офф.

«Миннесота»

На кого рассчитывали: Райан Сутер, Кевин Фиала, Алекс Сталок, Алекс Гальченюк, Матс Цукарелло, Мэтт Дамба.

Кто провалился: Из всех приобретений последних лет выстрелил только Фиала, который за короткий срок стал новым атакующим лидером «дикарей». Цукарелло и Гальченюк играли так, что с таким же успехом могли вообще не выходить на площадку. Сутер по-прежнему хорош, но он получил травму в третьем матче, и без него команда упустила весомое преимущество в счёте в решающей игре.

Стэлок дал команде надежду в регулярке, выиграв конкуренцию у Дубника, но в плей-офф напомнил, почему он никогда не был стартером. В общем, «Миннесота» была такой же скучной командой, как и всегда.

«Рейнджерс» и Панарин провалили плей-офф. От вылета не спас даже Шестёркин «Ураганов» было не остановить — соперника они просто не заметили.

«Рейнджерс»

На кого рассчитывали: Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Игорь Шестёркин, Хенрик Лундквист, Адам Фокс, Тони ДеАнджело, Крис Крайдер, Джейкоб Троуба, Йеспер Фаст.

Кто провалился: в общем-то, все, хотя, конечно, максимальной отдачи ждали прежде всего от Панарина, который был номинирован на приз MVP сезона. Но в плей-офф его вообще не было заметно, как, в общем-то, и всех остальных. Дерзкая и мощная «Каролина» задавила соперника в прямом и переносном смысле. Будущее у «Рейнджерс» всё равно видится многообещающим, но пока это слишком неопытная команда, которая не пережила давление плей-офф и не смогла собраться по щелчку пальцев.

«Флорида»

На кого рассчитывали: Александр Барков, Сергей Бобровский, Майк Хоффман, Кит Яндл, Джонатан Юбердо, Евгений Дадонов, Аарон Экблад, Антон Строльман.

Кто провалился: перед стартом плей-офф сомнения вызывал Бобровский, но он-то как раз смог оправиться после провальной регулярки и сыграл почти на своём уровне (хотя и он ошибался). Неплохо провёл серию Барков, стабильно набирал очки Хоффман, но и они поднимали голову лишь изредка, а большую часть времени не понимали, как справиться с плотной обороной «Айлендерс».

Можно тыкать пальцем в кого угодно – Мэтесон удалялся в ключевые моменты, стареющий Строльман не усилил оборону, Дадонов промазывал или бросал во вратаря, нижние звенья не выполняли своих обязанностей, Джоэль Кенневилль не смог выжать из своей команды игру уровня плей-офф. «Айлендерс» были более мотивированы, дисциплинированы и организованы. У «Флориды» этих качеств не оказалось.

Детский ляп и бесподобный сейв. Два видео с Бобровским, чётко отражающие его сезон «Флорида» проиграла серию с «Айлендерс» и едет домой.

«Питтсбург»

На кого рассчитывали: Евгений Малкин, Сидни Кросби, Мэтт Мюррей.

Кто провалился: говорим «Питтсбург», подразумеваем дуэт Кросби и Малкина, а они были далеки от идеальной формы. Не совсем ужасны, но не доминировали, а вместе с ними логично сникли и игроки, которые их дополняют – Раст, Гюнтцель, Шири. Мюррей играл так, что в «Питтсбурге», наверное, уже жалеют, что два года назад предпочли его Марку-Андре Флёри. Те, кто должны были обеспечить глубину состава (Марло, Цукер, Астон-Риз, Маккан, Блюгерс), её не обеспечили. Надо признать, к плей-офф «Питтсбург» оказался не готов.

«Торонто» снова провалился в плей-офф. Миллионеры «листьев» не забили ни одного гола Звёздный «Торонто» всё-таки проиграл. Круче всех был Йоонас Корписало.

«Торонто»

На кого рассчитывали: Остон Мэттьюс, Джон Таварес, Митч Марнер, Вильям Нюландер, Морган Райлли, Джейк Маззин, Тайсон Бэрри, Фредерик Андерсен.

Кто провалился: весёлые и зрелищные «кленовые листья» не умеют играть в плей-офф. Они слишком мягкие, слишком себе на уме и рассыпаются, столкнувшись с организованным сопротивлением. Нет, периодически Марнер и Мэттьюс совершали что-нибудь захватывающее, но взламывать оборону «Коламбуса» на постоянной основе у них не получалось от слова совсем (даже в большинстве они в основном возили шайбу по периметру). А своей обороны как нет, так и не было, и это было заметно даже против не хватающий звёзд с неба «Блю Джекетс». И Андерсен не стал спасителем клуба, а был просто добротным вратарём. При всём обилии таланта «Торонто» не хватает мужицкого характера, а без него в плей-офф далеко не уйдёшь.