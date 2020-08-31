«Никакой угрозы не существует». Как будет жить «Салават» в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 31 августа, в Уфе состоялась пресс-конференция «Салавата Юлаева» в преддверии сезона-2020/2021. На вопросы журналистов ответили генеральный директор юлаевцев Александр Курносов, спортивный директор Василий Чижов и главный тренер Томи Лямся.

«Для существования клубов нашей системы нет никакой угрозы»

После появившихся новостей о том, что «Роснефть» больше не будет спонсировать уфимский клуб, многих интересовало финансовое положение «Салавата».

«Мы уже около трёх лет не финансируемся «Роснефтью» или «Башнефтью», а фондом социальных целевых программ. Никакой угрозы для существования клубов нашей системы не существует, у «Салавата», «Толпара», «Тороса» и «Агидели» есть гарантийные письма от фонда. Да, мы ощущаем некоторые издержки финансирования, но на основных командах системы это не сказывается. Это влияет на другие факторы.

Вопрос финансирования спортивной школы на новый сезон ещё прорабатывается. Но мы действительно хотим, чтобы на группах начальной подготовки существовал небольшой родительский взнос. Очень много ребят, и немного не хватает нам финансирования», — заявил гендиректор уфимцев.

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«Есть разногласия с КХЛ по поводу уплаты взноса за превышение потолка зарплат»

Ответил Александр Курносов и про разногласия между клубом и лигой относительно выплаты за превышения потолка зарплат в следующем сезоне.

«У нас есть разногласия с КХЛ по поводу уплаты взноса за превышение потолка в прошлом сезоне. Мы подали апелляцию в спортивный арбитраж, но пока дата заседания не назначена. Логика наша проста: чемпионат завершился досрочно, а клуб хотел извлечь максимальную выгоду. Образно говоря, если бы мы ставили целью пройти только первый раунд, то мы бы не превышали потолок зарплат настолько, насколько превысили. Мы хотели идти дальше, мы недополучили доходы и рассчитывали, что лига учтёт этот момент. Надеюсь, что нас услышат в арбитраже», — сказал руководитель.

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«Резерв «Салавата» для усиления — меньше 100 млн рублей»

Ещё один глобальный вопрос Александру Курносову – резерв под потолком зарплат для усиления команды.

«Салават» уложился в потолок зарплат, и у нас есть резерв для усиления в дальнейшем. Это меньше 100 миллионов рублей. Нам удалось поработать с игроками на контрактах, переподписать некоторые соглашения на новых условиях. Безусловно, в течение сезона могут быть различные усиления», — отметил генеральный директор уфимцев.

«Верю в тренерский штаб «Салавата», хочу провести работу в европейском стиле»

Главный тренер башкирского клуба Томи Лямся поведал, как будут распределены обязанности среди членов его штаба.

«Я очень верю в наш тренерский штаб. С каждым днём мы трудимся вместе, улучшаем нашу работу, учимся чему-то новому. За счёт командной работы мы должны достигать нашей общей цели. Главная ответственность лежит на мне, Николай Цулыгин в первую очередь работает с защитниками, Виктор Козлов отвечает за большинство и меньшинство, Михаил Васильев также работает по большинству и с молодёжью. В течение игры я работаю по нападающим. Главное, как мы вместе коммунницируем. Я хочу провести работу в европейском стиле. Удовлетворён нашим штабом, верю в него. Думаю, мы можем достичь многого», — сказал финский специалист.

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«Довольны, как команда готова к сезону»

Также у Томи Лямся поинтересовались, кто будет капитаном и альтернативными капитанами команды в новом сезоне.

«Панин – капитан. Ассистенты – Жарков и Хартикайнен. В принципе, мы довольны, как команда готова к сезону, если говорить о внутренних взаимодействиях. Единственное, что поменялось по сравнению с предыдущими предсезонками – мы всё время провели в Уфе, но это не является большой проблемой. Девять контрольных матчей – это то количество игр, которое нас удовлетворяет.

Думаю, что в этом сезоне Маннинен будет ещё более уверен в себе. У него уже отличная химия с Гранлундом и Хартикайненом. К тому же ушедший Умарк больше находился с шайбой, а Гранлунд больше играет на команду, так что здесь будут изменения в модели игры.

Для таких игроков, как Гранлунд, матчи в Казани были отличной проверкой своих сил в России. Также наш молодой защитник Мухамадуллин здорово ответил на этот вызов на этом турнире. Мне кажется, мы решили все задачи, какие ставили перед предсезонкой, и сейчас мы готовы к чемпионату», — заявил Лямся.

Фото: hcsalavat.ru

«Кольцов приятно удивил в качестве тренера»

Спортивный директор «Салавата» Василий Чижов рассказал, как вписался в систему клуба легенда Уфы Кирилл Кольцов.

«Кирилл Кольцов нас приятно удивил. Я думал, что он будет дольше переходить от игрока к тренерской деятельности. Но Кирилл сразу взялся за дело засучив рукава, он уже передаёт свой большой опыт молодёжи, помогает с селекцией. У Кирилла хорошее видение ситуации, он правильно мыслит. Многие хоккеисты могут у него поучиться и взять с него пример. Приятно, что Кольцов работает в системе «Салавата Юлаева» и с таким энтузиазмом взялся за дело», — сказал Чижов.