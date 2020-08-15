Это был бы хет-трик. А теперь у «Кэпиталз» всё очень плохо, счёт в серии 0-2.

Промах Овечкина — как страшный сон. Он мог спасти «Вашингтон», но не попал в пустые ворота

Предматчевые новости для болельщиков «Вашингтона» были не самыми радостными. «Никлас Бекстрём играть не будет. Он соблюдает протокол», — сказал главный тренер команды Тодд Рирден перед второй игрой серии против «Айлендерс». В первом матче серии Бекстрём попал под силовой приём от Андерса Ли и не смог доиграть даже стартовый период. А слово протокол, сказанное Рирденом, заставляет делать предположения о сотрясении мозга, что вдвойне тревожно, поскольку после такого очень опасно быстро возвращаться на лёд и играть недолеченным.



Правда, в стан «Кэпиталз» вернулся Ларс Эллер, который покидал «пузырь» по семейным обстоятельствам и смог в максимально короткие сроки вернуться. Именно датчанин занял место центрфорварда второго звена, Евгений Кузнецов переместился в первое к Овечкину и Уилсону, а в третьем сочетании с Ковальчуком и Хагелином играл Трэвис Бойд.

Началось всё для «Вашингтона» достаточно неплохо. Уже на первой минуте Александр Овечкин открыл счёт, забив свой первый гол в плей-офф. На этот раз не было ни могучих щелчков, ни фирменного «офиса», а был интересный проход на пятачок из угла чужой зоны.

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Свирепствовал Том Уилсон, который только за первый период оформил 8 силовых приёмов, в том числе три — за одну смену. «Это хоккей, в который мы любим играть», — сказал Уилсон перед матчем, но его стараний было слишком мало, чтобы внести разлом в хорошо отрегулированную машину, выстроенную Барри Тротцем.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

За пять минут второго периода всё перевернулось. Ник Ледди реализовал большинство, а силовик Мэтт Мартин воспользовался ошибкой Дмитрия Орлова, который невнимательно сыграл на своём пятачке. «Островитяне» ненадолго вышли вперёд, но вскоре Овечкин оформил дубль, подарив надежду на то, что все эти трудности — временные.

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Равновесие на табло продержалось 15 секунд, после чего наступил перелом. Якуб Врана ошибся на чужой синей линии и подарил шайбу Броку Нельсону, который быстро убежал один на один. Переиграть Брэйдена Холтби ему не составило труда, и именно эта шайба стала победной для «Айлендерс».

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Единственным, кто мог спасти «столичных» от катастрофы, был Овечкин. Александр имел все шансы оформить хет-трик, но капитан «Вашингтона» удивительным образом не попал в пустые ворота. Снаряд после его броска угодил в закругление, численное преимущество осталось нереализованным, а ближе к концовке матча «островитяне» развили успех и не позволили сопернику организовать финальный штурм.

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«Мы уже бывали в такой ситуации. Мы знаем, как нужно сражаться. Мы знаем, как нужно играть», — сказал Овечкин после матча, комментируя счёт в серии (0-2). Эти слова выглядят чересчур дежурными, чтобы хоть как-то объяснить слабую игру «столичных», которые прекрасно знали о манере игры соперника. Второе звено «Вашингтон» Врана — Эллер — Оши набрало на троих аж «-11» по показателю полезности, Илья Ковальчук ни разу не бросил в створ ворот, а Брэйден Холтби в очередной раз показал, что у него не получается выручать, когда у команды не идёт игра (87,1% отражённых бросков).

Овечкин и Холтби сгубили «Вашингтон». Непростительная ошибка в решающий момент матча «Айлендерс» отыгрались с 0:2, а победный гол забили в меньшинстве.

«Я не знаю, что случилось. Все не в форме? Затупились лезвия коньков? Точные передачи стали сложнее? Клюшка Кузнецова с дыркой — это глупость? Или команду слишком просто запутать при игре в равных составах? У меня было предположение, что пауза разрешила то беспокойство, которое было в игре «Вашингтона», но нет. Теперь беспокоит что-то другое. Овечкин — лучший, но этого недостаточно. Остальная команда просто потерялась», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассет.