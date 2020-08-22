Кто и с кем сыграет в 1/4 финала Кубка Стэнли. Расклады по всем парам плей-офф

Вылетом «Монреаля» и «Сент-Луиса» в Национальной хоккейной лиге завершился первый раунд плей-офф. Ни одна из серий не завершилась всухую — счёта 4-0 не было зафиксировано ни в одной из пар, и, одновременно с этим, ни одна серия не добралась до седьмого матча. Из команд, которые брали Кубок Стэнли в эпоху потолка зарплат, дальше прошёл только «Бостон», а Канада во втором раунде будет представлена лишь «Ванкувером».

Определены все пары второго раунда Кубка Стэнли. Сетка плей-офф НХЛ Действующий обладатель Кубка Стэнли без шансов вылетел из плей-офф НХЛ!

Восточная конференция

«Тампа-Бэй» (2) — «Бостон» (4)



«Тампа» в первом раунде «прогнала своих демонов», обыграв в пяти матчах «Коламбус», а «Бостон» уверенно разделался с «Каролиной». Во время регулярного чемпионата «мишки» и «молнии» были двумя лучшими командами Восточной конференции по проценту набранных очков, поэтому данную пару вполне можно рассматривать как поставщика претендента на Кубок Стэнли.



У «Тампы» лучшим бомбардиром пока является Брейден Пойнт (5 голов, 5 передач), чуть меньше очков у Никиты Кучерова (2+7), а главным вопросом для «Лайтнинг» по-прежнему остаётся участие капитана команды Стивена Стэмкоса. «Бостон», в свою очередь, из-за семейных причин лишился стартового вратаря Туукку Раска и будет делать ставку на Ярослава Галака. Среди бомбардиров «Брюинз» лидирует Давид Крейчи (3+6), следом идёт дуэт Брэда Маршана (3+4) и Патриса Бержерона (2+4).



Это будет третья серия плей-офф в истории противостояния этих команд. Каждая команда выиграла по одной серии, при этом последняя команда (2018, второй раунд), досталась «Тампе».

«Филадельфия» (1) — «Айлендерс» (7)



«Лётчики» обыграли в шестиматчевой серии упёртый «Монреаль», ну а про победу «островитян» над «Вашингтоном» лишний раз напоминать нет смысла. «Это отличный соперник, очень сильная и крепкая команда. «Айлендерс» не просто так выиграл у «Вашингтона», да ещё и столь быстро. У команд Барри Тротца всегда отличная оборона, есть хорошие форварды. Будем смотреть видео, разбирать и готовиться», — сказал нападающий «Флайерз» Кевин Хейз, который является вторым (1+6) бомбардиром команды после Якуба Ворачека (4+4).

Варламов остановил «Вашингтон». Российский голкипер созрел для Кубка Стэнли Семён был задрафтован «столичными», но отыграл в клубе лишь три сезона.

У «островитян» 10 очков на счету Джоша Бейли, 9 баллов у Энтони Бовиллье, а статистика голкипера Семёна Варламова просто радует глаз (1,67 гола за матч, 93,4% отражённых бросков). В нынешнем сезоне «Филадельфия» проиграла «Айлендерс» все три очных встречи, так что психологическое преимущество будет на стороне команды из Нью-Йорка.



«Они очень плотно играют в защите, а при случае быстро контратакуют. Нам необходимо просто играть в свой хоккей, действовать быстро и контролировать шайбу», — отметил Иван Проворов, который в трёх матча против «островитян» в этом сезоне набрал 3 (1+2) очка.



Это будет пятая серия плей-офф между данными соперниками. «Филадельфия» выиграла три из четырёх предыдущих, включая последнюю, которая была в 1987 году (семь матчей, финал дивизиона Патрика).



Турнирная таблица розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Западная конференция

«Вегас» (1) — «Ванкувер» (7)



«Золотые рыцари» в нынешнем постсезоне одержали 7 побед в 8 матчах, в первом раунде были сильнее опытного «Чикаго», поэтому справедливо считаются одними из главных фаворитов. «У нашего соперника — первый рейтинг на нашей стороне кубковой сетки. Но мы постараемся хорошо подготовиться», — сказал главный тренер «Кэнакс» Трэвис Грин.



Главными действующими лицами атаки «Вегаса» являются Марк Стоун (4+4) и Райлли Смит (3+5), а позицию стартового вратаря захватил Робин Ленер (2,44 гола за матч, 90,4% отражённых бросков), который оказался сильнее Марка-Андре Флёри.

«Думаю, что «Вегас» очень похож на «Сент-Луис», с которым мы играли в первом раунде. Это ветеранская команда, они хорошо знают тот стиль игры, который им выгоден, очень много работают на льду», — сказал нападающий «Кэнакс» Брок Бёзер, который в нынешнем сезоне набрал в двух матчах против «Голден Найтс» 4 (1+3) очка. Сезонная серия между этими командами завершилась вничью 1-1, а в плей-офф они никогда не играли друг с другом.



«Колорадо» (2) — «Даллас» (3)



В первом раунде плей-офф «Колорадо» в пяти матчах разобрался с «Аризоной», а «Даллас» не без труда, но вполне эффектно оставил за бортом «Калгари» (4-2). «Теперь, когда мы попали в финальную восьмёрку, всё сводится к тому, кто из соперников сможет прибавить по ходу плей-офф. У каждой команды есть шанс выиграть. Возможно, в этом году борьба будет более плотная, чем в любом другом», — сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.



Лучшим бомбардиром «Далласа» неожиданно стал защитник Миро Хейсканен, набравший 12 (3+9) очков, а титул лучшего снайпера делят Джо Павелски и Денис Гурьянов (по 6 голов). Статус первого номера техасцев перешёл от Бена Бишопа к Антону Худобину (91,9% отражённых бросков), который в межсезонье станет свободным агентом. «Приятно, что есть один-два дня паузы перед следующим раундом. Впереди нас ждёт новая большая проблема», — отметил Джо Павелски.

Гурьянов сделал первый русский покер в Кубке Стэнли. Это было легче, чем попасть в НХЛ Его прокатывали мимо МЧМ, потом три года мариновали в АХЛ, но в итоге талант, помноженный на труд и терпение, нашёл дорогу наверх.

У «лавин» великолепно играет Натан Маккиннон (4+9), на новый уровень вышел Назем Кадри (6+5), недалеко от них в списке бомбардиров расположился и Микко Рантанен (3+7). Оба голкипера «Колорадо» — и Филипп Грубауэр, и Павел Францоуз — отразили по 93,7% бросков, но немец сыграл 6 матчей (5 побед), а чех — только два.



«Мы хорошо знаем «Даллас» по матчам в регулярном чемпионате. Думаю, что у «Старз» был немного медленный старт в постсезоне, но я видел два последних матча серии против «Калгари». Они работают на полную мощность и выглядят как команда, которую все ждали», — похвалил соперника Беднар.



В регулярке «Даллас» выиграл у «Эвеланш» все 4 матча. Ранее команды сыграли друг против друга 4 серии плей-офф, выиграв по две.