Худобин всё-таки остался в «Далласе»! Главные сделки первого дня переходов в НХЛ

Сегодня в НХЛ открылся рынок свободных агентов, и первый день принёс первые громкие и интересные переходы. Антон Худобин всё-таки остался в «Далласе», Хенрик Лундквист стал партнёром Александра Овечкина по «Вашингтону», а Кевин Шаттенкирк после завоевания Кубка Стэнли с «Тампой» перешёл на более привлекательный контракт в «Анахайм».

Лундквист в «Вашингтоне», Худобин остался в «Далласе»! Рынок свободных агентов в НХЛ. LIVE Все главные переходы межсезонья.

Хитрая «Тампа»

Тайлер Джонсон на драфте отказов, Пэт Марун – контракт на 2 года и $ 1,8 млн, Люк Шенн – контракт на 1 год и $ 800 тыс.



«Тампа» находится в условиях, когда платёжку надо расчищать, а сделать это очень сложно, потому что многие игроки имеют в контрактах пункты о запрете на обмен. Но клуб нашёл выход – выставил на драфт отказов Тайлера Джонсона. Теперь его может забрать любая команда. И тут же «молнии» совершили две сделки – сохранили двух качественных игроков за небольшие деньги – Маруна и Шенна. Оба внесли весомый вклад в победу в Кубке Стэнли.



Уэйн Симмондс – «Торонто» — контракт на 1 год и $ 1,5 млн



«Мэйпл Лифс» усилили жёсткость – Симмондс после ухода из «Филадельфии» не смог прижиться в трёх командах, но верит, что «Торонто» — это другое дело. Нападающий, который на пятачке чувствует себя, как рыба в воде, а при случае всегда готов встать на защиту партнёров, надеется выиграть с «Торонто» Кубок Стэнли. «Талант «Лифс» зашкаливает. Надеюсь, что стану хорошим дополнением состава, нужным кусочком паззла и привезу Кубок в Торонто», — заявил форвард. В других клубах Симмондсу предлагали больше денег (например, «Монреаль»), но он выбрал родной Торонто.



Антон Худобин – «Даллас» — контракт на 3 года и $ 10 млн



«Я всю жизнь шёл всем навстречу, мне всегда говорили, что надо чем-то пожертвовать. Мы хотим договориться. Я могу подвинуться по деньгам, но и вы подвиньтесь. Сложно постоянно жить в роли жертвы. Хочется, чтобы меня тоже поняли. В любой ситуации можно поторговаться. Когда выходишь на рынок свободных агентов, ты знаешь себе цену. Я не прошу какие-то умопомрачительные деньги и условия», — говорил Худобин в интервью «Чемпионату» буквально вчера. Тогда руководство «Далласа» сообщило, что герой плей-офф выйдет на рынок свободных агентов.

«Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай». Откровенное интервью с Худобиным Голкипер Антон Худобин – о переговорах с «Далласом», критике в свой адрес и причинах поражения от «Тампы» в финале Кубка Стэнли.

Но не вышел – стороны всё-таки смогли прийти к соглашению уже после открытия рынка свободных агентов. Вратарей на нём разбирают, как горячие пирожки. «Далласу» всё равно кто-то был нужен (и не просто кто-то, а вратарь, способный взять на себя большую нагрузку в случае травмы Бена Бишопа), а дуэта лучше чем Бишоп – Худобин и не придумаешь. «Последние два сезона Антон играл безупречно. В этом плей-офф он продемонстрировал всему миру своё потрясающее мастерство и бесподобную рабочую этику. Его влияние на команду нельзя измерить, мы очень рады, что Антон остаётся в «Далласе», — заявил генменеджер Джим Нилл.



Доминик Кубалик – «Чикаго» — контракт на 2 года и $ 7,4 млн



Финалист «Колдер Трофи», забивший в своём дебютном сезоне 30 голов, заключил с «Чикаго» контракт-мостик. За это время чешскому снайперу надо будет подтвердить, что эти 30 голов – не случайность, а заодно дождаться, пока не начнёт расти потолок зарплат.



