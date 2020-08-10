Чибисов – в «Магнитке», Лайпсик – в ЦСКА. Главные трансферы недели в КХЛ

Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Упоминаем только о трансферах и обменах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.

н. Андрей Чибисов – из «Виннипега» в «Металлург» Магнитогорск

«Магнитка» вернула добротного нападающего Андрея Чибисова, который уже выступал в Магнитогорске и хорошо знаком главному тренеру Илье Воробьёву. Чибисов добавит Магнитогорску жёсткости в атаке. Андрей умеет побороться, сыграть в силовой хоккей, забить в нужный момент. У него будет много игрового времени в уральском клубе.

н. Брэндон Лайпсик – из «Вашингтона» в ЦСКА

В Северной Америке Лайпсик впутался в неприятную историю, за что был отчислен из «Вашингтона».

Партнёра Овечкина выгнали из «Вашингтона». Он оскорбил женщин и одноклубников Слова «жирная» и «свинья» в НХЛ не оценили.

Но ведь и нынешний главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс тоже был участником скандала. Правда, другой направленности. Для КХЛ Лайпсик – сильный нападающий, он должен вписаться в игровую модель Игоря Никитина.

Свободные агенты КХЛ, которые никак не подпишут контракты. У клубов не хватает денег Виноват не только жёсткий потолок зарплат.

н. Брэндон Козун – из «Металлурга» Магнитогорск в «Динамо» Минск

Козун провёл неудачный сезон в «Магнитке», много травмировался и ничем особенным не запомнился. Впрочем, все легионеры Магнитогорска в прошлом сезоне сыграли неудачно. Для Минска Козуна можно назвать топовым игроком. Главное, чтобы у самого Брэндона было желание играть, а не отбывать номер на льду.

Брэндон Козун в «Металлурге» Фото: photo.khl.ru

з. Доминик Машин – из «Сиракьюза» в «Амур»

Логично, что после ухода из команды Ондржея Витасека в Хабаровске подписали контракт с Домиником Машином из системы «Тампы». В «Амуре» давно взяли курс на укрепление легионерских позиций чешскими игроками. Для КХЛ в общем и для «Амура» в частности Машин – иностранец приличного уровня. У человека большой опыт игры в Северной Америке в системе «Тампы».

з. Егор Рыков – из «Хартфорда» в ЦСКА

После того, питерские «армейцы» обменяли права на защитника Егора Рыкова в ЦСКА, стало понятно, что в скором времени этот игрок обороны переедет в Москву. В системе «Рейнджерс» у Рыкова не получилось, да и следующий сезон АХЛ начнётся неизвестно когда. Вопрос в другом: значит ли, что Никиты Нестерова теперь уже точно не будет в ЦСКА? Денег на него попросту нет.

з. Морган Эллис – из ХК «Сочи» в «Динамо» Рига

В «Сочи» Эллис играл в первой паре защиты. Нет сомнений, что и Петерис Скудра тоже будет использовать канадца в первых двух парах. Для Риги, которая в последние сезоны болталась на дне турнирной таблицы, подписания такого плана не помешают. Тем более лимита на легионеров в «Динамо» нет.

н. Денис Паршин – из «Кошице» в «Динамо» Рига

Продолжаем говорить про Ригу. «Динамо» — самый активный клуб прошлой недели в плане трансферов. Очередным новичком рижан стал форвард Денис Паршин, прекрасно знакомый Петерису Скудре по совместной работе в «Торпедо». Скудре нужны в Риге мастера и креативщики вроде Паршина, хотя в последнее время в КХЛ у Дениса как-то не заладилось. Пришлось даже перебираться в Словакию.

в. Илья Проскуряков – из «Югры» в «Динамо» Рига

Схожая ситуация с вратарём Проскуряковым. Он тоже прекрасно известен Скудре по «Торпедо», где Петерис долгое время работал главным тренером. Последним клубом в КХЛ для Ильи стал ХК «Сочи». Затем россиянин получил контракт в «Югре», но после того, как на него вышли рижане, моментально принял их предложение и вернулся в команду Континентальной лиги.

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н. Зак Митчелл – из «Нефтехимика» в «Динамо» Рига

Российские болельщики узнали Митчелла по игре в «Нефтехимике». Иностранец не портил картины в нижнекамском клубе, стараясь проявлять лидерские качества, но договориться о новом контракте с «волками» не сумел. Впрочем, в «Нефтехимике» поменялась вся легионерская линия. У команды Вячеслава Буцаева сильно сократили бюджет.

н. Мэтт Уайт – из «Нефтехимика» в рижское «Динамо»

Из этой же категории форвард Уайт. Североамериканец вполне подходит для средних команд КХЛ, способен сыграть в большинстве и забросить 10-15 шайб за сезон. Не станет удивлением, если Скудра поставит Уайта в связку с Митчеллом. Это было бы логично, учитывая, что игроки хорошо друг друга знают по игре за «Нефтехимик».

Мэтт Уайт в «Нефтехимике» Фото: photo.khl.ru

в. Станислав Галимов – из «Металлурга» Магнитогорск в «Динамо» Рига

Галимов, как и Проскуряков с Паршиным, долго играл у Скудры в «Торпедо». Теперь у рижского «Динамо» будет российский тандем вратарей. Да, оба в последнее время далеко не блистали, но у тренера, который целенаправленно звал их к себе, могут снова выйти на солидный уровень. По крайней мере, списывать со счетов этих хоккеистов точно рано.

н. Алексей Протас – из «Принс Альберт» в «Динамо» Минск

Минское «Динамо» продолжает кампанию по возвращению перспективной белорусской молодежи из-за океана до возобновления сезона в Северной Америке. На прошедшей неделе был подписан Алексей Протас, один из самых перспективнейших белорусских хоккеистов. Форвард системы «Кэпиталз» достаточно неплохо прибавил в последних сезонах. Игрок уже перерос уровень молодёжного хоккея, будет интересно посмотреть, как главный белорусский талант проявит себя в КХЛ. Протас до последнего не хотел подписывать контракт с минчанами, о чём говорил его агент, однако менеджменту «зубров» удалось уговорить игрока.