«Аризона» хочет Подколзина, а «Детройт» — Наместникова? Каких сделок уже ждут в НХЛ

Первый базарный день обещает быть максимально шумным, громким и неожиданным, а интересные обмены уже идут.

Вечером 9 октября в НХЛ открывается рынок свободных агентов, который в этом году будет богат на неожиданности. Генеральные менеджеры уже готовятся к большой охоте: некоторые проводят подготовительные обмены, расчищая платёжную ведомость и анализируют перспективы своего нынешнего состава. Несколько сделок могут произойти уже в ближайшие часы — их уже ждут болельщики и эксперты, обсуждая различные варианты.

Экман-Ларссон отправится в «Ванкувер», Демко — в «Аризону»?

Капитан «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон поставил своему клубу очень жёсткое условие — обмен до открытия рынка свободных агентов и только в «Бостон» или «Ванкувер». До дедлайна остался всего день, а сделки пока так и нет — если обмена не случится, то после пятницы швед не будет отказываться от пункта в контракте, запрещающего обмен. На данном этапе «Кэнакс» выглядит более вероятным вариантом, переговоры с «койотами» продолжаются, а главным вопросом остаётся компенсация и участие в сделке других хоккеистов.

По неофициальной информации, «Аризона» попросила у «Ванкувера» перспективного голкипера Тэтчера Демко, и если это соответствует истине, то понятно, почему обмен затягивается. «Ванкувер» пока не договорился с другим вратарём Якобом Маркстрёмом, который может стать одним из лучших вратарей на рынке свободных агентов — за ним наверняка выстроится очередь. Считается, что интерес к нему проявляют «Эдмонтон» и «Калгари» (эта парочка из Альберты в большинстве слухов упоминается рядом друг с другом), а также «Детройт». Впрочем, даже если Маркстрём выйдет на рынок свободных агентов, «Кэнакс» не оставит попыток договориться с ним, и для голкипера это имеет смысл, поскольку в «Ванкувере» постепенно собирается весьма боеспособный коллектив.

К слову, ещё одним вариантом компенсации за Экмана-Ларссона являются права на российского «проспекта» «Ванкувера» Василия Подколзина.

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Холл воссоединиться с «Эдмонтоном»?

Другой потенциальный герой рынка — нападающий «Аризоны» Тейлор Холл — может воссоединиться с командой, где начинал карьеру. Болельщики «Эдмонтона» с восторгом реагируют на такого рода информацию, но для того, чтобы контракт Холла с «Ойлерз» стал реальностью, требуется ощутимая утряска платёжной ведомости.

Возможная связка Холла и Макдэвида — двух обладателей «Харт Трофи» — обещает быть очень перспективной, но кроме атаки «нефтяникам» нужно обратить внимание и на защиту. Серьёзная травма Оскара Клефбома активизировала слухи о том, что «Эдмонтон» нацелился на Тайсона Бэрри.

«Детройт» наводит порядок

Генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман продолжает уборку того беспорядка, который достался ему после Кена Холланда. Выкуп несуразного контракта Джастина Абделкейдера, прощание с Джонатаном Эрикссоном, Тревором Дейли и Джимми Ховардом, отсутствие квалификационных предложений Мэдисону Боуи, Кристоферу Энну и Брендану Перлини — всё это вполне разумные и логичные шаги босса «красных крыльев».

Теперь все ждут, что «Детройт» подпишет контракт с защитником «Бостона» Тори Крюгом, который вырос в пригороде Детройта и учился в штате Мичиган. У «Ред Уингз» есть свободные средства, чтобы заключить с 29-летним оборонцем тот контракт, который он хочет.

К слову, слухи отправляют в «Детройт» Владислава Наместникова, который является воплощением универсализма, способен играть в любом звене и любой спецбригаде.

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«Коламбус» ждёт Пьетранджело?

Продолжает активничать и генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен, который за сутки разгрузил платёжную ведомость своего клуба почти на $ 12 млн. Форвард Веннберг был выставлен на драфт отказов (его контракт буде выкуплен), во «Флориду» был сброшен контракт Маркуса Нутиваары, а затем в «Нью-Джерси» отправился защитник Райан Мюррей.

Очевидно, что Кекяляйнен хочет побороться за какую-то крупную рыбу, а главным на рынке свободных агентов является бывший капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело. Возможно, вышеупомянутый Тори Крюг также входит в сферу интересов «мундиров», тем более, что «Коламбус» может расстаться и с Давидом Саваром, чей контракт ($ 4,2 млн) закончится через год.

«Виннипег» хочет взять Штястны

Одной из сделок, которая может выстрелить в ближайшие часы, считается обмен между «Вегасом» и «Виннипегом». «Реактивщики» планируют приобрести центрфорварда Пола Штястны, у которого остался один год по действующему $ 6,5-миллионному контракту. Штястны уже играл за «Джетс» и был одним из творцов впечатляющего «пробега» команды в финал Западной конференции в сезооне-2017/2018, сразу же развив «химию» с Патриком Лайне и Николаем Элерсом. Повторное приобретение Штястны позволит «Виннипегу» закрыть брешь в центре второго звена, поскольку будущее Брайана Литтла продолжает оставаться неопределённым — тяжёлая травма головы, полученная в прошлом ноябре, может заставить его повесить коньки на гвоздь.

Возможно, приобретение нового центра как-то скажется и на будущем Патрика Лайне, вокруг которого в последнее время было множество слухов. А для «Вегаса» избавление от контракта Штястны означает возможность маневрировать, и не исключено, что «рыцари» продолжат попытки обменять Нейта Шмидта, Джонатана Маршессо и Марка-Андре Флёри, пытаясь пригласить того же Пьетранджело.