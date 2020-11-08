Чехия — Россия! LIVE. Ждём третью победу российской молодёжи на Кубке Карьяла

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам тестовую трансляцию второго матча сборной России на Кубке Карьяла – 2020 в режиме LIVE. В первом матче подопечные Игоря Ларионова разгромили финнов с счётом 6:2, затем в серии буллитов была повержена сборной Швеции (2:1 Б). Третьим поединком станет соперничество с Чехией, и это будет матч за первое место на турнире. Встреча состоится на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Расписание матчей Евротура 2020-2021

Напоминаем, что этот Кубок Карьяла – особенный для сборной России. В Хельсинки на этот турнир приехала молодёжная команда (игроки не старше 20 лет) под руководством Игоря Ларионова. Для прославленного хоккеиста это будет дебют на тренерском мостике в официальных матчах, а для молодых парней в составе – первый и единственный смотр перед МЧМ-2021, стартующим в конце декабря. Пока же наша молодая команда приятно удивляет не только наших, но и европейских болельщиков.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».