Свитов и Чистов убегали в НХЛ из русской армии. Там их «спрятал» «Авангард»

В советское время ЦСКА был самым могущественным клубом нашего хоккея, многократным чемпионом СССР и базовой командой национальной сборной Союза. В «армейском» клубе выступали лучшие игроки огромной страны, которые стекались в ЦСКА благодаря неограниченным возможностям красно-синих. Нужные хоккеисты попадали в эту команду по военной линии, получая возможность пройти в ЦСКА альтернативную службу в армии, так что отказать красно-синим в «вызове» какого-либо игрока попросту не представлялось возможным. В эпоху Советского Союза это никого не смущало, так как главной командой страны всеми безоговорочно признавалась сборная СССР, а союзное первенство работало в первую очередь на «Красную машину».

В 90-е годы Советский Союз распался, и ЦСКА потерял свою власть в российском хоккее. «Армейцы» были вынуждены отказаться от излюбленных принципов формирования состава, что повлекло за собой глубокий кризис ЦСКА. На рубеже веков красно-синие и близко не были фаворитами соревнований, более того, в 1996 году в клубе произошёл раскол, в результате которого в нашем хоккее образовалось сразу две «армейские» команды. ПХК ЦСКА – официальный правопреемник великого советского клуба и ХК ЦСКА, созданный Виктором Васильевичем Тихоновым, которого в 1996-м уволили из ЦСКА в запас по приказу тогдашнего Министра обороны России Павла Грачёва.

Денег не было, и они держались. Жизнь топ-клубов КХЛ до богатства Два ЦСКА не могли поделить власть, в СКА считали достижением ничью с «Авангардом», а в Казани команда не стремилась даже в «вышку».

Не будет преувеличением сказать, что в 2001 году ЦСКА влачил жалкое существование, не имея с советским ЦСКА ничего общего, кроме названия. Поэтому новость, облетевшая российское хоккейное сообщество в конце октября того года, стала настоящим потрясением. 25 октября 2001-го по директиве Министерства обороны хоккеисты омского «Авангарда» Кирилл Кольцов, Станислав Чистов и Александр Свитов за несколько часов до вылета «ястребов» в Хабаровск на следующий матч регулярного чемпионата были увезены милицейским нарядом в распоряжение спортроты ЦСКА.

Подобного в российском хоккее на тот момент не происходило уже очень давно, поэтому закономерно возник вопрос — неужели ЦСКА опять взялся за старое? Позже выяснилось, что в какой-то степени так и было, но в этой истории имелось несколько очень любопытных нюансов.

Хитрец Бардин

Надо сказать, что вопрос оттока кадров за океан в те годы волновал российские клубы ничуть не меньше, чем сейчас. Вот только если в 2020-м между НХЛ и КХЛ существует договор о взаимном уважении контрактов, то в начале нулевых у команд Суперлиги практически не было никакой юридической защиты, а компенсация клубам за уход талантов полагалась просто смехотворная. По соглашению между ИИХФ и НХЛ, действовавшему в те годы, российские команды могли получить за хоккеиста, уехавшего в Северную Америку, максимум по $ 250 тыс. – сущие гроши, даже по тем временам.

В 2001-м в «Авангарде» выступали три молодых хоккеиста, которым прочили большое будущее. Александр Свитов и Станислав Чистов на драфте НХЛ-2001 ушли в первой пятёрке, их акции среди российских юниоров тогда котировались сразу за Ильёй Ковальчуком, который стал первым нашим хоккеистом, выбранным под первым номером заокеанского драфта. Не меньше авансов выписывалось и защитнику Кириллу Кольцову – он наряду со Свитовым и Чистовым являлся железным кандидатом в молодёжную сборную России. Тогдашний президент «Авангарда» Анатолий Бардин не хотел рано терять юных талантов и решил пойти на хитрость, чтобы уберечь ребят от посягательств из Северной Америки.

Чистов и Свитов хотели уехать в НХЛ сразу после драфта (Александр даже подписал контракт с «Тампой»), но Бардин узнал об этом и… отправил хоккеистов в армию! «Тогдашний руководитель «Авангарда» Анатолий Бардин узнал, что мы намерены уехать в Америку, и отправил нас с Сашей Свитовым в самую настоящую военную часть. Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъём, построение, дисциплина», — вспоминал в интервью Станислав Чистов. Но, разумеется, ребятам нужна была игровая практика, поэтому оба форварда, а также защитник Кольцов были заявлены Бардиным за фарм-клуб омичей «Авангард-ВДВ», который имел определённое отношение к Министерству обороны.

Таким образом, хоккеисты стали настоящими солдатами и оказались недосягаемы для клубов НХЛ, которые, по договору с ИИХФ, не имели право заключать контракты с военнослужащими. Бардин, по его словам, сохранил талантливых юниоров для российского хоккея, но не учёл, что удар может быть нанесён с другой стороны.

«Вы считаете, что это мужественно и порядочно?»

В Министерстве обороны узнали, что Бардин прячет молодых звёздочек от НХЛ в армии, и решили по старой памяти действовать по военной линии и «призвать» ребят на службу в ХК ЦСКА. Точнее, просто изменить Чистову, Свитову и Кольцову, которые являлись действующими солдатами-срочниками, место службы. Удобный случай представился как раз в конце октября 2001-го, когда «Авангард» приехал играть гостевой матч с ПХК ЦСКА в Москве. В гостиницу «Юность», где квартировали «ястребы», нагрянула представительная делегация, предъявила руководству «Авангарда» директиву из штаба и увезла молодых игроков в расположение ХК ЦСКА.

Формулировка «в целях повышения спортивного мастерства» был смешная, так как ХК ЦСКА в то время выступал в Высшей лиге, а «Авангард» был действующим финалистом плей-офф Суперлиги, но с точки зрения закона всё было вполне легитимно. Трём солдатам срочной службы по приказу изменили место службы, что ж тут необычного? На это и напирал начальник ЦСКА Михаил Мамиашвили.

«Сейчас в Министерстве обороны, как и во всех областях нашей жизни, идёт процесс наведения порядка. Всё приводится в соответствие с законами и Конституцией. Солдаты срочной службы не могут играть ни в НХЛ, ни в каком-либо другом профессиональном клубе, если он является коммерческой структурой. Пусть покажут закон, где написано, что игра за «Авангард» является альтернативной службой.

Насильно в армию никто Свитова, Чистова и Кольцова не тянул. Более того, ЦСКА вообще не проявлял никакой инициативы в вопросе их призыва. Эти игроки, к примеру, могли поступить в институт, где есть военная кафедра, получить отсрочку. Но они приняли присягу — и стали такими же военнослужащими, как и все. И на основании приказа были откомандированы в другое место службы», — приводил слова Мамиашвили «Спорт-экспресс».

Представитель ЦСКА указывал на тот факт, что Чистов, Кольцов и Свитов, являясь военнослужащими, лишь формально были заявлены за «Авангард-ВДВ», а на самом деле играли за коммерческий клуб «Авангард», что являлось нарушением закона. Именно поэтому, по документам, и было изменено место службы призывников.

В «Авангарде», разумеется, с такой формулировкой были в корне не согласны и считали, что в ЦСКА провернули подлость в рамках закона.

«Это самая настоящая подлость. Именно так. Или, может, вы считаете, что это справедливо, спортивно, мужественно или порядочно? Я так не считаю. Ведь представители армейского клуба даже не соизволили приехать в Омск и забрать этих ребят. Мы сами привезли их в Москву — на блюдечке с золотой каемочкой. Причём после встречи с ЦСКА нам нужно было лететь на очередной выездной матч — в Хабаровск, а запасных мы не взяли.

