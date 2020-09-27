Кубок Стэнли должен был быть уже у «Тампы». Но Худобин чудом достал шайбу краем щитка!

Антон Худобин проводит гениальный плей-офф. И это не громкие слова. Россиянин, никогда не считавшийся топовым голкипером и вечно сидевший за спинами более дорогих и раскрученных вратарей в «Миннесоте», «Каролине», «Анахайме» и «Бостоне» ухватился за свой шанс в 34 года и не желает его отпускать. А ведь в «Далласе» Добби, как называют Антона в Америке, тоже, казалось, был обречён сидеть за спиной Бена Бишопа в решающих матчах сезона. Но травма американца вынудила тренерский штаб «Старз» доверится Худобину, и Антон в плей-офф – 2020 играет так, что о Бишопе практически никто и не вспоминает.

Худобин — новая версия Тима Томаса? 9 лет назад в плей-офф НХЛ уже была похожая история Томас был уникум, путь которого трудно повторить. Но Худобин заслужил это сравнение с легендой.

Худобин стал одним из главных творцов побед «Далласа» в этом Кубке Стэнли. Благодаря ему «звёзды» прошли «Калгари», «Колорадо» и «Вегас», а сейчас россиянин бьётся со своей командой в финале против «Тампы». Интересно отметить, что Антон не показывает сумасшедшей статистики в плей-офф, пропускает в среднем почти три шайбы за игру, но всё равно его фамилия не сходит с уст североамериканских экспертов. Парадокс? Вовсе нет. Да, Худобин не сушит «сухари», но в нужный момент Антон совершает великолепные сейвы, которые оставляют «Даллас» в игре и зажигают с новой силы огонь надежды для этой удивительной команды.

Кому-то могло показаться, что Худобин слегка «поплыл» перед «Тампой». Или, по крайней мере, «молнии» сумели разгадать россиянина. «Даллас» с Добби в воротах проиграл три встречи подряд, Антон пропустил в этих матчах 13 шайб, вторую игру серии не доиграл до конца, а в следующем поединке допустил результативную ошибку.

«Тампа» забила четвёртый гол «Далласу» после ошибки Антона Худобина

Некоторые американские журналисты даже стали задумываться о том, что Рику Боунессу – исполняющему обязанности главного тренера «Далласа» — стоит вернуть в ворота «звёзд» Бишопа, но вряд ли Худобин заслуживал, чтобы ему оказывали недоверие после всего, что он сделал для «Старз» в этом плей-офф.

Худобин мог остаться вне игры из-за того, что четвёртый и пятый матчи серии получились спаренными, но Антон сам попросил тренера выпустить его на второй поединок за два дня и выдал великолепное представление. На его долю выпал 41 бросок, но Худобин уже не раз в этом плей-офф доказывал, что при шквальном огне он чувствует себя просто потрясающе. Россиянин в очередной раз отразил более 30 бросков (38, если быть точным), и установил несколько крутых достижений. Теперь Антон – пятый голкипер в истории НХЛ, отразивший 700 бросков за один плей-офф и третий вратарь за всё время существования лиги по количеству отражённых бросков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Худобин стал пятым голкипером в истории НХЛ, отразившим 700 бросков за один плей-офф

Худобин вышел на третье место в истории НХЛ по отражённым броскам за один плей-офф

Но во всей этой статистике не было бы никакого смысла, если бы «Даллас» проиграл. Однако «Старз» выгрызли победу в овертайме пятой игры и продолжили борьбу за главный трофей. А надежду «звёздам» дал даже не решающий гол Кори Перри, а блистательный сейв Худобина, совершённый за несколько минут до этой заброшенной шайбы.

«Тампа» провела короткую позиционную атаку после выигранного вбрасывания, Виктор Хедман направил шайбу в сторону ворот «Далласа», где Брейден Пойнт уже готовился переправить её в сетку и начать празднование победы. Тайлер Сегин не смог помешать форварду «молний» совершить задуманное, Пойнт подставил клюшку, но тут в дело вмешался Худобин. Российский вратарь на инстинктах выбросил левую ногу и чудом сумел достать шайбу самым краешком щитка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Потрясающее спасение, которое, вполне возможно, смогло не только удержать «Даллас» в игре, но и перевернуть ход всей серии. Ведь Худобин, у которого не задался старт битвы с «молниями», вернулся по-настоящему, а с российским вратарём на пике «Старз» способны на всё в этом плей-офф.