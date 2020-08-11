Возьмут ли «Тампа» и «Каролина» реванши за прошлый год? Прогнозы на первый раунд НХЛ

Сегодня в НХЛ стартует первый раунд плей-офф, и теперь все уже точно в равных условиях. Каждый матч имеет значение, проходных встреч, как в групповом раунде, не будет. Только полная самоотдача, только настоящая рубка, только хардкор. Представляем наш прогноз на серии Востока и Запада.

«Вегас» — «Чикаго»

«Чикаго» — одна из команд, которая по максимуму воспользовалась шансом вернуться в плей-офф после двухлетнего перерыва. Джонатан Тэйвз, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Кори Кроуфорд оказались сильнее Макдэвида и Драйзайтля, но «Вегас» — это соперник совершенно другого уровня. Во-первых, потому что не полагается всего на двух игроков, во-вторых, потому что способен забивать не меньше «Чикаго», в-третьих, потому что имеет более крепкую оборону, и в-четвёртых, потому что Флёри всё-таки выглядит надёжнее Кроуфорда.

«Вегас» выиграл все три матча в групповом раунде, причём в двух из них отыгрывался с 0:3, 0:2 и 2:4. «Рыцари» так хороши, что даже не страдают от отсутствия Макса Пачьоретти – у них есть, кому забивать (10 человек как минимум с одним голом), есть, кому останавливать атаку «Чикаго» (Шмидт, Теодор, Мартинез), и они более организованно играют в обороне. «Блэкхоукс» могут ответить на это только эмоциональным подъёмом. Они должны зацепиться за серию, но взять её – вряд ли.



Прогноз: победа «Вегаса» 4-3

«Колорадо» – «Аризона»

«Аризона» попала в плей-офф впервые за восемь лет и в квалификации выбила «Нэшвилл» в четырёх матчах. Вряд ли кто-то ставил на эту команду, но у неё есть четыре звена, которые могут забить, организованная оборона и вратарь Дарси Кемпер, который стал главным героем серии.



Только играть им теперь придётся не с «Нэшвиллом», который лихорадило весь сезон, а с одним из фаворитов плей-офф «Колорадо», и есть большие сомнения, что «койотам» удастся справиться с Маккинноном, Рантаненом, Донским и Кадри. «Эвеланш» намного быстрее, мотивированнее и мощнее предыдущего соперника, и ставит более серьёзные задачи.



Прогноз: победа «Колорадо» 4-1

«Даллас» – «Калгари»

На бумаге «Даллас» выглядит гораздо лучше, чем в реальности – если бы им пришлось играть квалификацию, плей-офф для них на этом бы и закончился. Пока что очевидно, что проблемы, которые появились у команды перед коронапаузой, никуда не делись. Где Радулов, Гурьянов, Бенн, Сегин, Клингберг? Без их помощи команда забила всего четыре гола в трёх матчах и с трудом выиграла один из них, да и то только по буллитам. Если лидеры не проснутся, что «Даллас» обречён.



«Калгари» же, в свою очередь, выиграл свою первую серию за пять лет (пусть и квалификацию, пусть и против обескровленной команды) и прокачал уверенность в себе. У них есть Кэм Тальбо (внезапно – один из лучших вратарей плей-офф), внушительный атакующий потенциал и одна из лучших бригад большинства в лиге, а также задира Мэтт Ткачук, от одного вида которого у соперников сводит скулы. Конечно, всё решит игра, но пока что «огоньки» выглядят предпочтительнее.



Прогноз: победа «Калгари» 4-2

Все пары плей-офф НХЛ. «Тампа» в погоне за реваншем, «Вашингтон» против бывшего тренера В первом раунде Кубка Стэнли нас ждёт много интересного.

«Сент-Луис» – «Ванкувер»

«Сент-Луис», как и «Даллас», выглядел беспомощным в групповом раунде, но есть одно отличие. Не надо забывать, что этой действующий чемпион, и что свой Кубок Стэнли они выиграли, воскреснув в середине сезона и поднявшись с последнего места в лиге. Состав остался чемпионский, в сезоне они были лучшими на Западе и умеют собраться в нужное время. «Эти матчи ничего не значили, а сейчас начнётся настоящая битва», — говорит тренер Крэйг Берюбе о групповой стадии.



«Ванкувер» — молодая команда с большим потенциалом, но можно ли говорить, что её время уже пришло? Да, молодёжь поднаторела в противостоянии с «Миннесотой», подготовилась к жёсткой игре с «Сент-Луисом», они умеют забивать, красиво чертят в атаке, но хватит ли этого для прохода во второй раунд? Только если «Сент-Луис» забудет, зачем приехал в Эдмонтон.



