«Спартак» — страшный сон олигархов, «Йокерит» всех обманывал. Что происходит в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ вернулся после паузы большим игровым днём, и мы делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

«Спартак» — страшный сон СКА и ЦСКА в плей-офф

Как же здорово «Спартак» воюет с западными топ-клубами! Кажется, Олег Знарок получает истинное удовольствие от того, что его команда в нужный момент мобилизует все силы, достаёт из себя весь характер и выходит на лёд забирать победы у главных фаворитов сезона. У красно-белых хватает проблем, связанных с составом и игрой, но все они отходят на второй план, когда в дело вступает мотивация. Знарок – всё ещё лучший психолог в КХЛ, и его «Спартак» в по-настоящему важных для тренера матчах ничем не уступает самым сильным и стабильным командам чемпионата.



СКА и ЦСКА – главные раздражители для Олега Валерьевича. Знарку, по сути списанному два года назад из элиты КХЛ, особенно приятно щёлкнуть по носу те клубы, которые эту элиту и формируют. Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион уже два сезона не проигрывает в Санкт-Петербурге и имеет положительный баланс побед и поражений в матчах со СКА, теперь Знарок обыграл и московских «армейцев». Во второй раз за пять матчей, но тут нужно вспомнить, что лишь в одной игре (самой первой) из этих пяти ЦСКА одержал уверенную, даже разгромную победу – 9:3. В остальном – минимальное преимущество либо овертаймы.



Нет, действительно интересно наблюдать, как «Спартак» может развалиться 1:7 в Хельсинки или невнятно проиграть дома «Северстали» или Минску, но затем обязательно закуситься с «армейским» грандом, нивелировав все сильные стороны ЦСКА. Красно-синие лучше всех в КХЛ играют по счёту? Ха, мы дважды отыграемся по ходу встречи и одержим волевую победу. У «армейцев» одна из лучших оборон в лиге? Вынимайте четыре шайбы на разный вкус. «Спартак» Знарка показывает всем остальным клубам, что страшнее всего проиграть многолетнему лидеру КХЛ в голове, а если этот момент исключить, то на льду возможно абсолютно всё. Тогда и Мартин Бакош будет стрелять по девяткам не хуже Слепышева, а затем вытаскивать овертайм, и скромный Артём Сериков, проводящий четвёртый матч в сезоне, забьёт важный гол, и монолитный ЦСКА дрогнет под натиском.

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«Спартак» вряд ли поймает стабильность в этой регулярке, но трепать лидеров он точно не перестанет. Поэтому в плей-офф, куда красно-белые, без сомнений, попадут, им, по-хорошему, надо выцеливать СКА или ЦСКА. Чтобы с ходу брать харизмой, напором, наглостью, против которых у обоих «армейских» олигархов не так уж много аргументов.

«Локомотив» прёт без остановок. В чём секрет?

Ярославцы не перестают удивлять. Накануне команда Андрея Скабелки одержала очередную убедительную и красивую победу, разобрав по полочкам крепкий «Барыс», и по потерянным очкам возглавила сводную таблицу КХЛ. Ход «Локомотива» впечатляет: последний раз «железнодорожники» уходили с площадки без набранных очков 3 октября, и с тех пор одержали 12 побед в 13 матчах. При этом ярославцы ведь хороши во всех линиях – есть непробиваемый Паскуале, которого страхуют талантливые Коновалов и Исаев, оборона – с отрывом лучшая в КХЛ, атакующему разнообразию позавидует любой коллектив. Прямо какая-то идеальная команда, напоминающая тот легендарный «Локомотив» начала нулевых с Владимиром Вуйтеком у руля, который точно также сметал на пути всех соперников в Суперлиге.



Больше всего странно, что ярославцам до сих пор удаётся обходиться без каких-либо спадов, и это в ковидный сезон! «Локомотив» как начал бодро, организовав 7:2 «Спартаку», так и помчался по рельсам регулярки почти без остановок. Что можно вспомнить? Поражение в Санкт-Петербурге 2:4 да домашний проигрыш «Йокериту» 2:3, вот и всё. Плюс в конце сентября ярославцев потрепал коронавирус, из-за которого клуб получил один технарь и два игровых поражения. А представляете, если бы основе «Локомотива» не пришлось присаживаться на больничный? Ярославцы бы уже сейчас единолично возглавляли таблицу КХЛ.

Какое затмение нашло на Карлссона? «Барыс» пропустил нелепый гол уже на 11-й секунде! Шайба шмыгнула в ворота рикошетом от борта после невинного наброса. Это было начало разгрома.

Пока выходит, что «Локомотив» уже третий месяц идёт даже без минимальных спадов и после недельного простоя способен куражиться над не самым слабым соперником. В чём секрет? Может, у ярославцев какой-то особенный тренер по физподготовке? Да нет, со Скабелкой работает его давний товарищ Кирилл Легчаков, который помогал Андрею Владимировичу, например, в «Барысе», но казахстанская команда при Скабелке набирала ход во второй половине чемпионата.



Думаю, дело в том, что в «Локомотиве» всё идеально совпало. Сильный тренер, мощный, сбалансированный состав, прекрасная атмосфера в клубе, отсутствие ненужного давления со стороны руководства. Ну и удача, конечно, иногда ласкает «железнодорожников», однако в спорте везёт сильнейшим. Сейчас просто интересно посмотреть, насколько долго ярославцы будут доминировать в этой регулярке и как в клубе и команде отреагируют на первые сложности, если они появятся.

