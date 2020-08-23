В НХЛ будет новый чемпион. «Бостон» ждёт Кубок 9 лет, а «Филадельфия» — почти полвека!

Этот розыгрыш Кубка Стэнли по понятным причинам получается уникальным. Не неадекватным, как считает Владимир Плющев, а, скорее, ещё более интригующим и захватывающим, чем обычно. Победить в этом плей-офф может абсолютно любая команда, но уже сейчас понятно, что у Чаши будет новый обладатель как минимум за 9 лет.

В НХЛ будет новый чемпион! «Сент-Луис» с треском вылетел из плей-офф «Блюзмены» повторили путь «Вашингтона» и вылетели в первом раунде, будучи обладателями Кубка Стэнли.

Дело в том, что из розыгрыша уже выбыли два последних чемпиона – «Сент-Луис» и «Вашингтон». В отпуске и предыдущие обладатели трофея («Питтсбург» и «Чикаго»), а «Лос-Анджелес», бравший Кубок Стэнли в 2012 и 2014 годах и вовсе не попал в нынешний плей-офф. Вот и выходит, что из команд, оставшихся в розыгрыше-2020, наиболее свежи воспоминания о большой победе у «Бостона», выигрывавшего Кубок в 2011 году. Другие же клубы успели основательно забыть, что такое быть чемпионом НХЛ, либо и вовсе никогда не пили шампанское из серебряной вазы лорда Стэнли. Вспоминаем, когда добивались последних значимых успехов оставшиеся участники плей-офф.

«Вегас Голден Найтс»

Последний выход в финал Кубка Стэнли: сезон-2017/2018

Вся недолгая история «Вегаса» наверняка ещё не успела стереться из памяти у любителей хоккея, так что они должны помнить, как в финале плей-офф – 2018 дерзкий новичок НХЛ противостоял «Вашингтону». «Вегас» в том году не переставал удивлять – собранная на драфте расширения команда неожиданно не повторила судьбу своих предшественников, тративших, порой, десятилетия, чтобы стать серьёзной организацией (вспомните «Сан-Хосе» или тот же «Вашингтон» на ранних порах), а сходу добралась до



решающей серии, перевернув сознание у всей североамериканской хоккейной общественности. «Золотые рыцари» сначала стали третьими в регулярке на Западе, хотя их вообще не ждали в плей-офф, а затем последовательно выкинули из кубкового розыгрыша «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Виннипег», проиграв лишь три матча за три серии.

Фото: David Lipnowski/Getty Images

В финале, правда, «Вегасу» удалось выиграть лишь одну игру, но в том плей-офф «Вашингтон» с Барри Тротцем был неудержим, да и, если смотреть исторически, «столичные» были больше достойны победы.

В сезоне-2018/2019 «Вегас» вылетел в первом раунде, но сейчас «Голден Найтс» уже в полуфинале конференции и вновь, как и два года назад, выглядят очень мощно. Посмотрим, получится ли у рыцарей вновь добраться до финальной битвы.

«Ванкувер Кэнакс»

Последний выход в финал Кубка Стэнли: сезон-2010/2011



«Ванкувер» трижды в своей истории добирался до финала Кубка Стэнли, но неизменно проигрывал. В последний раз это случилось в плей-офф – 2011, и то поражение от «Бостона» – пожалуй, самое драматичное для «косаток».



«Ванкувер» в том сезоне впервые выиграл Президентский кубок (приз за победу в регулярном чемпионате), но в плей-офф канадской команде пришлось нелегко. Сначала семиматчевый триллер с «Чикаго», затем шестимачевая дуэль с «Нэшвиллом». Впрочем, финал конференции с «Сан-Хосе» сложился довольно просто («косатки» взяли серию 4-1), а в главной серии сезона «Ванкувер» ожидала встреча с «Бостоном».

«Кэнакс» начинали противостояние дома, и выиграли оба стартовых матча на «Роджерс-Арене», однако в Бостоне были внезапно дважды разгромлены. В той серии «Ванкувер» вообще чередовал минимальные домашние победы с сокрушительными гостевыми поражениями, но фанатам «косаток» грело душу, что седьмая игра серии состоится на их льду. Однако в ней «Кэнакс» не смогли ни разу пробить великолепного Тима Томаса, а дубли Брэда Маршана и Патриса Бержерона предопределили итоговый успех «Бостона».

Роберто Луонго и Тим Томас Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Так «Ванкувер» проиграл свой третий финал в истории, причём второй семиматчевый, а раздосадованные фанаты «Кэнакс» (или просто хулиганы-мародёры) устроили беспорядки на улицах города.



