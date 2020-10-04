Охота на Сергачёва и Барзала. 8 главных ограниченно свободных агентов в НХЛ

После окончания сезона-2019/2020 для генеральных менеджеров многих клубов наступает самое горячее время. И если с теми, кто хочет протестировать свои силы на рынке свободных агентов, всё более-менее ясно, то с ограниченно свободными ситуация может осложниться в любой момент. Так называемый оффер-шит — предложение ограниченно свободному агенту от другой команды — нынче редкость, и далеко не все руководители команд решаются на то, чтобы нарушить неписанное правило их не совершать. Но смельчаки всё же находятся. Среди тех, кто может получить такое предложение, нынче есть и российский легионер.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 863 тыс.



У 23-летнего центра «островитян» нет прав на арбитраж, и со временем он способен стать игроком, который в значительной степени будет определять игру команды. Больше очков, чем Барзал, не набрал ни один ограниченно свободный агент (60), да и по средней результативности за матч (0,88 очка за игру) он очень неплох. Три сезона подряд Мэтью достигает отметки в 60 баллов, играет по 20 минут за матч.



В конце марта босс «Айлендерс» Лу Ламорелло обращался к своим коллегам из 728 других клубов, отмечая, что в случае оффер-шита со стороны, он намерен повторить условия и оставить Барзала у себя. Любопытно, что сам форвард отнюдь не против получить предложение из другой команды.



«Было бы неплохо, если бы кто-то встряхнул лигу. Было бы весело увидеть список с предложениями», — сказал Барзал. Кроме него, «островитянам» нужно продлевать соглашения с Девоном Тейвзом и Райаном Пулоком, так что Ламорелло ждёт не самое простое межсезонье.

Десятка драфта тогда и сейчас. Не Якупов, а Василевский должен был войти в историю НХЛ Наиль стал третьим русским первым номером драфта. Андрей мог стать четвёртым вратарём, выбранным первым.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 728 тыс.



Новоиспечённый обладатель Кубка Стэнли тоже не имеет права на арбитраж, а главным достоинством Чирелли является умение противостоять лучшим силам соперника. Он занял четвёртое место в голосовании за приз лучшему форварду оборонительного плана. Его результативность увеличивалась с каждым сезоном, и в этом году он мог достигнуть отметки в 50 очков, если бы сезон не прервался. У босса «Лайтнинг» Жюльена Брисбуа ситуация сложная, так как очень непросто вписаться в потолок зарплат, и значительное повышение зарплаты Чирелли может вынудить его обменять кого-то из более опытных хоккеистов — например, Тайлера Джонсона или Алекса Киллорна.

з. Энтони Деанджело («Рейнджерс»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 925 тыс.



Деанджело провёл очень удачный сезон, став четвёртым защитником в лиге по голам (15) и очкам (53). Человек с отличным видением площадки, хорошим первым пасом, да, к тому же, и праворукий — это отличный актив, за которым могут гоняться половина клубов НХЛ. У «рейнджеров», впрочем, талантливых молодых защитников с правым хватом достаточно много — здесь и Джейкоб Труба, и Адам Фокс. У Деанджело есть право на арбитраж, но уже сейчас понятно, что переговоры «синерубашечников» с защитником будет очень непростыми. Он уже отодвигал начало переговоров, и нет сомнений в том, что Деанджело будет требовать максимально возможный срок и сумму. В середине сентября ветеран заокеанской спортивной журналистики Ларри Брукс из NY Post высказал мнение, что Деанджело необходимо обменять и защитить себя от риска потери в 2022 разрекламированного защитника Нильса Лундквиста. По мнению Брукса, Деанджело заслужил только однолетний контракт типа «мост», что очень повеселило самого хоккеиста.

н. Пьер-Люк Дюбуа («Коламбус»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 894 тыс.



Дюбуа мог забить 20 голов за сезон третий год подряд, став лучшим в «Блю Джекетс» по передачам (31) и очкам (49). Отличная игра в плей-офф лишь повысила его ставки (8 очков в первых 8 матчах), а пространство под потолком зарплат — не проблема в «Коламбусе». Даже в отсутствие Артемия Панарина Дюбуа сыграл очень здорово, и, как сказал одноклубник Кэм Аткинсон, у него есть все возможности, чтобы стать одним из лучших хоккеистов лиги. Переговоры между генменеджером «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйненом и агентом игрока могут чуть затянуться, но нет сомнений в том, что Дюбуа останется в «мундирах».

Скоро в НХЛ пойдут громкие сделки. 10 главных кандидатов на обмен Лучший финский снайпер Лайне, обожавший в детстве Овечкина, может отправиться в другой клуб — это будет обмен года.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 894 тыс.



Россиянин способен вырасти в защитника, который определяет всю игру своей команды в обороне. Сергачёв — один из лучших по уровню катания и хоккейным инстинктам, а 34 очка, 10 голов и «+15» по показателю полезности повышают его шансы на солидную прибавку к зарплате. «Тампа» будет всеми силами стараться сохранить Сергачёва у себя, но нельзя исключать вариант, при котором Михаилу сделает предложение кто-то ещё, и тогда «молниям» придётся повторять эти условия. Для сохранения Сергачёва боссу «Тампы» придётся разгружать платёжку, но пока переговоров между Брисбуа и агентом Марком Гандлером не было. И Сергачёв, и Чирелли феноменально играли в плей-офф, что лишь усилит охоту за ними.

Что будет с «Тампой» после чемпионства. Кого могут обменять и как ей удержать Сергачёва Кубок Стэнли выигран, пришло время решать вопросы по составу и пытаться уместить всех под потолок зарплат.

н. Сэм Райнхарт («Баффало»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3,65 млн.



У Райнхарта есть три сезона подряд, в которых он забивал по 20 голов и набирал по 50 очков. «Баффало» не должен дать возможность уйти одному из атакующих талантов, поскольку атака «клинков» и так чрезвычайно бедна яркими персонами. Свой двухлетний контракт Райнхарт почти отыграл, а в «Баффало» отсутствует потенциал для положительных перемен. Форвард должен получить значительное повышение, но тогда аналогичные прибавки будут ждать Олофссон, Монтур и Улльмарк.

з. Райан Пулок («Айлендерс»)

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 2 млн.



Пулок заслужил больше внимания, чем просто рядовой защитник «островитян». Его среднее игровое время (22 минуты и 24 секунды) больше, чем у любого другого ограниченно свободного агента. Он был в шаге от новых личных рекордов по забитым голам (10) и очкам (35), и по неофициальной информации, Пулок вполне может ориентироваться на контракты Зака Веренски и Чарли Макэвоя. Оклад в $ 5 млн за сезон может оказаться завышенным, но всё, что будет ниже $ 4,5 млн в год будет считаться удачной сделкой для команды.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3,1 млн.



18 голов и 59 очков за сезон для 27-летнего форварда — отличные показатели, чтобы требовать нового солидного контракта. Строум нашёл отличную «химию» с Артемием Панариным, что, впрочем, не требовало особых усилий. Он набрал «+21» в команде, которая не попала в кубковую восьмёрку, и единственное, что может держать в раздумьях менеджмент «рейнджеров» — это большие колебания у Строума по набранным очкам за всю его карьеру. «Ожидаю, что со Строумом заключать однолетний контракт без глупой опции на арбитраж. Это бы дало возможность оценить, стоит ли подписывать его затем на долгий срок», — отметил Ларри Брукс. Сам нападающий заявил, что хочет остаться в «Рейнджерс», а переговоры поручил вести агенты и в них вмешиваться не хочет.