Кстати, меня самого в Москве чуть не арестовали. Когда ребят стали забирать, я предложил: подождите, дайте разобраться. Куда там, все, как в советские времена: есть директива — и точка. А дальше что? Опять всем работать на ЦСКА? Это значит, что скоро мы перестанем заниматься с молодежью. А 16-17-летние игроки побегут за океан. Агенты на примере «Авангарда» будут рисовать им перспективы суровых армейских будней — и увозить. Запросто! В своё время говорили: «Забросьте 100 шпионов развалить советский спорт, но они не сделают столько, сколько сделаем мы сами», — цитировал «Спорт-экспресс» главного тренера «Авангарда» Геннадия Цыгурова.

Омскую сторону вполне можно было понять, но руководители «ястребов» вынуждены были смириться с потерей хоккеистов. Однако в силах «Авангарда» было сделать так, чтобы Свитов, Чистов и Кольцов не смогли играть за ЦСКА. В этом вопросе регламент был на стороне омичей.

«А какие могут быть претензии к ЦСКА? Свитов, Чистов и Кольцов — рядовые, переведенные к новому месту службы. Если они останутся обычными солдатами, то это одно (правда, мы потеряем ребят как хоккеистов), но если ХК ЦСКА попытается их дозаявить, то это другое, и с подобным я никогда не соглашусь. А без разрешения «Авангарда», повторяю, они даже права тренироваться в другой команде не имеют. Регламент есть регламент, и нарушать его не позволено никому», — говорил Анатолий Бардин в интервью «Спорт-экспрессу».

Таким образом, сложилась уникальная ситуация. В соответствии с российским законодательством солдаты-срочники Александр Свитов, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов обязаны были отправиться из Омска в Москву на новое место службы.

Но хоккеисты Свитов, Чистов и Кольцов имели действующие контракты с «Авангардом» и не могли выступать за другую команду, без прохождения процедуры обмена или расторжения соглашений, чего не могло произойти без разрешения «ястребов».

При таком развитии событий молодые хоккеисты могли оказаться настоящими заложниками обстоятельств и надолго лишиться игровой практики, но ситуация, вроде бы, разрешилась достаточно быстро и без всяких губительных последствий для ребят.

Менее чем через неделю после «похищения» Чистова, Свитова и Кольцова из «Авангарда», состоялось заседание совета президентов ПХЛ, на котором руководители хоккейных клубов единогласно поддержали Бардина, подчёркивавшего, что в переводе игроков на другое место службы нет никакого смысла, поскольку по Регламенту Суперлиги они имеют право выступать только за «Авангард». «Дело Свитова – Чистова – Кольцова» взял под личный контроль первый заместитель министра обороны РФ Николай Кормильцев. Генерал-полковник быстро разобрался в ситуации, и уже 1 ноября хоккеисты вернулись в Омск.

Казалось бы, всё разрешилось быстро и в пользу «Авангарда». «Ястребы» отвоевали свою молодёжь, которая вернулась домой и могла продолжить прохождение службы в армии, играя в хоккей за «Авангард-ВДВ». А ЦСКА не удалось провернуть маленькую хитрость и присвоить себе талантливых юниоров по военной линии. В Омске все счастливы и довольны? Оказалось, что нет.

«Мы со Стасом крайними оказались. Никакого желания играть за «Авангард» я не испытываю»

После истории с московским задержанием за «Авангард» продолжил играть только Кирилл Кольцов. Александр Свитов провёл за омичей в том сезоне ещё только один матч, а Станислав Чистов и вовсе больше не выходил на лёд за «ястребов». Почему так вышло? Всё просто: Свитов и Чистов были обижены на Бардина за то, что он не позволил им уехать в НХЛ летом 2001-го, и после конфликта заняли сторону ЦСКА.

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Два нападающих, чьи контракты с «Авангардом» были подписаны до 2005 года, неожиданно для омского клуба подали заявления в Хамовнический районный суд Москвы о расторжении контрактов с омским клубом. Основание следующее: по российскому законодательству сразу после призыва в армию действие контрактов прекращается. Выходило, что в начале сезона хоккеисты играли за «Авангард» незаконно, но до октябрьской «выходки» ЦСКА это почему-то никого не волновало.

