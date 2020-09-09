Неожиданные герои Кубка Стэнли, как Худобин. Что было с их карьерами дальше

Плей-офф – время, в которое главные роли играют не только признанные лидеры команды, но и совершенно неожиданные герои. Как, например, Антон Худобин из «Далласа», который всю жизнь считался пусть и одним из лучших в НХЛ, но вторым номером. Когда Бен Бишоп получил травму, «звёздам» не оставалось ничего другого, кроме как надеяться на Худобина, который до этого года не провёл ни одного полноценного матча в плей-офф. У голкипера в этом розыгрыше Кубка Стэнли далеко не лучшая статистика, но он делает главное – спасает ворота в нужные моменты и даёт своей команде уверенность за последний рубеж. «Даллас» уже в финале Запада и имеет неплохие шансы пройти «Вегас». Рассказываем о других неожиданных героях Кубка Стэнли последних лет.

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Когда стал героем: в «Вашингтоне» наверняка до сих пор с содроганием вспоминают имя словацкого вратаря. «Монреаль» с трудом забрался в плей-офф с восьмого места и должен был стать лёгкой добычей для «столичных», если бы не феноменальная игра Галака.

Словак по ходу чемпионата перехватил у Кэри Прайса звание первого номера и начал серию с победы в овертайме и 45 сейвов. Следующий матч он проиграл и отправился в запас, но после того как счёт в серии стал 1-3, его вернули в рамку. Галак парировал 131 из 134 бросков в следующих трёх матчах, «Монреаль» вышел во второй раунд, где сотворил ещё одно чудо и выбил действующего чемпиона «Питтсбург». Горячего вратаря смогла остановить только «Филадельфия».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что было дальше: Галак не закрепился в роли однозначного первого номера ни в «Монреале», ни в других командах, но всегда и везде показывал надёжную игру и никогда не сидел без работы. Он дважды становился обладателем «Уильям Дженнингс Трофи» за наименьшее количество пропущенных шайб, пять лет назад побил рекорд «Айлендерс» по количеству побед в сезоне, на международной арене довёл сборную команду Европы до финала Кубка мира. Сейчас ему 35 лет, и у него ещё один год по контракту с «Бостоном».

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Дуэйн Ролосон

Когда стал героем: канадский вратарь блистал в студенческом хоккее, но его дорога до НХЛ была долгой и трудной. Ролосон провёл дебютный матч в лиге в 27 лет, часто менял команды, но если уж играл в плей-офф, то удивлял всех. Первый настоящий успех его ждал в 2003-м – Ролосон помог «дикарям» отыграться с 1-3, выбить грозный «Ванкувер» и выйти в финал конференции.

В «Эдмонтоне»-2006 Ролосон совершил ещё более грандиозный подвиг. В возрасте 36 лет голкипер демонстрировал лучший хоккей в карьере, и благодаря ему «Ойлерз» с восьмого места неожиданно вышли в финал Кубка Стэнли. Сначала он остановил могущественный «Детройт», затем «Сан-Хосе», а после отправил в отпуск «Анахайм». Если бы разыгравшийся голкипер не получил травму, вполне вероятно, чемпионом стала бы не «Каролина», а «Эдмонтон».

Фото: Dave Sandford/Getty Images

Что было дальше: Ролосон провёл ещё несколько сильных сезонов в «Эдмонтоне» и «Айлендерс», а в 41 год помог «Тампе» дойти до финала конференции. На тот момент он был самым возрастным игроком НХЛ после Марка Рекки. Завершил карьеру в 2012 году.

Деванте Смит-Пелли

Когда стал героем: Смит-Пелли был сбитым лётчиком, когда появился в «Вашингтоне». В предыдущих командах он постоянно сидел в запасе, редко забивал и не вылезал из нижних звеньев. В итоге «Нью-Джерси» выкупил его контракт, и Смит-Пелли подобрали «столичные» на минимальную зарплату. Просто чтобы было.

