Худобин — новая версия Тима Томаса? 9 лет назад в плей-офф НХЛ уже была похожая история

«Он немного напоминает мне парня по имени Тим Томас», — сказал нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин о голкипере Антоне Худобине после того, как россиянин помог «звёздам» обыграть «Вегас» и выйти в финал Кубка Стэнли. Сравнение Антона с известным американским стражем ворот было не случайным — их карьерный путь действительно очень похож, и игнорировать сходство неправильно.
Друзья по чемпионскому «Бостону»
Когда «Бостон» в 2011 году выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Ванкувер», Сегин был новичком, а Тиму Томасу стукнуло уже 37 лет. Это был звёздный час ветерана, который в тот год помимо чемпионского перстня выиграл ещё и «Конн Смайт Трофи» — приз лучшему игроку плей-офф, и «Везину» — награду лучшему вратарю.
Главным сходством между Томасом и Худобиным можно считать довольно позднее начало энхаэловской карьеры. Томас был настоящим уникумом, поскольку полноценным игроком НХЛ стал лишь в 31 год, да и то в свой первый полный сезон в «Бостоне» ходил лишь в сменщиках у Эндрю Рэйкрофта и 26 матчей провёл за фарм-клуб. До этого в карьере Томаса были клубы низших американских лиг, а также командировки в Швецию и Финляндию, где он стал чемпионом в составе «Йокерита». Но главной целью оставалась НХЛ, покорить которую Томасу очень долго не получалось.
У Антона с карьерой за океаном тоже долго не складывалось. В 21 год он впервые сыграл в АХЛ, но к сильнейшей лиге мира его подпускали крайне неохотно. С 2009 по 2012 год Худобин сыграл в НХЛ лишь 7 матчей, в том числе один за «Бостон», где уже был звездой тот самый Томас. «Антон был великолепен, он сделал плей-офф для меня значительно легче. Мы здорово подружились, вместе тренировались, ужинали. Классный парень. Не знаю, останется ли он в «Бостоне». Но мы будем друзьями», — говорил Томас летом 2011 года. Худобин пришёл в «Брюинз» в конце февраля 2011 года, в победном плей-офф не сыграл, будучи лишь третьим голкипером, и своего шанса в «Бостоне», по сути, не получил.
Если Томасу удалось стать стартёром на уровне НХЛ в возрасте 31 года, то 34-летний Худобин такого статуса не обрёл до сих пор. Да, шесть лет назад у него был неплохой шанс в «Каролине», когда он сыграл 34 матча в регулярке, подменяя Кэма Уорда, но на дальнейшем продвижении россиянина это никак не сказалось. Год назад Антон сыграл 41 матч за «Даллас», а нынче стал первым номером исключительно благодаря травме Бена Бишопа.
Худобин проводит великолепный плей-офф и является одним из главных кандидатов на «Конн Смайт Трофи» — в это ещё одно сходство с Томасом, но для проведения дальнейших карьерных аналогий Антону необходимо взять Кубок Стэнли и получить статус стартёра. Учитывая его прекрасную игру в первом матче финала и будущий выход на рынок свободных агентов, обе цели вполне могут осуществиться.
Два нестандартных голкипера
И Томас, и Худобин — вратари старой школы, к тому же обоих можно назвать невысокими и негабаритными голкиперами. Томас предпочитал играть во вратарском шлеме старого образца, любил действовать на инстинктах, очень быстро перемещаясь в воротах. Худобин использует современную маску, но, как сказал недавно Николай Хабибулин, во многом напоминает вратарей из 1990-х годов, так как больше предпочитает вратарскую «стойку», а не «баттерфляй».
«Томас — нестандартный вратарь. Но последним таким нестандартным в НХЛ был Доминик Гашек, которого трижды признавали самым ценным в лиге», — говорил о голкипере бывший центрфорвард «Бостона» Алексей Жамнов. Болельщики иногда называли Томаса плюшевым медвежонком — за манеру кувыркаться на льду, бросаться в ноги форвардам и выходить далеко из ворот. Здесь параллелей с игрой Антона усмотреть трудно, но Худобин тоже быстро перемещается вдоль ворот, хотя стремлений далеко выкатываться у него отмечено не было.
«Стиль игры Антона менее всего напоминает балет. Если честно, мне он кажется просто уродливым, некрасивым эстетически. Но результат заставляет им восхищаться», — признался один из авторов вратарского хоккейного журнала InGoal Magazine Пол Кэмпбелл.
«У Худобина такое же телосложение. Та же олдскульная философия в стиле: «Делай то, что можешь, но как можно лучше». Чтобы и дальше соответствовать сравнениям с Томасом, ему придётся играть так же здорово, поскольку Тим в своём чемпионском сезоне был просто великолепен. Но то, как выглядел Худобин до этого, заставляет думать, что всё это возможно», — отметил обозреватель Sportsnet Джастин Борн.
Крепкий характер — ещё одна общая черта Тима Томаса и Антона Худобина. В американца мало кто верил на протяжении его карьеры, Худобина открыто называли лентяем и не давали шансов проявить себя. К слову, свои последние матчи в НХЛ Томас провёл именно в «Далласе», где сейчас выступает россиянин, и болельщики «Старз» даже отмечают внешнее сходство двух «колобков».
С надеждой на будущее
Повторить историю Тима Томаса российскому голкиперу «Далласа» будет непросто, но нет сомнений в том, что Худобин такой же боец, как и его бывший партнёр по «Брюинз». В случае повторения сценария очень хотелось бы, чтобы на этом аналогии судеб этих двух хоккеистов закончились, поскольку после Кубка Стэнли — 2011 карьера Томаса довольно быстро пошла на спад. Он пропустил один сезон, неудачно попытался вернуться, запомнился всем политическими высказываниями, отказавшись идти на приём в Белый дом к Бараку Обаме. После окончания карьеры он живёт в настоящем захолустье — 8-тысячном городке Сэндпойнт в штате Айдахо и никак не участвует в хоккейной жизни.
Для Худобина нынешний финал Кубка Стэнли должен стать трамплином на несколько следующих лет. Антон имеет все шансы получить работу первого номера в клубе НХЛ, претендует на одну из самых ценных индивидуальных наград лиги. Не за горами и Олимпийские игры в Пекине (у Томаса, к слову, есть серебро Ванкувера-2010), но это уже будет совсем другая история.
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