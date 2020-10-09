В каких клубах окажутся Худобин и Ковальчук? Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. LIVE

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию открытия рынка свободных агентов в НХЛ. В этом году новые контракты будут подписывать один из главных героев прошедшего плей-офф Антон Худобин, снайпер из «Флориды» Евгений Дадонов, а также Илья Ковальчук, Владислав Наместников, Дмитрий Куликов и другие.

«Аризона» хочет Подколзина, а «Детройт» — Наместникова? Каких сделок уже ждут в НХЛ Первый базарный день обещает быть максимально шумным, громким и неожиданным, а интересные обмены уже идут.

Среди иностранцев также много звёздных свободных агентов – Алекс Пьетранджело, Тейлор Холл, Брэйден Холтби, Тайсон Бэрри, Хенрик Лундквист, Кори Кроуфорд, Джастин Абделкейдер. И это далеко не весь список! Открытие рынка состоится в 19:00 мск, но мы по традиции начинаем нашу трансляцию заранее. Будет много интересного, не пропустите!