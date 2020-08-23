Радулов сделал дубль и изящно обманул вратаря «Колорадо»! Русские снова тащат «Даллас»

Третий раунд плей-офф стартовал западной парой между «Колорадо» и «Далласом», в которой огневая мощь «лавин» в лице Макиннона, Кадри и Рантанена представлялась, как безусловные кандидаты на главных действующих лиц. Однако вышло так, что в первом матче серии великолепно сыграло другое трио, куда вошли Александр Радулов, Джейми Бенн и Тайлер Сегин, сыгравшие свой лучший кубковый матч на данный момент.

Именно этой тройке удалось открыть счёт на старте первого периода, когда голкипер «лавин» Филипп Грубауэр не слишком удачно вышел из ворот и не смог толком отпасовать шайбу партнёру. Техасцы быстро соорудили острый момент, который завершился передачей на пятачок от Бенна и броском в касание от Сегина, который до этого не имел на своём счету заброшенных шайб в нынешнем плей-офф.

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«Колорадо» ответил на это голом Натана Маккиннона, и первая шайба «Эвеланш» стала небольшим хоккейным шедевром. Карусель, которую закрутили в зоне Антона Худобина хоккеисты «Колорадо», выглядела очень эффектно, и российский вратарь техасцев ничем не мог помочь своей команде.

Таблица плей-офф НХЛ 2019/2020

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«Звёзды» в ответ на это продемонстрировали отменную реализацию созданных моментов. Блэйк Комо чуть позже снова вывел «Даллас» вперёд, а перед перерывом слово взял Александр Радулов, убежавший в острую контратаку. Джейми Бенн сумел сделать ему пас через две клюшки соперников, и Тасманский Дьявол изящно обманул голкипера «лавин» броском с неудобной руки.

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Дефицит в две шайбы мощная атака «Колорадо» вполне могла отыграть, но во втором периоде произошёл эпизод, который может серьёзно повлиять на исход всей серии. Стартовый голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр получил травму буквально на ровном месте: реагируя на бросок со средней дистанции, немецкий страж ворот упал на лёд, и, судя по всему, получил травму паха. Его заменил хорошо знакомый российским болельщикам Павел Францоуз.

Кто и с кем сыграет в 1/4 финала Кубка Стэнли. Расклады по всем парам плей-офф Гурьянов и Худобин могут выстрелить на Западе. А «Тампе» снова придётся иметь дело со злобными «медведями».

Второй гол Радулова, ставший победным для «Далласа», пропустил именно он. Россиянин удачно сыграл на добивании после броска Сегина, и, таким образом, поддержал почин Дениса Гурьянова, который был очень хорош в серии с «Калгари» несколькими днями ранее. «Русские снова тащат „Даллас“, — такие комментарии можно было встретить в социальных сетях „звёзд“ после этой шайбы.

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«Сезон для Грубауэра выглядит досрочно завершённым. Он не мог перенести вес тела на левую ногу. В регулярном чемпионате у него бывали проблемы с бедром, так что это может быть рецидив старого повреждения», — отметил журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер. Наставник «Колорадо» Джаред Беднар не пролил свет на степень серьёзности травмы, заявив, что состояние немца будет контролироваться врачами.

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«Основной проблемой для «Колорадо» стало то обстоятельство, что половина команды забыла явиться на матч. Сегодня их просто не было на льду. Речь идёт о линейке защитников и шести крайних нападающих. Сегодня эти игроки были пассажирами. Мозг команды был выключен. «Колорадо» не было вовлечено в игру. Я ожидал, что команда с первых минут будет играть намного лучше, чем получилось.



Что случилось с Грубауэром? Вы же сами видели, что произошло. Я видел то же самое. Очевидно, что он травмировался и просто не мог продолжать играть. Это плохая новость для команды. Посмотрим, на сколько он выбыл из строя. Завтра он точно не будет тренироваться, дальше будет видно. Всё покажет время», — заявил Беднар после игры.