Стоит сказать, что за 9 лет, прошедших с того финала «Ванкувер» сильно изменился. Братья Седины, символы прошлой эпохи, ушли на пенсию, а в новой команде полно талантливой молодёжи, жаждущей принести «Кэнакс» первый большой успех за всё время существования франшизы.

«Бостон Брюинз»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон-2010/2011



В этом финале с «Ванкувером» «Бостон» выиграл свой шестой Кубок Стэнли в истории. При этом «мишки» стали первым клубом в истории НХЛ, который смог завоевать Чашу, выиграв по ходу одного розыгрыша плей-офф три семиматчевые серии. Помимо «Ванкувера» в финале «Брюинз» пришлось основательно попотеть в битвах с «Монреалем» и «Тампой».

Брэд Маршан (с Кубком) и Патрис Бержерон (на переднем плане) отмечают победу в Кубке Стэнли Фото: Harry How/Getty Images

Авторы голов в седьмой игре финала – 2011 – Маршан и Бержерон – до сих пор в составе «Бостона». Кроме них личные воспоминания о том успехе есть у Здено Хары, Тууки Раска и Давида Крейчи. Кстати, за 9 лет все эти парни прошли с «Бостоном» ещё через два финала Кубка Стэнли, но в 2013-м и 2019-м удача была на стороне соперников «мишек», а «Брюинз», «благодаря» этим двум фиаско, стали самой проигрывающей командой в истории решающих серий плей-офф – 14 поражений в 20 финалах Кубка Стэнли.



Сейчас «Бостон» не выглядит безоговорочным фаворитом, но это команда, где собраны очень опытные и мастеровитые бойцы, для которых эта возможность выиграть второй Кубок Стэнли – вероятно, последняя в карьере. И это очень сильная мотивация.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон-2003/2004



Финалы в 2018-м и даже в 2011-м годах были относительно недавно, но теперь мы переходим к по-настоящему архивным воспоминаниям. Из оставшихся участников этого плей-офф (кроме «Бостона») последней Кубок Стэнли выигрывала «Тампа», и было это летом 2004 года – в предлокаутный сезон, а значит, в совсем другую эпоху НХЛ без потолка зарплат.



16 лет назад «молнии», ведомые капитаном Дэйвом Андрейчуком, нападающими Мартином Сан-Луи, Венсаном Лекавалье, Брэдом Ричардсом и с великолепным Николаем Хабибулиным в воротах заняли второе место в регулярном чемпионате, а в первых двух раундах плей-офф не заметили сопротивление «Айлендерс» и «Монреаля». В финале Востока «Лайтнинг» только в семи матчах выбили «Филадельфию», а в главной серии сезона схлестнулись в упорной борьбе с «Калгари».



В шестом матче этой серии «Тампа», проигрывавшая 2-3 в противостоянии, сумела выжить в овертайме и перенести окончательное выяснение обстоятельств на седьмую встречу. Она состоялась 7 июня 2004 года на домашней площадке «молний», а победу и первый Кубок Стэнли в истории клубу принёс украинец Руслан Федотенко, дважды забивший в том поединке.



Видеообзор седьмого матча финала Кубка Стэнли – 2004.

«Колорадо Эвеланш»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон-2000/2001



«Лавина» не накрывала Кубок Стэнли с далёкого 2001 года. Той командой, которая выиграла регулярный чемпионат, а затем смела с пути в кубковой сетке «Ванкувер», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Нью-Джерси» руководил нынешний наставник «Авангарда» Боб Хартли, а в его распоряжении был целый пантеон первоклассных мастеров – Патрик Руа, Рэй Бурк, Джо Сакик, Петер Форсберг, Милан Хейдук, Крис Друри.



В седьмой игре финала на домашнем стадионе «Нью-Джерси» «Колорадо» выиграл 3:1, благодаря дублю Алекса Тангуэя и шайбе Джо Сакика. Кстати, капитан «лавин» во время церемонии награждения нарушил традицию и предоставил честь первому поднять Кубок над головой защитнику-ветерану Рэю Бурку, перешедшему в «Колорадо» из «Бостона» под занавес карьеры специально для того, чтобы завоевать этот трофей.



Видеообзор седьмого матча финала Кубка Стэнли – 2001 с награждением.

Для «Колорадо» тот успех стал вторым за пять лет, но с 2002 года «лавины» не добираются даже до финала конференции. Однако сейчас у «Эвеланш» как никогда много шансов повторить свой триумф из начала века.

