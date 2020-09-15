«Должен отдать цепь русской машине». Что говорили в победной раздевалке «Далласа»

В клубе из Техаса решают наши соотечественники. Худобин, Гурьянов и Радулов близки к титулу как никогда.

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Даллас» взял верх в серии с «Вегасом» со счётом 4-1 и стал лучшим клубом Запада. Теперь в финале Кубка Стэнли «звёзды» сыграют с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс». В этой серии счёт 3-1 в пользу «молний». Ну а пока у техасского коллектива Рика Боунесса есть повод немного расслабиться и порадоваться. Особенно, когда речь идёт о победной раздевалке.

Об этом голе долго будут говорить в Америке! Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли Овертайм, большинство, победный бросок в касание — это было незабываемо.

«Я должен отдать цепь чёртовой русской машине»

«Какая серия, какая игра. Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине», — сказал защитник Андрей Секера в раздевалке «Далласа», вызвав бурные аплодисменты партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Далласа».

Антон Худобин, к слову, в долгу не остался. «Мы не едем домой!» — громко прокричал российский голкипер в победной раздевалке. Моментально раздались овации рядом стоящих партнёров и тренеров.

В свою очередь канадский нападающий «Далласа» Тайлер Сегин довольно необычно прокомментировал игру одноклубника российского голкипера Антона Худобина.

«Он немного напоминает мне одного парня, его зовут Тим Томас», — сказал Сегин. Есть ли сходство между Худобиным и Томасом? Американец выигрывал Кубок Стэнли. Главное, чтобы ключевое сходство в итоге было именно в этом.

«Рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли»

«Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности. Всё равно мы старались и играли неплохо. А так, конечно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли», — заявил забивший в овертайме российский форвард «Старз» Денис Гурьянов.

Кстати, 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах. Мощно!

«Эти эмоции просто невозможно описать словами»

«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда ты стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — заявил после встречи исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс.

Трое русских уже в финале Кубка Стэнли! Эмоции игроков «Далласа» после решающего гола Худобина сбили с ног, а Гурьянова были готовы носить на руках – «звёзды» праздновали выход в финал плей-офф.

«Все жертвы стоят этого»

«Невероятное чувство. Нам воздалось за всю усердную работу, и теперь мы находимся в одной выигранной серии от Кубка Стэнли. Все жертвы стоят этого. Осталась одна серия. Мы ещё не закончили», — сказал защитник «Далласа» Йон Клингберг.

От себя добавим, что быстрое завершение финальной серии Запада – большой плюс для «звёзд». Команда у «Старз» возрастная, поэтому каждый дополнительный день отдыха может сыграть решающую роль в ключевом противостоянии всего турнира. Если бы серия с «Вегасом» ушла в семь встреч, то сил на «Тампу» (на 90% «Далласу» теперь играть именно с ней) попросту бы не хватило. Теперь уже у коллектива Рика Боунесса есть время на восстановление. Как психологическое, так и физическое.