Самая быстрая шайба в истории НХЛ. Могильный обокрал защитника и забил на пятой секунде

Александр Могильный установил немало рекордов в НХЛ. Его 76 голов за сезон – лучший результат среди российских хоккеистов, который не может повторить даже Александр Овечкин. Его русский бомбардирский рекорд (127 очков) держался четверть века, пока год назад его не побил Никита Кучеров.

Рекорд Могильного держится 26 лет. Каким был тогда хоккей в НХЛ Никита Кучеров может превзойти уникальное достижение.

Одна из самых быстрых шайб в дебюте НХЛ

Могильный стал первой хоккейной звездой из СССР, приехавшим в НХЛ и первым, кто сбежал из СССР, обрубив все мосты. «Баффало» организовал его побег из Стокгольма, где сборная СССР играла на чемпионате мира. Молодой Могильный улетел и тут же стал предателем родины и дезертиром. Через несколько дней после приземления в США Могильный запросил политическое убежище, после чего получил разрешение на работу и подписал контракт с «Сэйбрз».

Первый сезон был тяжёлым – Могильный боялся летать, опасался агентов КГБ, не знал английского языка. Но он дебютировал в лучшей лиге мира с исторического достижения. Редко кто забрасывает шайбу в своей первой смене, первым же броском, но Могильный пошёл ещё дальше – его шайба входит в тройку самых быстрых в истории дебютов в НХЛ.

Видео.

Только Гус Боднар из «Торонто» в далёком 1943-м году и Дэнни Гэйр из «Баффало» в 1974-м забивали быстрее Могильного, который отличился на 20-й секунде игры. Могильный вышел в первом звене с Пьером Таржоном и ещё одним новичком лиги Дейвом Снаггерудом. Стартовое вбрасывание осталось за «Квебеком», но Могильный быстро перехватил шайбу и забросил её в чужую зону. Дальше была обычная работа партнёров у бортов, передача из-за ворот на пятачок, которую неуклюже пытался перехватить вратарь «Квебека» Стефан Фисе. Могильный быстро среагировал на ошибку соперника и отправил шайбу в пустой угол.



«Баффало» выиграл 4:3, Могильный сделал больше всех бросков (7) и подтвердил звание одного из лучших молодых игроков мира.

Русский рекорд в плей-офф НХЛ. Могильный набрал 5 очков и сравнялся с Гретцки и Лемье Александр – единственный россиянин, набравший четыре очка в одном кубковом периоде.

Рекорд НХЛ – самый быстрый гол

Спустя два с лишним года и 53 гола Могильный повторил рекорд, который держится до сих пор – оформил самую быструю шайбу в истории НХЛ. В матче с «Торонто» в декабре 1991 года он отличился уже на пятой секунде!



К тому времени Могильный уже получил нового партнёра, с которым он мгновенно создал гениальную связку, — Пэта Лафонтейна. Но в том голе Могильный всё сделал сам. Стартовое вбрасывание выигрывает соперник, защитник Мишель Пети хочет сделать передачу назад, не замечая, что сзади к нему уже подкрался Могильный. Александр перехватывает шайбу и забивает в выходе один на один вратарю Джеффу Ризу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте «Баффало Сэйбрз»

Рекорд был установлен в 1926 году Мерлином Филлипсом из «Монреаль Марунс», повторён в 1981 году Дугом Смэйлом из «Виннипега» и в 1984 году Брайаном Троттье из «Айлендерс». Со времён Могильного никто в НХЛ уже не забивал так быстро.



Могильный оформил дубль в третьем периоде после ещё одного сольного прохода и помог «Баффало» прервать самую длинную безвыигрышную серию в истории клуба (12 матчей). За это время без побед в «Сэйбрз» сменился тренер – вместо Рика Дадли, который придерживался оборонительной тактики, на тренерский мостик встал проповедник атакующего хоккея Джон Маклер.



«Это серьёзные перемены, теперь я не боюсь бросать. В такой хоккей мне нравится играть, а не всё время хитовать и бороться. Мы стали спокойнее на скамейке, когда что-то не получается, тренер говорит: «Ребята, расслабьтесь». Совершенно другой тренерский стиль», — говорил Могильный.



Через год под руководством Маклера и с помощью Лафонтейна он забьёт 76 голов.