«Даллас» Старз»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон-1998/1999



Впрочем, помешать «Колорадо» уже на стадии полуфинала Запада может «Даллас», который выигрывал свой последний (и единственный) Кубок Стэнли ещё в 1999 году.



В той команде «звёзд», которая стала лучшей в регулярном чемпионате, блистали Эд Белфор, Майк Модано, Бретт Халл, Джо Нуиндайк, Ере Лехтинен, Джейми Лангенбрюннер и, конечно, один из сильнейших российских защитников за всю историю НХЛ Сергей Зубов.



На первых стадиях плей-офф «Даллас» катком прошёлся по «Эдмонтону» и «Сент-Луису», в финале конференции сломил сопротивление «Колорадо», а в финале встретился с «Баффало». Эта битва закрепилась в истории, как финал кошмаров (оборона превосходила атаку, Белфор и Гашек пропускали минимум голов), а закончилась скандалом. В третьем овертайме шестого матча («Даллас» к тому моменту вёл в серии 3-2) Бретт Халл забил Доминатору главный гол сезона, находясь коньком во вратарской площади. По правилам того сезона, это было нарушением правил, и из-за него отменилось немало хороших голов (что-то подобное, кстати, было и в КХЛ), но арбитр взятие ворот засчитал. В «Баффало» до последнего не верили, что гол признают легитимным, однако отбирать Кубок у «Далласа» уже никто не стал.



Видео скандального гола Бретта Халла.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон-1982/1983



Золотая эпоха «островитян» пришлась на самое начало 1980-х годов, когда «Айлендерс» выиграли четыре подряд Кубка Стэнли. В легендарной команде Эла Арбора тогда блистал лучший «чистый снайпер» всех времён Майкл Босси, которому помогали Брайан Троттье, Кларк Гиллис, Денис Потвин и другие игроки, оккупировавшие главный трофей НХЛ, хотя в это же время в «Эдмонтоне» всходила звезда Уэйна Гретцки.

Легенды «Айлендерс» — Кларк Гиллис, Майк Босси, Брайан Троттье Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В сезоне-1982/1983 «Айлендерс» как раз и встретились в финале с «нефтяниками», и разбили их со счётом 4-0. Впрочем, это была лебединая песня Босси и компании. В следующем сезоне «Эдмонтон», ведомый Гретцки, взял реванш в финале, а через пару лет Босси преждевременно закончил карьеру из-за травмы спины, и о доминировании «Айлендерс» уже не приходилось вспоминать.



С тех пор «островитяне» не появляются даже в финале конференции, но сейчас, в розыгрыше-2020, у «Айлендерс» есть блестящие шансы вернуть былое величие. Это одна из самых системных и тренерских команд современной НХЛ, готовая к большим победам.

«Филадельфия Флайерз»

Последняя победа в Кубке Стэнли: сезон – 1974/1975



Лучшее время для «Филадельфии» — 70-е годы прошлого века. Тогда в городе братской любви подобралась настоящая банда, получившая известность в хоккейном мире под названием «Хулиганы с Броуд-Стрит». Так именовали группу игроков, чьи упорство, жёсткость, бойцовские качества и мастерство поражали воображение и помогали «Филадельфии» — ещё, по сути, новичку НХЛ – конкурировать с «Бостоном» и «Монреалем».



Руководил той командой Фред Шеро, а лицо «Флайерз» определяли Берни Парент, Гари Дорнхофер, Эд ван Имп, Дон Салески, Дэйв Шультц, Билл Барбер, Рик Маклейш и, конечно же, легендарный Бобби Кларк.

«Апофеоз хоккейного бандитизма». Как «Флайерз» охотились за ЦСКА и нокаутировали Харламова Первое североамериканское турне «армейцев» закончилось большим скандалом.

В финале Кубка Стэнли – 1975 «Филадельфия» обыграла «Баффало» со счётом 4-2 в серии. Второй год подряд MVP финала, а также обладателем «Везины Трофи» был признан Берни Парент. С тех пор «Филадельфия» не выигрывала Кубок Стэнли, вот уже 45 лет. При этом «лётчики» шесть раз выходили в финал, но неизменно проигрывали. В эпоху «хулиганов» они уступали «Монреалю» и «Айлендерс», затем, в 80-е, дважды проигрывали



«Эдмонтону», в 1997-м – «Детройту», а уже в новейшее время, в 2010 году, не смогли обыграть «Чикаго».



Сейчас «Филадельфия» выглядит достаточно мощно, чтобы снова обозначить свои претензии на Чашу. Посмотрим, удастся ли «лётчикам» вернуть Кубок Стэнли на Броуд-Стрит.