Брэйден Холтби – «Ванкувер» — контракт на 2 года и $ 8,6 млн



В пару к молодому Татчеру Демко «Ванкувер» приобрёл обладателя «Везина Трофи» и Кубка Стэнли Холтби. В последние пару сезонов голкипер шёл на спад, в этом году проиграл конкуренцию молодому Илье Самсонову, но всё равно Холтби был важнейшей частью «столичных» долгие 10 лет. Таких денег, как «Кэнакс», «Вашингтон» Холтби предложить никак не мог, поэтому его эра в столице США подошла к концу. Интересно, что «Ванкувер» сможет выставить Холтби на драфт расширения следующим летом.



Хенрик Лундквист – «Вашингтон» — контракт на 1 год и $ 1,5 млн



То, о чём все говорили последнюю неделю, свершилось. Александр Овечкин и Хенрик Лундквист стали одноклубниками. Легендарный шведский вратарь на закате карьеры получит ещё один шанс побороться за Кубок Стэнли. В «столичных» верят в Илью Самсонова (иначе бы не отпускали Брэйдена Холтби), но тепличных условий у россиянина не будет. Наоборот, ему придётся весь сезон выдерживать серьёзную конкуренцию с легендой.

К Овечкину едет Король Хенрик. С «Вашингтоном» великий швед доберётся до Кубка Стэнли? В «Кэпиталз» Лундквист будет страховать Илью Самсонова и пытаться реализовать давнюю мечту.

Мэтт Мюррей – «Оттава» — контракт на 4 года и $ 25 млн



Где бы ещё Мюррей мог получить столько деньжищ, как не в «Оттаве»? Молодая команда находится в режиме перестройки и не планировала тратить много денег, пока молодёжь не окрепнет, но и до пола зарплат необходимо как-то дотягиваться.



Только этим можно объяснить такую большую зарплату Мюррея, но даже с учётом этого, на рынке были вратари посильнее. Мюррей, конечно, выиграл два Кубка Стэнли, но уже далёк от своей лучшей формы («спасибо» сотрясениям мозга).



Кэм Тальбо – «Миннесота» — контракт на 3 года и $ 11 млн



Довольно странное подписание от «Миннесоты». Какой был смысл менять пусть и провалившего сезон, но всё ещё довольно надёжного Девана Дубника на нестабильного канадца, который второй год ходит в бэкапах (Пусть он и неплохо провёл этот плей-офф)?



Да ещё и сейчас, когда должен дебютировать Кирилл Капризов, да и вообще все поклонники команды надеются, что наступит новая эра, в которой не будет прежней серости? Но менеджмент «Уайлд» продолжает делать что-то понятное только им одним.

Якоб Маркстрём – «Калгари» — контракт на 6 лет и $ 36 млн

Самая крупная сделка в первый день переходов – контракт 30-летнего шведского голкипера Якоба Маркстрёма. За него развернулась настоящая борьба между «Эдмонтоном» и «Калгари», которую в итоге выиграли «огоньки». Судя по сроку соглашения, они рассчитывают, что Маркстрём сможет окончательно закрыть вратарский вопрос команды. Надёжный вратарь, пусть и не гениальный, но он не проваливается и способен выдерживать большую нагрузку.

Кевин Шаттенкирк – «Анахайм» — контракт на 3 года и $ 11,7 млн



Кевин Шаттенкирк мог перейти в «Анахайм» ещё прошлым летом, но тогда он выбрал меньшие деньги и шанс выиграть Кубок Стэнли уже сейчас. Он заключил с «молниями» контракт на небольшую сумму, чтобы перезагрузить карьеру после нескольких неудачных сезонов. Шаттенкирк доказал, что последние пару лет были лишь временным спадом, и заметно поднял свои акции. Теперь он отправляется в «Анахайм», где будет играть вместе со своим приятелем Кэмом Фаулером.

«Виннипег» вернул Пола Штястны из «Вегаса»

Пол Штястны недолго, но здорово играл за «Виннипег» два года назад, и теперь, когда команде очень нужен качественный центр, возвращается в стан «реактивщиков» в обмен на защитника Карла Дальстрёма и условный выбор в четвёртом раунде драфта-2022.



Раньше он играл с Патриком Лайне и Николаем Элерсом и, вероятно, это звено воссоединится. «Было бы здорово, мне очень нравилось играть с этими ребятами. Оба всё время просят шайбу, оба умеют забивать, оба очень динамичные игроки. Это подходит моей игре, я должен буду отдавать им шайбу как можно быстрее, расчищать для них пространство», — сказал Штястны.