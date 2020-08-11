Шедевр от юного Кирилла Кольцова! В одиночку прошёл всю защиту соперника и обманул вратаря

В последний день июля 2020 года Кирилл Кольцов официально объявил о завершении карьеры. Уроженец Челябинска, начавший играть на профессиональном уровне в Омске и ставший звездой в Уфе, был в своём роде уникальным хоккеистом. Неразговорчивый, сам себе на уме, но искренне любящий игру и имевший к ней свой особенный, творческий подход. Часто видение Кольцова не совпадало с мнением тренеров, и тогда Кирилл превращался в ершистого и непослушного мальчишку, но он, вне всяких сомнений, был из тех игроков, которых нельзя было загонять в какие-то рамки. При том, что амплуа Кольцова – защитник.

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Кирилл не раскрыл до конца свой потенциал. Мало поиграл за сборную, не дождался шанса в НХЛ. Зато в России, а конкретно в Башкирии, стал настоящей звездой и одним из символов побед «Салавата» в конце нулевых – начале десятых. В Уфе Кольцов играл особенно вдохновенно. Его сумасшедший для защитника контроль шайбы, удивительный авантюризм и умение создать голевой момент всегда находили отклик у партнёров, что позволяло Кириллу входить в списки лучших бомбардиров «Салавата» и лидировать в гонке самых результативных дефов всей КХЛ.

Что интересно, Кольцов всегда был таким. Ещё будучи юным масочником, Кирилл не стеснялся показывать свою творческую натуру и особенный взгляд на хоккей. Мы нашли видеоподтверждение этому тезису. Дебютный гол Кольцова на высшем уровне – это, во-первых, высший пилотаж, а во-вторых – своего рода демонстрация жизненного кредо, которое Кирилл пронёс через всю карьеру.

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Дело было в сезоне-2000/2001. 17-летний Кольцов, уже успевший к тому времени уехать из Челябинска и даже отыграть один год в минорной юниорской лиге Америки, проводил первый полноценный чемпионат на взрослом уровне. Тренер «Авангарда» Геннадий Цыгуров не боялся подпускать талантливого защитника к основе, и в регулярке Кольцов отыграл почти 40 матчей. Правда, о высокой результативности ещё говорить не приходилось – по итогам гладкого первенства Кирилл набрал лишь одно очко за голевую передачу. Очевидно, Геннадий Фёдорович и не требовал от юного защитника бомбардирских подвигов, был доволен Кольцовым, и в результате Кирилл провёл за «Авангард» весь «серебряный» плей-офф. Там-то и случился его шедевральный гол.



В полуфинале плей-офф судьба свела «Авангард» и «Локомотив». После трёх игр серии ярославцы вели 2-1 и могли заканчивать противостояние в четвёртом матче на льду родного «Автодизеля». Но на 15-й минуте игры Кольцов сотворил вот это.



Видео шикарного гола Кольцова.

Как в компьютерной игре! Блистательный сольный проход от 18-летнего новичка, который не смогли прервать ни защитники «Локо», повисшие «рюкзаками» у Кольцова на плечах, ни голкипер ярославцев Борис Тортунов, не успевший прочитать момент броска и пропустивший шайбу под щитком. Напоминаем – это первый гол Кирилла на высшем уровне, и в этой шайбе — весь Кирилл, способный обмануть всю команду соперника.



Перформанс Кольцова оказался не только красивейшим, но и важнейшим для «Авангарда» — как выяснилось позже, он забросил победную шайбу в матче. Омичи выиграли 2:0 (второй гол на счету Свитова), сравняли счёт в серии и вернулись в Омск, где разгромили ярославцев 5:0 в поединке за выход в финал.

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Больше в том плей-офф Кольцов так себя не проявлял –всё-таки возраст ещё не позволял поставить столь дерзкие шедевры на поток, да ещё и в кубковых матчах. Но по этой шайбе в ворота «Локомотива» многие запомнили Кольцова, стали следить за его игрой, и впоследствии Кирилл не подвёл. В матчах за «Авангард» и «Салават Юлаев» (две главные команды в его жизни) Кольцов много раз устраивал мини-концерты на радость эстетам, став настоящим полузащитником от хоккея. И наверняка свой самый первый шедевр он не забыл.