В результате суд принял решение оставить заявление без рассмотрения, и это означало, что будущее хоккеистов в дальнейшем должны были определять спортивные инстанции. Свитов и Чистов направили бумагу в ПХЛ с той же просьбой о расторжении контрактов с омским клубом и попросили рассмотреть возможность их выступления за ХК ЦСКА. Однако подписать контракты с «армейским» клубом военнослужащие Свитов и Чистов всё равно не могли, так как ХК ЦСКА, как и ХК «Авангард», не являлся структурным подразделением Министерства обороны России.

Ясно было одно: Свитов и Чистов не желают играть за «Авангард» и хотят освободиться от длинных контрактов в России, которые их фактически вынудил подписать Анатолий Бардин. Оба хоккеисты намеревались освободиться от всех обязательств и в следующее межсезонье уехать в Америку и ради этого готовы были длительное время после конфликта ЦСКА и «Авангарда» оставаться вне игры, пока идёт судебное разбирательство.

«В Омск я больше не поеду. Никакого желания играть за «Авангард» я теперь не испытываю. Десять лет из России спокойно уезжали в НХЛ, и никто не чинил игрокам препятствий при заключении контрактов. Мы же со Стасом Чистовым в этой ситуации крайними оказались. Вся история проста: кто-то схватил «звёздную». Весь сыр-бор из-за денег. Почему то наш агент руководителей «Авангарда» не устраивает. Мы должны были поменять его на «нужного». Мы со Стасом получили 3-й и 5-й номера на драфте, так в Омске решили, что компенсация от НХЛ слишком мала. Но не я её устанавливал», — говорил Александр Свитов журналистам издания «Весь хоккей» после возвращения с молодёжного чемпионата мира – 2002, где он вместе с Чистовым стал обладателем золотых медалей.

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«Свитов и Чистов скрываются в США, адреса держат в тайне. Мы почти махнули на них рукой»

В результате ни за какой клуб Свитов и Чистов в сезоне-2001/2002 больше не сыграли, а в конце марта их контракты с «Авангардом» всё-таки были признаны недействительными в связи с их призывом на военную службу. Судья обязал «ястребов» выдать на руки хоккеистам трудовые книжки, но право играть за другие команды они так и не получили.

Представитель ЦСКА, присутствовавший на суде, заявил, что Свитов и Чистов приняли решение продолжить службу в армии на контрактной основе (Свитов был призван на службу в декабре 2000-го, а Чистов – в мае 2001-го), но, понятное дело, истинные цели хоккеистов были совсем другими.

Летом 2002 года действующие военнослужащие российской армии, по сути, дезертировали в Америку, где Свитов подписал контракт с «Тампой», а Чистов – с «Анахаймом». «Ни от Свитова, ни от Чистова вестей нет, они оба скрываются в США. Адреса держат в тайне. Что ж, если игроки не хотят выступать в нашей команде, их ведь не заставишь. Мы почти махнули на них рукой. Хотя, конечно, очень обидно», — прокомментировали побег хоккеистов за океан в «Авангарде». Ни ИИХФ, ни руководство ПХЛ не смогли ничего поделать с фактом незаконного отъезда игроков в Америку, и экс-форварды «Авангарда» начали карьеру в НХЛ.

Вот так закончилась это «дело Свитова – Чистова – Кольцова», наделавшее немало шума в начале XXI века в российском хоккейном сообществе. История получилась сложная и многогранная, но на тот момент конфликта избежать было довольно трудно. На самом деле, понять можно все три стороны: Свитов и Чистов, получившие высокий драфт в НХЛ, как можно быстрее стремились уехать в лучшую лигу мира; «Авангард» не желал задаром терять своих талантов; а ХК ЦСКА справедливо настаивал на соблюдении российского законодательства. Этой ситуации бы не произошло, если бы между НХЛ и Суперлигой существовали чётко прописанные, взаимовыгодные правила перехода игроков, но в начале века о таком договоре приходилось только мечтать, и перспективная молодёжь, как правило, буквально убегала из России со скандалом. Хорошо, что спустя почти 20 лет такую историю представить невозможно.

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