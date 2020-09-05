«Авангард» начал выступление в новом сезоне с двух домашних побед, «Динамо» пока без очков.

Шумаков забил футбольный шедевр! Арбитры красоты не оценили, но «Динамо» это не спасло

Проблемы «Динамо» на старте нового сезона

Гостевым матчем с «Авангардом» московское «Динамо» последним из клубов КХЛ начинало выступление в новом сезоне. Предсезонная подготовка сложилась для бело-голубых не самым лучшим образом, если не сказать хуже. Проблемы для коллектива Владимира Крикунова начались ещё на старте сбора в Нижнем Новгороде, когда ряд игроков заразился коронавирусом. Сбор в Нижегородской области оказался сорван, а начало активной подготовки к сезону было отложено.

В этой связи последнее место динамовцев на Кубке мэра Москвы не должно было никого удивлять. Куда более неприятной новостью для «Динамо» стала травма Теэму Пулккинена. Финский нападающий получил повреждение в матче с ЦСКА, в результате чего выбыл из строя ориентировочно на две-три недели. Пулккинен присоединился в динамовском лазарете к шведскому форварду Оскару Линдбергу, который заразился коронавирусом. Таким образом, москвичи подошли к старту нового сезона без двух ключевых нападающих. Вызывало сомнение и игровое состояние бело-голубых. На турнире в Москве команда очень заметно проседала в ходе матча с точки зрения физических кондиций.

«Динамо» в роли аутсайдера. Бело-голубые снова потеряли лидера и проиграли в дерби Команда из Московской области близка к исторической победе. «Спартак» и ЦСКА также претендуют на титул.

Удачный дебют Буше за «Авангард» и в КХЛ

В свою очередь «Авангард» уже открыл программу регулярного чемпионата КХЛ. В стартовой встрече подопечные Боба Хартли одержали трудовую победу над принципиальным соперником. С минимальным счётом 1:0 была обыграна «Сибирь». Автором единственной шайбы стал американский новобранец «ястребов» Рид Буше. Главное приобретение омской команды реализовал большинство в середине третьего периода, принеся «ястребам» два очка. Матч на ноль провёл российский голкипер Эмиль Гарипов, в межсезонье вытеснивший с позиции первого номера провалившего предсезонку Игоря Бобкова.

Американец дожал «Сибирь»! Дебютный матч Буше в КХЛ обернулся крутым голом «Авангард» выиграл в принципиальной встрече, в которой главными героями стали вратари.

«Чувствую себя намного лучше, чем на предсезонке. Телу комфортно, я адаптировался и ощущаю свежесть. Игра шла на равных, команды активно друг друга прессинговали. Здорово, что мы забили в большинстве. Думаю, что уровень игроков в КХЛ выше, чем в АХЛ, хотя по одному матчу сложно судить. Толчинский отдал мне очень хорошую передачу. Мне, по сути, просто надо было забить в пустые ворота», — прокомментировал удачный дебют в новой лиге Буше.

Рекорд Крикунова и новое достижение Ерёменко

Для главного тренера московского «Динамо» матч с «Авангардом» оказался историческим, ведь Крикунов начал уже 13-й сезон в лиге. Российский специалист является единственным тренером в лиге, кто занимал должность главного тренера одного из клубов во всех сезонах в истории КХЛ. За карьеру в лиге 70-летний специалист возглавлял «Нефтехимик» (2008–2011, 2013–2016), «Ак Барс» (2011–2012), «Барыс» (2012–2013), «Автомобилист» (2016–2018) и «Динамо» (с 2018 года).

40-летний Ерёменко остался в «Динамо». Великий вратарь в погоне за вечным рекордом Александр Ерёменко – главный игрок в российской истории «Динамо». В минувшем сезоне он снова всё доказал.

Очередное достижение установил и голкипер бело-голубых Александр Ерёменко. Для воспитанника СДЮШОР «Динамо» новый сезон 16-м в московском клубе. Таким образом, российский голкипер вышел на третье место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе. Ерёменко повторил достижение легендарного защитника Виталия Давыдова. Клубный рекорд принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

Большинство «Авангарда» и юбилей Тарасова

Впрочем, в матче с «ястребами» 40-летний голкипер остался в запасе, а место на последнем рубеже динамовцев занял Иван Бочаров. Сухим вратарь москвичей пробыл надолго. Уже в первой смене нарушил правила динамовский возвращенец Дмитрий Кагарлицкий. В меньшинстве бело-голубые отбились, но как только Кагарлицкий появился на льду, форвард «ястребов» Сергей Шумаков идеальным броском снял паутинку с девятки ворот Бочарова.



Подопечные Крикунова отыгрались в середине периода благодаря голу Владимира Брюквина. Здесь необходимо отметить всю комбинацию второго звена динамовцев, сумевшего вывести Владимира на убойную позицию. Автором одной из результативных передач стал Даниил Тарасов, для которого набранное очко стало 100-м в составе родного клуба.

Однако на перерыв хозяева всё равно ушли, имея перевес в счёте. Снова сказали своё слово спецбригады «Авангарда». Сергей Толчинский и Иржи Секач эффектно разорвали динамовскую оборону поперечными передачами, и Буше расстреливал уже практически пустые ворота. Канадский форвард отличился во втором матче кряду.

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Второй гол Шумакова отменили из-за удара ногой, но «Динамо» это не помогло

Во второй трети засчитанных голов зрители не увидели, зато стали свидетелем одного незасчитанного. Финский защитник «ястребов» Оливер Каски выполнил наброс от синей линии на пятачок динамовских ворот, где располагался Шумаков. Российский нападающий очень эффектно переправил шайбу в ворота Бочарова, однако судьи не оценили красоту шедевра из другого вида спорта и отменили взятие ворот, зафиксировав удар ногой в исполнении форварда омской команды. А ведь было очень красиво. Такому удару Сергея могут позавидовать многие футболисты.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отменённая шайба Шумакова оставила гостей в игре, но отыграться динамовцам было не суждено. В третьем периоде блистательно действовал голкипер «ястребов» Гарипов, раз за разом останавливая опасные броски лидеров бело-голубых. В конце периода подопечные Крикунова организовали массовый навал на ворота «Авангарда», но хозяева отбились. «Ястребы» открывают сезон с двух домашних побед, а «Динамо» на данный момент обходится без очков.