Радулов и Ко уже обречены? Что может помочь «Далласу» перевернуть финал Кубка Стэнли

Джон Клингберг и Кори Перри забили по одной, Джо Павелски – две, Тайлер Сегин не забил, но сделал две передачи и впервые в этой серии соответствовал статусу самого дорогого игрока команды. Фаворит на «Норрис Трофи» Виктор Хедман получил «-3», впервые в этом плей-офф и вообще в сезоне. «Даллас» провёл свой лучший матч финала, но всё равно проиграл.

«Судьи определяют исход матчей — это традиция!» Скандал в НХЛ может решить судьбу финала С одно стороны, это было чистое удаление. С другой — обычная борьба за шайбу. А «Далласу» припоминают карму за гол-фантом Бретта Халла.

Можно пенять на судей, которые неважно отработали весь матч, а затем свистнули спорное удаление в овертайме. Но это внешний фактор, на который игроки не могут повлиять.



Можно сетовать на травмы – сегодня матч не закончил Роопе Хинтц, ещё раньше вылетели ценные ролевики Радек Факса и Блейк Комо, но в плей-офф концепция всегда одна – вылетели одни, значит, на их место должны встать другие. «Тампа» вообще весь плей-офф прекрасно справляется без Стивена Стэмкоса (хотя если бы вдруг вылетел Хедман, им пришлось бы намного тяжелее).



Несколько вещей «Даллас» исправил в четвёртой игре — показал характер, боролся до конца, разбудил своих лидеров, нашёл пути к воротам Андрея Василевского, который провёл не лучший свой матч. Этого должно было хватить, чтобы сравнять счёт в серии, но…

«Тампа» в шаге от Кубка Стэнли! Всё решило глупое удаление капитана «Далласа» в овертайме Худобин старался как мог, но ничего не сумел сделать. В воскресенье Кубок Стэнли может найти своего обладателя.

Большинство/меньшинство

До финала «Даллас» был лучшей командой в лиге по реализации большинства, реализовав 18 из 66 удалений. В финале «звёзды» забили только одну шайбу из 14 попыток, сегодня – 0 из трёх. И у них был великолепный шанс в овертайме, когда удалился Михаил Сергачёв. На протяжении трёх предыдущих серий «звёзды» не проиграли ни одного овертайма, но сегодня не помог ни таймаут, ни то, что полбольшинства прошло в формате «четыре на три». Кроме мощного выстрела Сегина, который прошёл мимо ворот, да нескольких неудачных передач и потерь под давлением меньшевиков «Тампы», в этой двухминутке вспомнить было нечего.



«Мы должны были забивать в большинстве, что тут ещё сказать. Наше большинство получило шанс решить исход игры, но не выполнило задачу», — сказал главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.



Большинство не работает – это, конечно, беда, но ещё хуже, когда одновременно с этим не справляется и меньшинство. «Даллас» весь плей-офф был самой недисциплинированной командой (99 удалений), но если до этого вполне себе справлялся в меньшинстве, то в финале не может сдержать «Тампу». Можно вспомнить второй матч, когда «звёзды» получили три удаления в начале игры и пропустили два гола. «Нам надо держаться подальше от скамейки штрафников. Когда мы не удаляемся, мы показываем отличную игру», — говорил Джо Павелски. «Именно тогда мы и проиграли. Мы слишком много удаляемся, но раз уж это случается, нам надо нейтрализовать чужое большинство. У нас это не получилось, и в этот момент «Тампа» выиграла», — говорил Маттиас Янмарк после второй игры.



С тех пор ничего не изменилось – «Тампа» уничтожает «Даллас» в неравных составах. С такими спецбригадами матч не выиграть – большинство «молний» сегодня дважды сравнивало счёт, а затем сработало и в овертайме. Большинство «Далласа» не сработало ни в овертайме, ни в основное время, и вместо 2-2 «звёзды» получили 1-3.

Худобин

Антон Худобин больше не доминирует. Сегодня он терял шайбу из вида, терял позицию и не выглядел непробиваемой стеной. «Возможно, на него навалилась усталость, но в то же время «Тампа» — очень хорошая команда с мощной атакой. Они непоколебимы, не сдаются, выматывают оборону «Далласа» и создают отличные моменты», — говорил перед четвёртой игрой бывший вратарь Брайан Буше.



Возможно, Худобин просто выдохся, потому и стал чаще ошибаться, что раньше ему было несвойственно. Взять сегодняшний гол Киллорна с острого угла, или победную шайбу Шаттенкирка, когда Антон потерял ворота (шайба прошла в домик, но левый угол был полностью открыт). Интересно, что статистика продолжает подтверждать – лучший результат Антон выдает тогда, когда у него море работы. Меньше 30 сейвов практически наверняка значит, что Худобин проиграет.



Но, пожалуй, в случае с «Тампой» дело не в этом статистическом совпадении (в конце концов, раньше объём работы не влиял на его качество игры). «Тампа» не пытается нагружать Худобина бросками ради броска, как, например, делал «Вегас», а старается создавать стопроцентные моменты или наказывать за ошибки. И Кучеров, Пойнт, Палат и остальные в этом деле лучшие и умеют запутать чужую оборону, как никто другой. «Надо создавать суматоху у чужих ворот. Одно дело – создавать трафик во время броска, другое дело – маскировать передачи. Ребята делают обманные манёвры, показывают бросок, а затем пасуют, двигают шайбу и вводят соперника в заблуждение», — говорил главный тренер «Тампы» Джон Купер.



«Тампа» разгадала Худобина, теперь черёд Худобина отвечать, без его магии «Далласу» не выжить. Ну не ставить же сырого Бена Бишопа, который весь плей-офф тренируется, продолжая залечивать травму. Или молодого Джейка Оттингера, который, можно сказать, вообще не нюхал плей-офф в НХЛ. Нет, если кто и будет спасать «Даллас», то это должен быть Худобин. И чтобы отдохнуть и снова забожить в воротах, у него есть меньше суток.

Конец сказки Худобина? Спаренные игры могут лишить «Даллас» шансов на Кубок Стэнли Но Антон уже демонстрировал, что умеет включать режим супермена.

«Мы отыграемся, я верю в нашу команду. Мы дадим отпор и завтра сыграем так же, как сегодня», — говорил Боунесс. Самоотверженность спецбригад меньшинства и нацеленность спецбригад большинства и матч жизни Худобина – без этого «Далласу» не вытащить себя из ямы. Но если быть откровенным, спастись уже практически невозможно.



«Парень в зеркале «Далласа» говорит им, что они всё ещё могут это сделать. Что 1-3 в серии с «Тампой» — не смертный приговор. Здесь мы говорим – ага, разбежались», — отметил Sportsnet.



«Далласу» поможет только чудо», — написал обозреватель The Athletic Шон Шапиро. Даже просто затянуть серию будет невероятно сложно, а выиграть три подряд у этой «Тампы»… Для этого чудеса должны политься на «Даллас» проливным дождём. Фактически, Радулов и Ко уже обречены. Но не попытаться перевернуть этот финал нельзя.