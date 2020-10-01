«Спартак» положил ЦСКА со своей половины поля! Пушечный бросок Кутейкина (видео)

Это было первое в нынешнем сезоне супердерби между «Спартаком» и ЦСКА. Примечательно, что состоялось оно в 50-летний юбилей легендарного советского и российского форварда, а ныне генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова. Человека, влюбившего в себя миллионы хоккейных болельщиков по всему миру.
Конечно, такая игра не могла не получиться яркой. Шутка ли, но первый хет-трик в своей карьере оформил форвард ЦСКА Павел Карнаухов, который ранее и дубля-то в Континентальной лиге не оформлял!
Но это, конечно, было не самым красивым и запоминающимся эпизодом всего матча. При счёте 2:2 во втором периоде инициативу в свои руки взял защитник-ветеран красно-белых Андрей Кутейкин. Хоккеист, обладающий роскошным броском, в очередной раз показал мощь своего выстрела! Андрей щёлкнул от своей синей линии — Шарыченков сложился, но не удержал шайбу. В результате она заползла за линию ворот.
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Гол получился не просто красивым, а не редкость удивительным. Хотя для самого Кутейкина такие голы давно не редкость. Хоккеист забивал подобным образом уже много раз. Например, в ворота московского «Динамо» в сезоне-2018/2019, прокомментировав тот памятный гол следующим образом.
«Нет никакого секрета. Бросил – попал. Старался бросить, чтобы шайба ударилась о лёд. Сейчас мы с «Динамо» по разные стороны. Когда бросаешь и шайба подскакивает, то вратарю всегда неудобно. Бросал по воротам, это не связано со слабыми сторонами Бочарова. Когда под блин бросаешь, то вратарю в таких ситуациях всегда будет неудобно. Ловушкой ему играть проще.
Почему таких бросков делаю не так много? Не всегда дают. Кто-то подкатывается, ещё что-то. Не знаю, случайность это или закономерность, но я стараюсь. На тренировках мы стараемся больше разыгрывать шайбу, а здесь стараюсь бросать, вратари тоже устают», — говорил Андрей.
В отчетной встрече Кутейкин повторил свой трюк, но его команда по итогам встречи всё же уступила принципиальному сопернику в дерби со счётом 4:5. Всё дело в том, что, помимо Карнаухова, у ЦСКА отлично сыграл канадский нападающий Брендан Лайпсик. Он, правда, забил не три, а всего лишь оформил дубль, но этого тоже хватило для победы.
Но очередной супергол Кутейкина войдёт во все возможные российские хоккейные хит-парады. Одно можно сказать точно: дерби удалось. Правда, проигравшему «Спартаку», испытывающему проблемы в турнирной таблице Западной конференции, а также юбиляру Жамнову от этого не легче. Дела у красно-белых пока особо не клеятся.
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