«Йокерит» обманывал КХЛ

Финский «Йокерит» продолжает свою личную борьбу с коронавирусом. После матчей в Череповце и Сочи, состоявшихся в начале ноября, у трёх игроков «шутов» выявили ковидную инфекцию – легко можно было предположить, что после этого «Йокерит» уйдёт на третий карантин в сезоне, ведь финны не раз уже давали понять лиге, что на появление даже нескольких заболевших в команде они реагируют только таким способом, прикрываясь строгостью местных властей и отсутствием резерва. Однако домашний матч со СКА отменён не был. «Йокерит» поместил в список травмированных сразу 14 (!) хоккеистов основы, но вчера вышел на лёд и героически сражался с питерскими «армейцами».



После этого к «Йокериту» только один вопрос – а раньше так нельзя было? Нельзя было не принимать безапелляционных самостоятельных решений, разрушая КХЛ календарь и вынуждая лигу искать резервные даты для перенесённых матчей? Нельзя было раньше заключать пробные контракты и подтягивать молодёжь? «Шуты» убеждали президента КХЛ Алексея Морозова, что у них нет «физической возможности усиливать состав другими игроками», поэтому лига и шла им навстречу, перенося игры. Как мы вчера увидели, резерв у «Йокерита» есть. Конечно, он неконкурентоспособен на уровне КХЛ, что и доказала игра со СКА, но это уже совсем другой вопрос. Через ковидные лишения прошёл с десяток российских клубов, СКА и «Салават» по полмесяца играли молодёжным составом, и ничего страшного.

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Кажется, «Йокерит» просто обманывал КХЛ и всех нас. Финны не хотели искать компромисс с лигой, потому что понимали, что выход резервного состава сильно ударит по их турнирному положению. Поэтому и уходили на карантин при первой же возможности, находя тысячу причин для оправдания. А что же изменилось сейчас? Думаю, в «Йокерите» уже прекрасно поняли, что у КХЛ закончились резервные даты, и новый массовый больничный грозит команде техническими поражениями. Тут же выяснилось, что наковырять состав в отсутствии значительной части основы «Йокерит» всё же способен.

По-хорошему КХЛ бы сейчас взять, да и превратить в «технари» все ранее перенесённые встречи «Йокерита», даже те, которые уже были сыграны. Ведь лигу откровенно поводили за нос в угоду личным целям и амбициям. И никакой другой клуб себе такого не позволял. Мы старались с пониманием отнестись к проблемам «шутов», но оказалось, что клуб из Хельсинки просто прикидывался бедной овечкой. Впрочем, эту роль «Йокерит» примерил задолго до появления коронавируса, а сейчас просто с новой силой её эксплуатирует.

Хоккей – это взрослый спорт. Крикунов напомнил прописную истину

После Кубка Карьяла все мы находились в эйфории относительно наших молодых россиян, высказывали разумные идеи о том, что им пора бы больше доверять в клубах КХЛ, но опытнейший наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов в первый же день после возобновления чемпионата опустил всех с небес на землю. «Не планирую ли попробовать игрока из команды МХЛ в ведущих звеньях по примеру Чинахова в «Авангарде»? Хорошо бы, конечно. Но были бы мы так высоко, как «Авангард», тогда, может быть, и попробовали. А пока мы висим на одном очке разницы от девятого места, поэтому у нас другие задачи», — заявил Владимир Васильевич журналистам после матча его «Динамо» с «Витязем».



Думаю, что под словами Крикунова подписался бы каждый наставник в КХЛ. Развивать молодёжь – это прекрасно, смело вводить её в состав – очень здорово, но ни один тренер не хочет потерять работу из-за каких-то экспериментов, пусть и направленных на будущее благо клуба и всего российского хоккея. Без рисков подключать юных звёздочек во взрослую команду сейчас может, наверное, только Валерий Брагин в СКА, все же остальные специалисты сильно зависят от результата. Если молодой игрок, поставленный в ведущее звено, не забьёт пару моментов, а команда проиграет, то спросят с тренера. Если юный защитник обрежется и допустит результативную ошибку, на которую клуб не сможет ответить, то спросят с тренера. Никому не будет важно (включая болельщиков), что какой-либо наставник заиграл, условно, целую пятёрку молодёжи, если его команда проигрывает матч за матчем или идёт не на том месте в таблице, которое ждали. Потому что КХЛ – это не полигон для обкатки молодых, а тренер – не воспитатель в детском саду. У него действительно совсем другие задачи, за невыполнение которых он отвечает головой.

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Нам всем надо немного остыть. КХЛ нельзя насильно наводнять молодёжью, от тренеров невозможно требовать того, чтобы они бездумно и всенепременно давали игровое время всем, кто младше 20 лет. Хоккей – это не фигурное катание. Это всё ещё взрослый спорт, в котором должна царствовать здоровая конкуренция, а смена поколений проходить плавно и без ущерба для результата клубов.



Правы те, кто говорит о необходимости большего доверия молодым. Их действительно не стоит бояться, но в современной КХЛ, кажется, и не осталось тренеров-староверов. Если уж нещадно критикуемого Хартли приводят в пример! Но прав и Крикунов – молодой игрок должен появляться в первых звеньях, если он того реально заслуживает (как Чинахов в «Авангарде») и может помочь решить клубу его текущие задачи, а не только потому, что он ещё ни разу не менял паспорт.