Прогноз: победа «Сент-Луиса» 4-3

«Филадельфия» – «Монреаль»

«Филадельфия» спокойно обыграла всех соперников на групповой стадии, даже несмотря на то, что ни Ворачек, ни Жиру, ни Ван Римсдайк пока не показывают ничего вразумительного. Зато потрясающую химию демонстрируют Хейз с Лотоном, забивает молодой Обе-Кубель, а Картер Харт обеспечивает спокойствие за последний рубеж.



«Монреаль» здорово смотрелся против «Питтсбурга», Кэри Прайс вспомнил молодость и отбивал практически всё, что летело в его ворота, защита во главе с Уэбером и Петри была безупречна, атака уделала Малкина и Кросби, а Кэри Прайс вспомнил молодость и отражал практически всё, что летело в его ворота. Но, надо признать, «Питтсбург» не то чтобы сильно сопротивлялся и яростно желал победить. Совсем наоборот. «Филадельфия» победить очень хочет – у неё наконец есть добротный вратарь, глубина нападения и всё, что нужно для долгого похода в плей-офф. И у «Монреаля» вряд ли получится сотворить ещё одну сенсацию.



Прогноз: победа «Филадельфии» в 4-1

«Тампа» — «Коламбус»

Идеальная пара для «Тампы», которая хочет оставить позади оглушительный провал в прошлом плей-офф. Тогда «молнии» начали за здравие и вели 3:0 в первом периоде, после чего рассыпались и проиграли серию с «Коламбусом» всухую.



Это уже не тот «Коламбус» — в нём нет ни Панарина, ни Бобровского, ни Дюшейна с Дзингелом, зато остался Джон Торторелла и крепкая оборона, как в последний раз играют Дюбуа и Аткинсон, хорошо справляется с ролью первого номера Корписало. Эти «Блю Джекетс» уже разобрались с талантливым нападением «Торонто» и готовы проделать этот фокус ещё раз.



Потеря Виктора Хедмана и в меньшей мере Стивена Стэмкоса может доставить «Тампе» некоторые проблемы, но может и дать дополнительный заряд мотивации. Когда ещё доказывать свою боеспособность, если не сейчас и не против этого соперника?



Прогноз: победа «Тампы» 4-2

У Кучерова и Сергачёва — по «-3». «Тампа» проиграла первый «посев» и потеряла Хедмана Виктор Хедман получил травму на ровном месте. Как «Тампа» сыграет без ведущего защитника?

«Вашингтон» — «Айлендерс»

В этой серии тренер «Айлендерс» Барри Тротц, который привёл «Вашингтон» к Кубку Стэнли, встретится со своей бывшей командой. Он выстроил «островитянам» великолепную оборону, имеет четыре равных звена, которые любят и умеют реализовывать моменты, особенно в контратаках, у него есть два добротных вратаря. В квалификации с «Флоридой» все элементы работали, как часы, но то «Флорида», которая год за годом приносит одни разочарования.



«Вашингтон» выглядел бледной тенью себя в групповом раунде – Овечкин, Бекстрём, Врана и Ковальчук не забросили ни одной шайбы и по большей части валяли дурака, не работало большинство, по-настоящему сражался только Холтби. Но долго ли лидеры «Кэпс» будут молчать? В какой-то момент их должно прорвать, и тогда «Айлендерс» придётся туго.



Прогноз: победа «Вашингтона» 4-2

«Вашингтон» наконец-то выиграл, но Овечкин совсем не забивает. Что происходит? Зато результативный балл наконец-то набрал Илья Ковальчук.

«Бостон» — «Каролина»

«Каролина» второй сезон набирает обороты и становится значимой силой на Востоке. За этот год они выросли и стали опытнее, они смелые и дисциплинированные, у них есть невероятная связка Ахо – Свечников, зубодробительная защита и достойные вратари. В прошлом году именно «Бостон» стал для них преградой на пути к финалу Кубка Стэнли, в этом году они бьют копытом и хотят реванша.



«Бостон» потихоньку раскачивается, хоть и очень медленно. Сложно вызывать в себе эмоции в матчах, которые мало что значат. Да, они проиграли все три встречи, ведущая тройка молчала, как и большинство, но в «Брюинз» говорят, что это был предсезонный турнир перед настоящим хоккеем. Это справедливо – «Бостон» в этом году выиграл «Президентс Трофи», в прошлом – играл в финале, списывать их со счетов точно не стоит. «Каролина» обязательно пободается, 0-4 и полного доминирования «Бостона», как год назад, точно не будет, но на стороне «мишек» огромный опыт.



Прогноз: победа «Бостона» 4-3