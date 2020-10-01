Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Как защитник «Спартака» Андрей Кутейкин забил ЦСКА со своей половины поля

Андрей Кутейкин забил ЦСКА со своей половины поля
Павел Панышев
«Спартак» положил ЦСКА со своей половины поля! Пушечный бросок Кутейкина (видео)
Это было мощно! Правда, дерби «Спартак» всё равно проиграл.
Хоккей / КХЛ 0

Это было первое в нынешнем сезоне супердерби между «Спартаком» и ЦСКА. Примечательно, что состоялось оно в 50-летний юбилей легендарного советского и российского форварда, а ныне генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова. Человека, влюбившего в себя миллионы хоккейных болельщиков по всему миру.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
1:0 Цыплаков (Юньков) – 07:37' (5x5)   2:0 Ганзл (Юсе, Лехтеря) – 12:59' (5x4)   2:1 Карнаухов (Андронов, Соркин) – 19:14' (5x5)   2:2 Лайпсик (Науменков, Шалунов) – 21:42' (5x5)   3:2 Кутейкин (Юньков) – 26:10' (5x5)   3:3 Карнаухов (Дальбек, Андронов) – 35:50' (5x5)   3:4 Карнаухов (Светлаков, Мамин) – 38:51' (5x5)   4:4 Радил (Юсе, Лехтеря) – 40:07' (5x5)   4:5 Лайпсик (Кемпе, Робинсон) – 49:01' (5x5)

Конечно, такая игра не могла не получиться яркой. Шутка ли, но первый хет-трик в своей карьере оформил форвард ЦСКА Павел Карнаухов, который ранее и дубля-то в Континентальной лиге не оформлял!

Но это, конечно, было не самым красивым и запоминающимся эпизодом всего матча. При счёте 2:2 во втором периоде инициативу в свои руки взял защитник-ветеран красно-белых Андрей Кутейкин. Хоккеист, обладающий роскошным броском, в очередной раз показал мощь своего выстрела! Андрей щёлкнул от своей синей линии — Шарыченков сложился, но не удержал шайбу. В результате она заползла за линию ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Гол получился не просто красивым, а не редкость удивительным. Хотя для самого Кутейкина такие голы давно не редкость. Хоккеист забивал подобным образом уже много раз. Например, в ворота московского «Динамо» в сезоне-2018/2019, прокомментировав тот памятный гол следующим образом.

«Нет никакого секрета. Бросил – попал. Старался бросить, чтобы шайба ударилась о лёд. Сейчас мы с «Динамо» по разные стороны. Когда бросаешь и шайба подскакивает, то вратарю всегда неудобно. Бросал по воротам, это не связано со слабыми сторонами Бочарова. Когда под блин бросаешь, то вратарю в таких ситуациях всегда будет неудобно. Ловушкой ему играть проще.

Система ЦСКА работает даже без суперзвёзд. Что происходит в КХЛ
В «Сибири» вратарский кризис, минское «Динамо» рвётся в плей-офф, а у «Магнитки» проблемы в атаке – в итогах недели.

Почему таких бросков делаю не так много? Не всегда дают. Кто-то подкатывается, ещё что-то. Не знаю, случайность это или закономерность, но я стараюсь. На тренировках мы стараемся больше разыгрывать шайбу, а здесь стараюсь бросать, вратари тоже устают», — говорил Андрей.

В отчетной встрече Кутейкин повторил свой трюк, но его команда по итогам встречи всё же уступила принципиальному сопернику в дерби со счётом 4:5. Всё дело в том, что, помимо Карнаухова, у ЦСКА отлично сыграл канадский нападающий Брендан Лайпсик. Он, правда, забил не три, а всего лишь оформил дубль, но этого тоже хватило для победы.

Но очередной супергол Кутейкина войдёт во все возможные российские хоккейные хит-парады. Одно можно сказать точно: дерби удалось. Правда, проигравшему «Спартаку», испытывающему проблемы в турнирной таблице Западной конференции, а также юбиляру Жамнову от этого не легче. Дела у красно-белых пока особо не клеятся.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020