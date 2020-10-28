Неполный сезон — неполная зарплата. Почему игрокам НХЛ могут заплатить неприлично мало

В Национальной хоккейной лиге пока не могут договориться о том, когда и в каком формате стартует новый сезон, но продолжают спорить о деньгах. Возмущённой стороной выступили игроки, которым, кстати, на нынешней неделе выплатили зарплату — впервые с апреля месяца.

НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон будет неполным

Отыграл — получил. Но хоккеисты с этим не согласны

Поводом для нового раунда столкновений стала очередная попытка понять, как будут выплачиваться контракты хоккеистов в условиях пандемии, когда матчей или нет совсем, или их проводят без зрителей.

Инсайдер франкоязычной телекомпании TVA Sports Рено Лавуа поделился своим мнением о ситуации с зарплатами игроков НХЛ на сезон-2020/2021. Канадский журналист сообщил, что лига хотела бы снизить зарплаты игроков пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным. Профсоюз выступает против этой идеи.

«В коллективном соглашении написано, что игроки получат 72% от зарплаты, когда начнётся сезон-2020/2021. Но что будет, если в сезоне будет меньше 82 матчей? НХЛ в таком случае хочет применить пропорциональный подход. Считаю это логичным. Но профсоюз говорит, что в соглашении, подписанном с лигой, об этом ничего не говорится. Речь шла о том, что игроки получат 72% от своей общей заработной платы за сезон», – сказал Лавуа, став невольным «поджигателем» темы.

Понять владельцев клубов можно. Лига и так прилично потратилась на создание «пузырей» в плей-офф, не получив от этого никакого коммерческого эффекта. Коронавирус не хочет отступать и не даёт возможности спланировать предстоящий сезон, в котором ненавистные «пузыри» становятся всё более вероятными, а присутствие зрителей на трибунах ожидается лишь в небольшом количестве. Всё это делает зарплаты хоккеистов тяжёлым бременем, а если игроки будут настаивать на полных выплатах за неполный сезон, то отношения между профсоюзом и владельцами рискуют сильно испортится.

Тем не менее игроки не намерены идти навстречу, по крайней мере в настоящий момент.

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Без лишних миллионов

На передовую битвы за дензнаки вышел форвард «Ванкувер Кэнакс» Антуан Руссель. Француз, имеющий неоднозначную репутацию провокатора и «крысы», высказался ярко и безапелляционно.

«Мы никогда не подписывали соглашение о пропорциональном соотношении. Мы подписали соглашение, которое гарантировало нам зарплату за весь сезон. Мы уже согласились на сокращение зарплаты на 20%.

Я гарантирую, что дал согласие не на пропорциональное соглашение. Этим летом мы поехали в Эдмонтон и позаботились о том, чтобы НХЛ не потеряла много денег. Очевидно, что игроки хотят играть, причём как можно раньше, иначе это было бы катастрофой», — заявил Руссель.

На вопрос о том, будет ли пропорциональная выплата зарплаты главным моментом в переговорах, он также однозначно заявил: да, будет.

«Вопрос о пропорциональном подходе – это переломный момент. Мы вели переговоры честно и искренне. Если НХЛ после этого придёт к нам с пропорциональным подходом, это будет обманом. И я думаю, что все игроки НХЛ с этим согласятся», — сказал Руссель.

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Логика в его словах, безусловно, имеется. Сам Руссель имеет контракт с кэпхитом в $ 3 млн, но базовой зарплатой лишь на $ 2,5 млн. Упомянутые 72%, положенные для выплаты игрокам, уменьшат эту цифру ещё до $ 1,8 млн, ну а если их придётся равномерно делить на количество матчей, то может получиться совсем невесело.

При стандартных 82 матчах в регулярном чемпионате стоимость одной игры для Русселя составит чуть меньше $ 22 тыс. Соответственно при варианте с 52 матчами в регулярке француз получит за сезон около $ 1,14 млн, а при 64 матчах — $ 1,4 млн. И это будут грязные зарплаты без учёта налогов.

Если пример Русселя не слишком показателен и информативен, то стоит посмотреть на самого высокооплачиваемого хоккеиста НХЛ - Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». Его кэпхит в сезоне-2020/2021 составляет $ 12,5 млн, а зарплата грязными — $ 14 млн. Сократив её до 72%, мы получим $ 10,1 млн и стоимость одного матча при стандартной протяжённости регулярного чемпионата в $ 123 тыс.

Если в регулярке будет 64 матча, Макдэвиду насчитают вместо $ 14 млн лишь около 8 без учёта налогов. Пока неясно, с какой суммы игрокам нужно будет их платить, но в провинции Альберта налоги составляют 48%, и даже при обычных обстоятельствах Коннору «на карман» упало бы чуть больше $ 7 млн. При пропорциональном сокращении зарплаты сумма чистых для одной из главных звёзд мирового хоккея рискует снизится до просто неприличной, и первоначальные $ 14 млн будут обозначены только на бумаге.

Известные и высокооплачиваемые игроки вряд ли будут слишком сильно роптать — они свои деньги всё равно заработают, а вот таким парням, как Руссель, может действительно сильно достаться. Те россияне, которые уехали в НХЛ на минимальные контракты, рискуют пожалеть о своём выборе. Впрочем, как любят говорить сами игроки, выступать в НХЛ — это привилегия, а значит, ради исполнения мечты придётся чем-то жертвовать.