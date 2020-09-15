«Должен отдать цепь русской машине». Что говорили в победной раздевалке «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Даллас» взял верх в серии с «Вегасом» со счётом 4-1 и стал лучшим клубом Запада. Теперь в финале Кубка Стэнли «звёзды» сыграют с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс». В этой серии счёт 3-1 в пользу «молний». Ну а пока у техасского коллектива Рика Боунесса есть повод немного расслабиться и порадоваться. Особенно, когда речь идёт о победной раздевалке.
«Я должен отдать цепь чёртовой русской машине»
«Какая серия, какая игра. Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине», — сказал защитник Андрей Секера в раздевалке «Далласа», вызвав бурные аплодисменты партнёров.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Далласа».
Антон Худобин, к слову, в долгу не остался. «Мы не едем домой!» — громко прокричал российский голкипер в победной раздевалке. Моментально раздались овации рядом стоящих партнёров и тренеров.
В свою очередь канадский нападающий «Далласа» Тайлер Сегин довольно необычно прокомментировал игру одноклубника российского голкипера Антона Худобина.
«Он немного напоминает мне одного парня, его зовут Тим Томас», — сказал Сегин. Есть ли сходство между Худобиным и Томасом? Американец выигрывал Кубок Стэнли. Главное, чтобы ключевое сходство в итоге было именно в этом.
«Рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли»
«Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности. Всё равно мы старались и играли неплохо. А так, конечно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли», — заявил забивший в овертайме российский форвард «Старз» Денис Гурьянов.
Кстати, 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах. Мощно!
«Эти эмоции просто невозможно описать словами»
«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда ты стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — заявил после встречи исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс.
«Все жертвы стоят этого»
«Невероятное чувство. Нам воздалось за всю усердную работу, и теперь мы находимся в одной выигранной серии от Кубка Стэнли. Все жертвы стоят этого. Осталась одна серия. Мы ещё не закончили», — сказал защитник «Далласа» Йон Клингберг.
От себя добавим, что быстрое завершение финальной серии Запада – большой плюс для «звёзд». Команда у «Старз» возрастная, поэтому каждый дополнительный день отдыха может сыграть решающую роль в ключевом противостоянии всего турнира. Если бы серия с «Вегасом» ушла в семь встреч, то сил на «Тампу» (на 90% «Далласу» теперь играть именно с ней) попросту бы не хватило. Теперь уже у коллектива Рика Боунесса есть время на восстановление. Как психологическое, так и физическое.
- 15 сентября 2020
-
11:17
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:01
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:52
-
08:43
-
08:23
-
08:11
-
08:00
-
07:39
-
07:25
-
07:17
-
07:09
-
07:02
-
06:57
-
06:51
-
06:45
-
06:37
-
06:31
-
06:30
-
06:25
-
06:18
-
06:14
-
06:06
-
06:01
-
04:44
-
03:49
- 14 сентября 2020
-
23:46
-
23:33
-
22:55