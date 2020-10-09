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Рынок свободных агентов НХЛ, контракты Худобина, Ковальчука – онлайн-трансляция переходов

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. LIVE
Елена Кузнецова Павел Панышев
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В каких клубах окажутся Худобин и Ковальчук? Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. LIVE
Все главные переходы межсезонья.
Хоккей / НХЛ 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию открытия рынка свободных агентов в НХЛ. В этом году новые контракты будут подписывать один из главных героев прошедшего плей-офф Антон Худобин, снайпер из «Флориды» Евгений Дадонов, а также Илья Ковальчук, Владислав Наместников, Дмитрий Куликов и другие.

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Первый базарный день обещает быть максимально шумным, громким и неожиданным, а интересные обмены уже идут.

Среди иностранцев также много звёздных свободных агентов – Алекс Пьетранджело, Тейлор Холл, Брэйден Холтби, Тайсон Бэрри, Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Абделкейдер. И это далеко не весь список! Открытие рынка состоится в 19:00 мск, но мы по традиции начинаем нашу трансляцию заранее. Будет много интересного, не пропустите!

Live Павел Панышев

«Питтсбург Пингвинз» следит за ситуацией вокруг голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, утверждает The Athletic.

«Голден Найтс» предлагали другим клубам забрать контракт 35-летнего игрока с доплатой в виде пика второго раунда драфта. Несмотря на это, желающих подписать канадца не нашлось. Соглашение Флёри с «Вегасом» действует до 2022 года. Зарплата хоккеиста — $ 7 млн за сезон. 3 октября «золотые рыцари» подписали новый пятилетний договор с вратарём Робином Ленером. По условиям контракта 29-летний швед заработает $ 25 млн.

15:17 Павел Панышев

Один из главных вопросов — в какой команде окажется Илья Ковальчук? А вы как думаете?

15:03 Павел Панышев

«Бостон» пытался сохранить защитника Тори Крюга. «Мишки» предлагали 29-летнему американцу контракт на шесть лет с зарплатой в $ 6,5 млн в год, сообщает TSN. Однако американский защитник отклонил этот вариант и решил выйти на рынок свободных агентов.

TSN: Крюг отказался от многолетнего контракта с «Бостоном» с зарплатой в $ 6,5 млн в год
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