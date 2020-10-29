«Пузыри» скоро лопнут. Жизнь в изоляции оказалась непосильной для хоккеистов

Предстоящий МЧМ в Эдмонтоне станет ещё и состязанием в дисциплине — меры по изоляции будут строжайшими.

Минувшим летом и осенью Национальная хоккейная лига показала безупречные результаты в плане безопасности, создав «пузыри». Эта форма изоляции игроков от основного мира оказалась действительно эффективной: ни в Торонто, ни в Эдмонтоне не было зафиксировано ни одного положительного теста на коронавирус. Взяв на вооружение этот опыт, хоккейные власти решили создать «пузырь» на молодёжном чемпионате мира в том же Эдмонтоне, и это будет первый крупный международный турнир, проведённый в условиях пандемии. На этом история хоккейных «пузырей» может завершиться, но совсем не потому, что мир стал возвращаться к нормальной жизни — против активно выступают хоккеисты.

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«Мы на такое не подписывались»

Слова о том, что «пузырь» — это разновидность тюрьмы, что лигой созданы были условия, при которых можно было днями не видеть солнца и не выходить на улицу, раздаются уже давно. Становится ясно, что подобный режим жизни и работы стал непосильной психологической нагрузкой для игроков, которые не готовы дальше существовать в таком «вахтовом» варианте.

«Я не думаю, что кто-то из хоккеистов подпишется ещё на 60 дней пребывания в подобной штуке. Прошу понять меня правильно, но это действительно сложно», — отметил недавно голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Деван Дубник. В плей-офф он играл в составе «Миннесоты», и его команда выбыла из розыгрыша достаточно быстро: в эдмонтонский «пузырь» они приехали в конце июля, а уехали 7 августа, проиграв в четырёх матчах «Ванкуверу». Тем не менее даже после столь непродолжительного опыта жизни взаперти хоккеисты начинают скулить.

«Обычные выездные турне редко длятся больше 10 дней. И самым сложным было оставаться в неведении, сколько нам здесь ещё находиться», — сказал Дубник.

Такая позиция может сильно повлиять на планы НХЛ, которая начала разрабатывать варианты модифицированных «пузырей» на новый сезон. Разновидности, какими они будут, достаточно много, а самым жизнеспособным вариантом считается создание одного канадского и двух американских центров, где будут проходить матчи. «Запирать» хоккеистов там будут не на весь сезон, длительность которого может составить от 40 до 60 матчей, а порционно: сначала отыграли какую-то часть матчей, потом объявили перерыв, вернулись домой, но затем всё по-новой.

«Мы на такое не подписывались, на подобное никто из наших парней не готов. У многих хоккеистов молодые семьи, дети. Это действительно сложно. Поэтому многомесячная изоляция — это не вариант», — продолжил говорить Дубник. Общий уровень недовольства у хоккеистов подогревается ещё и возникшей идеей платить игрокам зарплату в процентном соотношении от количества сыгранных матчей по сравнению с полным, 82-матчевым регулярным чемпионатом. И здесь игрокам НХЛ придётся искать компромисс, поскольку только полноценный «пузырь» позволяет сыграть много матчей, в то время как все промежуточные варианты подвержены опасности отмены и переносов.

Вариант, при котором НХЛ снова будет играть летом, также вряд ли применим, поскольку в конце июня 2021 года в Токио должны начаться перенесённые летние Олимпийские игры, и телерейтинги хоккея на этом фоне будут крайне невысокими.

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АХЛ начнёт в феврале?

Одновременно с растущим недовольством игроков НХЛ нет ясности и в других компонентах мирового хоккейного хозяйства. Так, АХЛ нацелилась начать свой чемпионат 5 февраля, молодёжная лига Онтарио — 4 февраля, но всё это только примерные, ориентировочные даты. АХЛ не может играть без зрителей, поскольку для этой лиги подобный вариант просто не имеет смысла — вся бизнес-модель построена на присутствии болельщиков на стадионе. Ни один из других видов спорта в Северной Америке не зависит так сильно от наличия зрителей, поэтому не удивительно, что планы хоккейных боссов состоят в максимальном ожидании нормализации обстановки.

«НХЛ планирует начать где-то в январе. Мы не связаны напрямую с тем, что делает НХЛ, но хотим в какой-то степени синхронизироваться, поэтому 5 февраля — это не так плохо. Даже если между стартами чемпионатов двух лиг будет больше времени, чем обычно», — сказал глава АХЛ Скотт Хоусон.

Впрочем, есть и исключения. Лига Восточного побережья, ещё один североамериканский «минор», запланировала свой старт аж на 11 декабря, но участие в нём примут только 13 команд из 26. Несколько клубов добровольно объявили о пропуске предстоящего сезона, и такое развитие событий со снятием команд с чемпионата не исключён и в АХЛ. «Все команды хотят играть, но никто не знает, что будет дальше», — сказал Хоусон.

Его ведомство уже объявило, что календарь нового сезона будет очень плотным по сравнению с обычным чемпионатом. Вполне вероятно, что будет введена практика нескольких матчей подряд между одними соперниками на одном стадионе, чтобы избежать лишних разъездов — это то, что в России давно используется. Кроме этого, командам придётся столкнуться с необычной необходимостью играть три дня подряд.

Словом, делается всё, чтобы избежать «пузырей» и обеспечить максимальное присутствие зрителей.

Строгие правила не для молодых?

«Пузырчатый» опыт может быть завершён после МЧМ ещё и по другой причине — хоккеисты могут сами дискредитировать идею нахождения в подобных условиях. Такое предположение можно сделать после того, как стали известны некоторые подробности существования «молодёжек» в Эдмонтоне.

Так, 13 декабря сборные России, Швеции и Финляндии вылетят за океан на одном (!) самолёте — это будет чартерный рейс. Приземлившись в Эдмонтоне, они прямо с трапа попадут в «пузырь»: их встретят в отдельном терминале, куда не допустят других пассажиров, а затем на автобусе отвезут прямо в отель.

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В отеле все команды будут изолированы первые 3 дня. У каждой хоккейной сборной будет свой этаж, который запрещено будет покидать. Тесты на ковид — каждый день. 17 декабря все «чистые» игроки могут приступить к тренировкам, и до старта турнира каждая сборная сыграет по два контрольных матча.

Любопытно, что шведы, дабы быть готовыми к «пузырю» в Канаде, начинают сбор аж 7 декабря, и это тоже будет «пузырь» — жизнь в отеле, собственный вход на арену и три теста на «корону» за неделю. Если положительным будет хотя бы один, такой хоккеист на МЧМ не поедет.

А теперь, как водится, вопрос: выдержат ли буйные молодые головы такое заточение и строгие правила? За российскую молодёжь здесь особенно тревожно, ведь у нас несоблюдение предписанных мер — это своеобразный национальный вид спорта.