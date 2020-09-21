Худобин — новая версия Тима Томаса? 9 лет назад в плей-офф НХЛ уже была похожая история

«Он немного напоминает мне парня по имени Тим Томас», — сказал нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин о голкипере Антоне Худобине после того, как россиянин помог «звёздам» обыграть «Вегас» и выйти в финал Кубка Стэнли. Сравнение Антона с известным американским стражем ворот было не случайным — их карьерный путь действительно очень похож, и игнорировать сходство неправильно.

Друзья по чемпионскому «Бостону»

Когда «Бостон» в 2011 году выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Ванкувер», Сегин был новичком, а Тиму Томасу стукнуло уже 37 лет. Это был звёздный час ветерана, который в тот год помимо чемпионского перстня выиграл ещё и «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку плей-офф, и «Везину» — награду лучшему вратарю.

«Худобин был само спокойствие посреди всего хаоса». Что пишут в Америке о победе «Далласа За океаном нахваливают вчерашнего подмастерья, в плей-офф ставшего главной звездой «Далласа».

Главным сходством между Томасом и Худобиным можно считать довольно позднее начало энхаэловской карьеры. Томас был настоящим уникумом, поскольку полноценным игроком НХЛ стал лишь в 31 год, да и то в свой первый полный сезон в «Бостоне» ходил лишь в сменщиках у Эндрю Рэйкрофта и 26 матчей провёл за фарм-клуб. До этого в карьере Томаса были клубы низших американских лиг, а также командировки в Швецию и Финляндию, где он стал чемпионом в составе «Йокерита». Но главной целью оставалась НХЛ, покорить которую Томасу очень долго не получалось.



У Антона с карьерой за океаном тоже долго не складывалось. В 21 год он впервые сыграл в АХЛ, но к сильнейшей лиге мира его подпускали крайне неохотно. С 2009 по 2012 год Худобин сыграл в НХЛ лишь 7 матчей, в том числе один за «Бостон», где уже был звездой тот самый Томас. «Антон был великолепен, он сделал плей-офф для меня значительно легче. Мы здорово подружились, вместе тренировались, ужинали. Классный парень. Не знаю, останется ли он в «Бостоне». Но мы будем друзьями», — говорил Томас летом 2011 года. Худобин пришёл в «Брюинз» в конце февраля 2011 года, в победном плей-офф не сыграл, будучи лишь третьим голкипером, и своего шанса в «Бостоне», по сути, не получил.



Если Томасу удалось стать стартёром на уровне НХЛ в возрасте 31 года, то 34-летний Худобин такого статуса не обрёл до сих пор. Да, шесть лет назад у него был неплохой шанс в «Каролине», когда он сыграл 34 матча в регулярке, подменяя Кэма Уорда, но на дальнейшем продвижении россиянина это никак не сказалось. Год назад Антон сыграл 41 матч за «Даллас», а нынче стал первым номером исключительно благодаря травме Бена Бишопа.



Худобин проводит великолепный плей-офф и является одним из главных кандидатов на «Конн Смайт Трофи» — в это ещё одно сходство с Томасом, но для проведения дальнейших карьерных аналогий Антону необходимо взять Кубок Стэнли и получить статус стартёра. Учитывая его прекрасную игру в первом матче финала и будущий выход на рынок свободных агентов, обе цели вполне могут осуществиться.

«Он не человек». Видео четырёх суперсейвов Худобина (один из них лезвием конька!) Был ещё пушечный бросок Никиты Кучерова, который шел под перекладину. Сотни ретвитов в соцсетях и множество повторов на американском ТВ.

Два нестандартных голкипера

И Томас, и Худобин — вратари старой школы, к тому же обоих можно назвать невысокими и негабаритными голкиперами. Томас предпочитал играть во вратарском шлеме старого образца, любил действовать на инстинктах, очень быстро перемещаясь в воротах. Худобин использует современную маску, но, как сказал недавно Николай Хабибулин, во многом напоминает вратарей из 1990-х годов, так как больше предпочитает вратарскую «стойку», а не «баттерфляй».



«Томас — нестандартный вратарь. Но последним таким нестандартным в НХЛ был Доминик Гашек, которого трижды признавали самым ценным в лиге», — говорил о голкипере бывший центрфорвард «Бостона» Алексей Жамнов. Болельщики иногда называли Томаса плюшевым медвежонком — за манеру кувыркаться на льду, бросаться в ноги форвардам и выходить далеко из ворот. Здесь параллелей с игрой Антона усмотреть трудно, но Худобин тоже быстро перемещается вдоль ворот, хотя стремлений далеко выкатываться у него отмечено не было.



«Стиль игры Антона менее всего напоминает балет. Если честно, мне он кажется просто уродливым, некрасивым эстетически. Но результат заставляет им восхищаться», — признался один из авторов вратарского хоккейного журнала InGoal Magazine Пол Кэмпбелл.

6 главных дуэлей финала Кубка Стэнли. Битва русских вратарей и Купер против Боунесса А ещё есть Кучеров против Радулова и «заруба» скандинавских викингов в обороне.

«У Худобина такое же телосложение. Та же олдскульная философия в стиле: «Делай то, что можешь, но как можно лучше». Чтобы и дальше соответствовать сравнениям с Томасом, ему придётся играть так же здорово, поскольку Тим в своём чемпионском сезоне был просто великолепен. Но то, как выглядел Худобин до этого, заставляет думать, что всё это возможно», — отметил обозреватель Sportsnet Джастин Борн.



Крепкий характер — ещё одна общая черта Тима Томаса и Антона Худобина. В американца мало кто верил на протяжении его карьеры, Худобина открыто называли лентяем и не давали шансов проявить себя. К слову, свои последние матчи в НХЛ Томас провёл именно в «Далласе», где сейчас выступает россиянин, и болельщики «Старз» даже отмечают внешнее сходство двух «колобков».

С надеждой на будущее

Повторить историю Тима Томаса российскому голкиперу «Далласа» будет непросто, но нет сомнений в том, что Худобин такой же боец, как и его бывший партнёр по «Брюинз». В случае повторения сценария очень хотелось бы, чтобы на этом аналогии судеб этих двух хоккеистов закончились, поскольку после Кубка Стэнли — 2011 карьера Томаса довольно быстро пошла на спад. Он пропустил один сезон, неудачно попытался вернуться, запомнился всем политическими высказываниями, отказавшись идти на приём в Белый дом к Бараку Обаме. После окончания карьеры он живёт в настоящем захолустье — 8-тысячном городке Сэндпойнт в штате Айдахо и никак не участвует в хоккейной жизни.



Для Худобина нынешний финал Кубка Стэнли должен стать трамплином на несколько следующих лет. Антон имеет все шансы получить работу первого номера в клубе НХЛ, претендует на одну из самых ценных индивидуальных наград лиги. Не за горами и Олимпийские игры в Пекине (у Томаса, к слову, есть серебро Ванкувера-2010), но это уже будет совсем другая история.