В регулярке Смит-Пелли был незаметен, но в плей-офф преобразился. Он забил семь голов – столько же, сколько за весь гладкий чемпионат, включая победный в серии с «Коламбусом» (которую «кэпс» начали с двух поражений) и три гола в победном финале Кубка Стэнли.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

Что было дальше: «Вашингтон» сохранил Смит-Пелли, но пожалел об этом уже в тренировочном лагере. Нападающий прибыл на сборы с нехилым лишним весом, получил штраф и ссылку в АХЛ. «Вашингтон» вспомнил о нём в плей-офф, но никаких подвигов Смит-Пелли больше не совершал и в итоге оказался за бортом НХЛ. Прошлый сезон он провёл в «Куньлуне».

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Вилле Лейно

Когда стал героем: 26-летний Лейно проводил первый полноценный сезон в НХЛ, когда «Детройт» обменял его в «Филадельфию». Плей-офф он начинал в запасе и получил свой шанс, только когда травмировался Симон Ганье.

Лейно стал одним из главных героев второго раунда, в котором «лётчики» отыгрались с 0-3 и победили «Бостон». Он продолжил впечатлять в финале конференции с «Монреалем», без него «Филадельфии» не видать финала Кубка Стэнли. Всего в 19 матчах он набрал 21 (7+14) очко.

Фото: Andre Ringuette/Getty Images

Что было дальше: Лейно неплохо провёл следующий сезон – 53 очка в 81 игре, но так и не вырос в крепкого игрока уровня НХЛ. В 2014 году он отправился в Европу – играл в КХЛ, Швейцарии и Швеции, а в 2017 году завершил карьеру.

Когда стал героем: Федотенко был крепким середнячком, который стабильно забивал по 15-20 голов за сезон, но в «Тампе» его всегда будут помнить как главного героя самого важного матча в истории клуба. В плей-офф-2004 Федотенко стал вторым снайпером, забросив 12 шайб. Последние два гола он забил в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Калгари», который завершился со счётом 2:1.

Спустя пять лет Федотенко выдал ещё один мощный плей-офф, набрав 14 (7+7) очков в составе «Питтсбурга», и выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Фото: Harry How/Getty Images

Что было дальше: Федотенко провёл солидную карьеру в НХЛ (863 матча, 366 очков), пару лет поиграл за «Донбасс» в КХЛ и завершил карьеру в 2016-м.

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Макс Тальбо

Когда стал героем: «У него плохие руки, он только в пустые может забивать», — шутил о Максе Тальбо Евгений Малкин в финале Кубка Стэнли — 2009. Но именно этот энергичный и задиристый форвард помог «Питтсбургу» взять реванш у «Детройта» за поражение в 2008-м.

Он забил восемь голов в 24 матчах, четыре из которых пришлись на финал Кубка Стэнли. Но перед этим он проявил себя, подняв «Питтсбург» на камбэк в шестом матче первого раунда с «Филадельфией», когда устроил драку при счёте 0:3. В седьмом матче финала Кубка Стэнли он забросил обе шайбы «Питтсбурга» (одну – с передачи Малкина).

Фото: Harry How/Getty Images

Что было дальше: Тальбо так и остался энерджайзером, которого ценили не за очки, а за характер, отыграл в НХЛ ещё семь сезонов, а на закате карьеры провёл три сезона в КХЛ.

Ник Бонино

Когда стал героем: легко затеряться, когда играешь в центре в одной команде с Сидни Кросби и Евгением Малкиным. Две суперзвезды «Питтсбурга» соревновались за звание MVP плей-офф в 2016 году, но большой вопрос, смогли бы «пингвины» взять Кубок, не будь у них зажигательной тройки Хагелин – Бонино – Кессел.

Бонино раздавал передачи налево и направо, был главным подносчиком снарядов для Кессела, забросил победную шайбу в овертайме седьмого матча во втором раунде с «Вашингтоном» и ещё одну – в первой игре финала с «Сан-Хосе».

Фото: Justin K. Aller/Getty Images

Что было дальше: звёздный час Бонино, как и магия звена HBK, ограничились плей-офф-2016. На следующий год форвард выступал уже не так ярко, но выиграл ещё один Кубок в составе «Питтсбурга». После этого он получил большой контракт в «Нэшвилле», где выступает и по сей день, но уже не так феерично.