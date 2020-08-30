«Когда стреляли в полисмена — не было никаких бойкотов». У «Вегаса» проблемы с полицией

У самого молодого клуба НХЛ складываются удивительные взаимоотношения с полицией города, где он базируется. Хоккейная команда и полицейские пишут друг другу письма с взаимными обвинениями, но это не мешает «Голден Найтс» продолжать свой путь по турнирной сетке.

«Никто не ненавидит плохих копов больше, чем хорошие копы»

Недавние события, приведшие к двухдневной остановке розыгрыша Кубка Стэнли, повторять нет необходимости. Стоит лишь упомянуть, что именно в «Вегасе» играет один из главарей Альянса за многообразие в хоккее HDA Райан Ривз, который, наряду с Эвандером Кейном из «Шаркс» стал лидером протестного движения. Нет сомнений, что инициативная группа во главе с этими хоккеистами как следует надавила на своих коллег-игроков, чтобы принять решение о временном бойкоте, причём среди игроков тоже не было единства (известно, что за приостановку очень ратовали хоккеисты «Ванкувера»).



За несколько часов до того, как хоккеисты «Голден Найтс» и «Ванкувера» вышли на лёд арены в Эдмонтоне, чтобы сыграть третий матч полуфинала Западной конференции, в адрес «золотых рыцарей» пришло письмо из профсоюза полицейских. Его автором стал президент данной организации Стив Граммас, который в достаточно жёстких выражениях прошёлся по крикливым заявлениям Ривза и компании

«Вы готовы лишь огульно обвинять». Полиция раскритиковала действия «Вегаса»

«Моим братьям и сёстрам из полиции кажется, что «Вегас» совершенно не разобрался в ситуации и слишком торопится с обвинениями. Клуб в порыве стадного чувства предпочитает огульно обвинять полицейских, выполнявших свою работу. У меня у самого возникло много вопросов о том, почему полицейский решил применить оружие. Но вместо того, чтобы сразу встать на защиту коллеги, я ждал фактов. Из отчёта я узнал, что у подозреваемого был нож, поэтому полицейский не мог подойти к нему близко. Офицеры сначала применили менее летальное оружие. В машине было трое детей. Других фактов пока нет.



Интересно, а что бы сказали в «Вегасе», если бы оказалось, что: 1) подозреваемый сказал офицерам, что собирается достать оружие из машины и пристрелить их? 2) подозреваемый сказал, что он собирается причинить вред детям? 3) подозреваемый собирался угнать машину и похитить детей у матери? 4) подозреваемый собирался кого-то убить?

Я не знаю, есть ли в этих словах правда, но и вы в «Вегасе» тоже не знаете. Поэтому важно подождать завершения расследования. А вы вместо этого делаете резкие заявление, бойкотируете хоккей и призываете к протестам против полиции! Как же быстро ваша организация поворачивается спиной к полиции.



Когда стреляли в полицейского и он остался парализованным, вы послали его семье клюшки с автографами. Никаких бойкотов, никаких отмен матчей. Когда сотни полицейских закидывали камнями, бутылками и кирпичами, даже когда в них стреляли, единственной заботой «Вегаса» было доиграть Кубок Стэнли. Никаких угроз досрочно завершить сезон, пока насилие против полиции не закончится.



Очевидно, что вы поддерживаете героев полиции, тех же самых, что вы восхваляли 1 октября, только когда пресса или определённая политическая партия или другие неосведомлённые спортсмены говорят вам, что это можно делать. Для меня это ненормально, и ненормально для людей, который я представляю.



Напоследок прошу вас, когда в следующий раз будете делать заявление касательно полиции, потрудитесь поглубже ознакомиться с вопросом или подождать, пока не станет известно больше фактов. Никто не ненавидит плохих копов больше, чем хорошие копы», — говорится в письме полиции.



Письмо было адресовано руководству «Вегаса» и владельцу Уильяму Фоли, которые после получения столь мощной отповеди повели себя как-то трусливо. «Нам известно об открытом письме полицейских. В субботу у нас состоялась продуктивная беседа с ассоциацией сотрудников полиции и мы надеемся на продолжение диалога», — такой скупой комментарий дал «Вегас» за час до третьего матча своей серии.

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Отец Ривза — сержант полиции. Но Ривз теперь молчит

Тренеры и игроки «Голден Найтс» были чуть более разговорчивыми на эту тему, но прежнего пыла и пафоса в речах уже и след простыл.



«Могу говорить только за себя лично. У меня есть зять, который работает заместителем начальника полиции. Есть ещё один родственник, который является военным в отставке. Мы очень уважаем ту работу, которую делают полицейские. Надеюсь, всё это не будет правильно истолковано. У всех разные чувства, разные разговоры в эти дни», — сказал главный тренер «золотых рыцарей» Питер Дебур.



Но когда его попытались спровоцировать на резкость, задав вопрос о том, что спортсмены не должны вмешиваться в дела других ведомств, а должны заниматься профессиональным спортом, он встал на защиту своих игроков. «А чем спортсмены отличаются от юристов или врачей? Они тоже имеют право высказать своё мнение?», — сказал Дебур, у которого есть юридическое образование.

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Коллегу поддержал наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар.



«У меня отец — кадровый полицейский в Канаде, в провинции Саскатчеван. У них действительно очень тяжёлая работа, но мы должны стать лучше как личности. Образование — первый шаг в этом деле. Наши ребята намного больше, чем просто хоккеисты. Бывают ситуации, когда все пытаются стать лучше, как люди, и тогда игра отходит на второй план. В нашей группе хоккеистов есть отличные, умные парни, у них серьёзные взгляды на жизнь», — сказал Беднар.

Удивительно, но разговорчивый Ривз ничего про письмо полицейских не сказал, хотя его отец служил сержантом полиции в канадском Виннипеге, и заводила нынешней шумихи должен был лучше других знать о том, как работают люди данной профессии. Альянс многообразия, требующий от НХЛ $ 100 млн на проведение антирасистских активностей, пока тоже никак не прокомментировал письмо полиции, и даже Аким Алиу ничего не написал в своём «Твиттере».

«Вегас» снова выигрывает

Возникшие проблемы во взаимоотношениях с полицией не помешали «Вегасу» одержать вторую «сухую» победу над «Ванкувером» и выйти вперёд в серии со счётом 2-1. Два быстрых гола в исполнении Алекса Така и Зака Уайтклауда, который проводил лишь свою вторую кубковую игру в карьере, позволили «рыцарям» прибрать к рукам инициативу, а голкипер «Вегаса» Робин Ленер снова был восхитителен.

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«Что я могу сказать по поводу нашумевшей картинки с Марком-Андре Флёри, которого пронзает мой меч? Это всё шум, на который мы не собираемся отвлекаться. Нет смысла тратить на это время, потому что мы здесь находимся для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Я не сомневаюсь, что каждый игрок нашей команды полностью в этом заинтересован», — заявил Питер Дебур, отвергнув все попытки раскритиковать Флёри и его агента Алана Уолша.