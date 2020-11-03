«Эдмонтон» не спасут Макдэвид и Драйзайтль? 5 команд НХЛ, не исправивших свои проблемы

Межсезонье в НХЛ длится уже месяц, и хотя без контрактов остаются ещё несколько очень интересных свободных агентов и возможны потенциальные обмены, большинство важных шагов уже сделано. Несмотря на то что новый сезон начнётся как минимум месяца через два, уже сейчас есть достаточно чёткие контуры составов всех команд. Кто-то смог усилиться, кто-то сработал пассивнее, а у некоторых всё ещё есть довольно важные вопросы, на которые нет ответа.

«Эдмонтон» избавился от проблемы линии вратарей?

В команде играют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, два лучших форварда лиги, поэтому с результативностью у «Ойлерз» трудностей быть не должно. В межсезонье «нефтяники» приобрели несколько скисшего Кайла Турриса, заплатив весьма адекватную цену, и взяли на один год Тайсона Бэрри — эта сделка с низким риском и потенциально высокой эффективностью. Защитная линия не выглядит идеальной, особенно с учётом неопределённости вокруг Оскара Клефбома, но потенциал у обороны есть.

«Пузыри» скоро лопнут. Жизнь в изоляции оказалась непосильной для хоккеистов Предстоящий МЧМ в Эдмонтоне станет ещё и состязанием в дисциплине — меры по изоляции будут строжайшими.

А вот линия вратарей продолжает вызывать беспокойство, поскольку дуэт Микко Коскинена и Майка Смита вряд ли позволит «Эдмонтону» рассчитывать на что-то серьёзное (в плей-офф эта парочка отразила только 86% бросков). Несмотря на то что в межсезонье на рынок вышло много хороших голкиперов, «нефтяники» почему-то решили не трогать нынешний вратарский дуэт. Смит уже два года как не особенно хорош, и сейчас ему уже 38 лет. Коскинен показал неплохой результат, но и он играет нестабильно, что на уровне НХЛ чревато большими проблемами для команды. То, что «Эдмонтон» не смог поймать в свои сети Якоба Маркстрёма, ещё не конец света, но вариантов было множество, и здесь менеджмент клуба явно сработал неудачно. Слухи об интересе «Ойлерз» к Мэтту Мюррею, Дарси Кемперу, Марку-Андре Флёри и Фредерику Андерсену не нашли подтверждения.

«Виннипегу» нужно усиление обороны?

Оставим в стороне вопрос о том, что будет с Патриком Лайне, обменяют его или нет и как будет играть строптивый форвард в новом сезоне. В краткосрочной перспективе для «Джетс» всё сводится к качеству игры в обороне, поскольку год назад это была ахиллесова пята симпатичной команды.



«Реактивщики» повторно подписали 27-летнего оборонца Дилана Демело, но в команде по-прежнему нет лидера обороны. После расставания с Дастином Бафлином у «Виннипега» по сути отсутствуют игроки для первой пары защитников, зато есть несколько вариантов формирования второй и третьей пар. Притом что нападение у «Джетс» выглядит очень грозно, игра в своей зоне вызывает опасения, а Коннор Хеллебайк не может спасать вечно.

Кто будет забивать у «Нэшвилла»?

Нападение «хищников» и раньше не блистало, а после ухода Крейга Смита, Ника Бонино и Микаэля Гранлунда лишилась трёх из четырёх лучших бомбардиров прошлого сезона. Помимо них покинул команду и Кайл Туррис — год назад этот квартет совместно забил 62 гола. Возможно, это не самое большое число, если разделить статистику на каждого, но даже с ними «Нэшвилл» был только 17-й командой лиги по результативности.



Приобретения в лице Брэда Ричардсона, Ника Казинса и Люка Кунина пока не выглядят особенно удачными с точки зрения замещения ушедших нападающих. Вполне вероятно, что нагрузка на Виктора Арвидссона и Мэтта Дюшейна ещё больше возрастёт, а «Нэшвилл» станет максимально скучной и оборонительной командой — если, конечно, не произойдёт какой-то крупной сделки.

Когда мы снова увидим игру Овечкина и Кучерова? Что известно о новом сезоне НХЛ В Америке планируют начать играть 1 января, но это лишь один из нескольких сценариев.

Как «Бостон» заменит Тори Крюга?

Этот защитник был одним из лучших хоккеистов «Брюинз». Год назад он стал четвёртым бомбардиром команды, стал третьим по количеству игрового времени. Чарли Макэвой и Брэндон Карло тоже могут играть много и выполнять множество функций на льду, но уход Крюга в «Сент-Луис» оставил дыру в составе, которую пока никем не заполнили.



«Я всю жизнь подписывал краткосрочные контракты, теряя в деньгах. Сейчас моё пиковое время, лучшая возможность в карьере. Я делаю на это ставку», — говорил Крюг, подписывая семилетний договор с «Блюз».



Рынок свободных агентов на позиции защитника остался крайне скудным. Всё ещё доступен страдающий от травм Сами Ватанен, интересной фигурой может стать бывший защитник «молний» Слейтер Куккук, но никто из них не сможет выполнить тот объём работы, который делал Тори Крюг. У «Брюинз» по-прежнему очень крепкий и мощный состав, у них есть возможность поработать с потолком зарплат, но дыра на синей линии пока выглядит слишком большой.

Неполный сезон — неполная зарплата. Почему игрокам НХЛ могут заплатить неприлично мало Пропорция между количеством матчей и выплатой по контрактам хоккеистам не нравится — впереди грандиозный скандал.

Почему «Баффало» проигнорировал вратарский рынок?

«Клинки» проделали неплохую работу, чтобы поддержать Джека Айкела в нападении. Эрик Стаал, Коди Икин, Тобиас Ридер, и, конечно, Тейлор Холл — с этими парнями хоккей в исполнении «Баффало» наконец-то перестанет быть серым и неинтересным.

Защитная линия не впечатляет именами, но прошлый сезон показал её эффективность, а вот вратари и спецбригада меньшинства были откровенно слабым звеном. Здесь можно задать тот же вопрос, что и в случае с «Эдмонтоном» — почему руководство не стало обращать внимания на вратарский рынок? Линус Улльмарк имеет хороший потенциал, но пока не слишком понятно, сможет ли он стать полноценным первым номером. Опытный Картер Хаттон в прошлом сезоне не дотянул до 90% отражённых бросков, и серьёзным подспорьем для команды тоже вряд ли станет. Если «Баффало» не решит вратарский вопрос, то все приобретения в нападении могут стать бесполезными.



«Мне надоело проигрывать, я устал и разочарован. Такую пилюлю непросто проглотить. Пять лет подряд всё складывалось неудачно. Я хочу побеждать на льду. Я хочу выиграть Кубок Стэнли каждый раз, когда начинаю сезон», — говорил Айкел совсем недавно, и скоро эти слова могут повториться.