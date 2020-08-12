«Выводите русский газ, они заслужили!» Как в Америке шутили о матче «Тампы» и «Коламбуса»

Первый же матч плей-офф НХЛ между «Тампой» и «Коламбусом» подарил соскучившимся по большому хоккею болельщикам всего мира целый спектр эмоций. Упорная битва «молний» и «мундиров» вышла далеко за пределы основного времени встречи и в результате увенчалась различными рекордами и достижениями хоккеистов.

Матч «Тампа» — «Коламбус» шёл больше 6 часов! Рекорды лиги падали один за другим! 151 бросок и 150 минут чистого игрового времени — это был четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.

Разумеется, реакция на этот поединок в медиапространстве не заставила себя ждать. Делимся самыми интересными высказываниями и постами из североамериканской Сети.

О том, что в этой игре, помимо всего прочего, будет место юмору, стало понятно ещё при счёте 1:1. Защитник «Тампы» Виктор Хедман не спеша ехал на смену, когда увидел, что на льду уже есть пять хоккеистов «молний». Швед решил схитрить и забрался на бортик ближайшей скамейки «Коламбуса». Оттуда его, после секундного замешательства, вытолкал Владислав Гавриков, но шалость Хедмана не удалась – «Тампа» всё равно была наказана штрафом за нарушение численного состава.

Безусловно, главным героем этой встречи стал голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. Ещё в начале третьего периода он забил в свои ворота обидный автогол, но последующие события сняли этот эпизод с повестки дня. В каждом из овертаймов «молнии» значительно перебрасывали соперника, но финн всё тащил и тащил, порождая шутки в интернете. Там, конечно, люди пустились в крайности и гиперболы.

Уникальный случай в НХЛ! Василевский и Корписало вошли в историю, отразив 146 бросков! Эта музыка длилась вечно, а «батарейками» были вратари.

Вот один из пользователей представил, как будет выглядеть Корписало после игры с «Тампой».

Другой болельщик предположил, что быстрее Овечкин с Кросби уйдут на пенсию, а Беттмэн покинет пост комиссара НХЛ, чем завершится эта игра и Корписало перестанет делать сейвы.

Кто-то остроумно высказывался на тему того, что «Тампа» с «Коламбусом» собираются найти лекарство от коронавируса до конца этой игры. Однако шутили над рекордной продолжительностью встречи не только болельщики, но и официальные аккаунты. Так, после конца четвёртого овертайма в «твиттере» «Блю Джекетс» предположили, сколько ещё лет на табло арены в Торонто будет счёт 2:2.

Представители НХЛ тоже подходили к ситуации с юмором. С течением бесконечных дополнительных периодов на экране арены в Торонто появилась надпись: «Всё ещё овертайм».

Над длительностью матча подшутила и «Каролина», чей матч с «Бостоном» должен был начаться в Торонто в три часа ночи по московскому времени. «Эй, НХЛ, не в упрёк, но мы тут должны были начать, а «Тампа» и «Коламбус» не хотят уходить со льда», — написали в «твиттере» «Харрикейнз».

Не прошло и десяти минут после этого твита, как игру «Бостон» — «Каролина» официально перенесли. Она состоится на «Скотиабанк-арене» сегодня, 12 августа, и начнётся в 18:00 мск.



Ещё одна шутка по поводу бесконечного матча прилетела от бывшего хоккеиста, а ныне известного ведущего подкаста Пола Биссоннетта. Тот оседлал любимого конька, написав, что для «Тампы» и «Коламбуса» пора выводить русский газ. Мол, команды, проводящие на льду около пяти часов, заслужили порцию допинга.

Когда всё закончилось, пришло время подсчитывать рекорды и восхищаться отдельными хоккеистами. Так, сменщик Корписало Элвис Мерзликин был просто в восторге от игры финна. «Может, тебе водички? 85 сейвов, да ты серьёзно, Корпи? Скажи, какой у тебя номер. Я выхожу», — написал Мерзликин в «Твиттере».

Ещё одним рекордсменом НХЛ стал защитник «Коламбуса» Сет Джонс, проведший на льду 65 минут и 6 секунд. Так много в рамках одного матча не играл ещё ни один хоккеист в истории лиги. Но тренер «Блю Джекетс» Джон Торторелла выразил уверенность, что Джонс мог бы играть и ещё. «Да он же конь. Он мог бы продолжать играть, если бы матч продолжался. Он просто беспощаден в своём желании играть», — отметил Торторелла.

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Ну а сам Джонс после матча говорил не о своём рекорде, а о судействе. «Я бы хотел, чтобы они, судьи, подошли и дали объяснение. Мне звонят и спрашивают об этом. Работа судей была подозрительна всю ночь. Итак, мы просто хотим ясного объяснения и всё ещё его не получили», — возмущался защитник «Коламбуса». Джонс был недоволен решением арбитров в эпизоде, предшествовавшему победному голу Пойнта.

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Кстати, «бесполезность» рекордов Корписало и Джонса была отыграна в интернете. «Ваше лицо, когда вы в раздевалке узнали, что побили рекорды НХЛ, но каким-то образом проиграли», — мем от одного из пользователей «Твиттера».

В составе «Тампы» в этот вечер рекордсменов не нашлось, поэтому главному тренеру «молний» Джону Куперу запомнилось другое. «В пятом периоде увидел, что тренеры «Бостона» начали собираться к отъезду. Сказал игрокам, что дам им выходной, если они забьют этот гол. Что больше всего запомнилось в этой игре? То, какими холодными были мои ноги», — сказал Купер после матча.