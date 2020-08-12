Свечников хотел забить чудо-гол, но «Бостон» его раскусил. Всё решил второй овертайм

«Каролина» и «Бостон» стали заложниками «Тампы» и «Коламбуса»

Нынешний розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги получается необычным по многочисленным причинам. Впервые в истории в борьбу за Кубок Стэнли вступили 24 команды, что привело к изменению формата второго этапа. Появились серии плей-ин и групповой раунд, в котором лидеры конференций определяли посев для первого раунда. К тому же все матчи проходят в двух городах при полном отсутствии зрителей.

Проведение всех матчей на двух аренах влечёт за собой естественные риски, связанные с составлением расписания. Если предыдущий матч игрового дня не успевает закончиться в основное время и переходит в дополнительные периоды, то следующий слот сдвигается на неопределённое время. Именно такая история и произошла вчера в Торонто, где состоялся исторический матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Матч продолжался 150 минут и 27 секунд, благодаря чему вошёл в топ-4 самых долгих встреч в истории НХЛ.

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Заложниками сложившейся ситуации стали хоккеисты «Каролины Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Их матч должен был начаться в Торонто в три часа ночи по московскому времени. Соперники прибыли на «Скотиабанк-Арену», провели сухую разминку, однако так и не дождались своего появления на льду. Пресс-служба «Каролины» даже подшутила по этому поводу: «Эй, НХЛ, не в упрёк, но мы тут должны были начать, а «Тампа» и «Коламбус» не хотят уходить со льда», — написали в «твиттере» «Харрикейнз». В итоге стартовый матч серии оказался перенесён на следующий день.

Матч «Каролина» — «Бостон» перенесён

«Каролина» вынесла «Рейнджерс», а «Бостон» проиграл все матчи в группе

Команды по-разному провели стартовый раунд плей-офф НХЛ. Собственно, «Каролина» и «Бостон» решали совершенно разные задачи. Подопечные Рода Бриндамора оставили очень яркое впечатление в серии плей-ин с «Нью-Йорк Рейнджерс». Многие любители хоккея ожидали от этой серии украшения всего Кубка Стэнли, однако на деле борьбы не получилось. «Каролина» одержала три победы кряду, сделав «Рейнджерс» первой командой, которой пришлось покидать Торонто. Солировала в этом противостоянии ведущая тройка «Кейнс» в составе Себастьяна Ахо, Теуво Терявяйнена и Андрея Свечникова. 20-летний Свечников даже отметился хет-триком, став первым россиянином за пять лет, забросившим три шайбы за матч в плей-офф НХЛ.

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Что касается «Бостона», то команда Брюса Кэссиди принимала участия в групповом раунде, где потерпела поражения во всех трёх матчах. В Торонто «мишки» прибыли в качестве победителя регулярного чемпионата НХЛ и обладателя «Президент Трофи». Но в ходе подготовки к возобновлению сезона один из главных фаворитов плей-офф столкнулся с целым рядом сложностей. Для начала сломал мизинец основной голкипер «Брюинз» Туукка Раск, а затем лучший снайпер команды Давид Пастрняк вовремя не прибыл в Северную Америку. Чешский форвард отправился на длительный карантин и сорвал свою подготовку к рестарту сезона, чем вызвал негодование со стороны президента клуба. Возможно, в том числе и эти факторы привели к подобному выступлению «Бостона» в группе.

Президент «Бостона» остался разочарован действиями лучшего снайпера команды Пастрняка

«Каролина» с Хэмилтоном, но без Ватанена и Уильямса

Впрочем, делать далекоидущие выводы по игре «мишек» в раунде Робин было бы странно. По большому счёту плей-офф для команды Кэссиди начинался непосредственно с матча с «Каролиной», которая получила сильное подспорье перед стартом серии. В состав «Кейнс» вернулся ключевой атакующий защитник команды Даги Хэмилтон. В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности «+30». Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона. Однако 17 января Даги получил перелом малоберцовой кости и не смог восстановиться к началу плей-офф. Матч с «Бостоном» стал первым для Даги после тяжёлой травмы.

Претендент на «Норрис Трофи» Хэмилтон получил тяжёлую травму в матче с «Коламбусом». Видео

Впрочем, только позитивными предматчевые новости из стана «Харрикейнз» не были. Хэмилтон заменил в составе финского защитника Сами Ватанена, который получил повреждение ещё в ходе серии с «Рейнджерс». Сами провёл противостояние с «синерубашечниками» на очень высоком уровне, а его взаимодействие с Ахо и Свечниковым при игре в большинстве во многом стало икс-фактором, определившим проход «ураганов» в следующий раунд. Также не смог принять участие в матче и ветеран «Каролины» мистер седьмой матч Джастин Уильямс.

Первый гол Пастрняка в плей-офф и воля «Каролины»

Основное время матча прошло с заметным преимуществом «Бостона» по броскам в створ ворот. При этом именно «Каролина» открыла счёт в матче. Финская связка Ахо – Терявяйнен доставила шайбу до защитника Джоэля Эдмундсона, который могучим броском расстрелял ворота Раска. Ответ «Бостона» случился за две минуты до конца стартового периода, когда Пастрняк забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф.

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Во втором периоде ситуация повторилась в зеркальном отражении. На сей раз «Бостон» завладел преимуществом в счёте, а «Харрикейнз» пришлось отыгрываться. На точный бросок Чарли Койла своим голом ответил Брок Макгинн, причём форвард «ураганов» забросил шайбу в меньшинстве, эффектно разложив в воротах Раска.

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В начале третьей 20-минутки «мишки» снова вышли вперёд усилиями Давида Крейчи. Однако «Каролина» смогла отыграться и перевести матч в дополнительное время. Цели достиг дальний бросок защитника Хайдена Флёри. Оба хоккеиста впервые отличились в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Бержерон вывел «Бостон» вперёд в серии

В Восточной конференции НХЛ постепенно появляется мода на овертаймы. Второй матч кряду, сыгранный в Торонто, не смог уложиться в пределы основное времени. Более того, первый дополнительный отрезок также не выявил победителя. Судьба встречи решилась только в начале второго овертайма, когда отличился Патрис Бержерон.

Российский форвард «Кейнс» Андрей Свечников впервые в нынешнем плей-офф ушёл со льда без набранных очков. Примечательно, что в первом овертайме Андрей пытался исполнить лакросс-гол, но ещё одного чудо-гола не получилось. Игроки «Бостона» раскусили замысел нападающего. «Каролина» потерпела первое поражение в нынешнем Кубке Стэнли, а «Бостон» одержал первую победу. Ремейка матча между «Тампой» и «Коламбусом» не произошло, игроки «Вашингтона» и «Нью-Йорк Айлендерс» могут выдыхать.