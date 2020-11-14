НХЛ или Россия? Где продолжат карьеру звёздные Ковальчук и Войнов

«Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату $ 1 млн», — такая информация появилась в российский прессе накануне. Отмечалось, что только за такую сумму форвард согласится играть в команде КХЛ до конца нынешнего сезона.

Реально ли это? $ 1 млн сегодня – порядка 77 млн российских рублей. Сумма серьёзная, а если учесть жёсткий потолок зарплат, то серьёзная двойне. По сути, на Илью в России было два претендента. Первый – «Авангард», в котором работает прекрасно знакомый Ковальчуку тренер Боб Хартли. Но у омичей однозначно нет возможности уместить звёздного форварда под потолок. Хотя вариант с «Авангардом», конечно, напрашивается. Помимо Хартли, у Ковальчука хорошие отношения и с председателем совета директоров омичей Александром Крыловым. Но, повторимся, места в омской команде для Ильи сейчас нет.

Ковальчук взял приз главному «путешественнику». 7 шуточных наград для игроков НХЛ Официальные призы далеко не всегда отражают истинное положение дел. Заокеанские фанаты решили исправить ситуацию.

37-летний нападающий по-прежнему рассчитывает трудоустроиться в НХЛ, поэтому в первую очередь ждёт предложений именно из Северной Америки. Напомним, что у Ковальчука есть выигранный чемпионат мира, есть золото Олимпиады, но для попадания в «Тройной золотой клуб» не хватает Кубка Стэнли.



Найдёт ли Ковальчук ту команду, которая сможет побороться за вожделенную чашу? 50 на 50. Илья по хоккейным меркам давно не молодой игрок, но с колоссальным опытом и умением включиться в нужный момент. Надежд форвард не теряет и правильно делает.



В России же, помимо «Авангарда», у Ильи Есть вариант со «Спартаком», но и здесь имеются свои проблемы. У спартаковцев, в отличие от омичей, есть место под потолком зарплат, но нет такой огромной суммы на зарплату для игрока. То бишь здесь другие нюансы, хотя возвращение Ковальчука в родной клуб выглядело бы красиво.



«На сегодняшний день я никак не буду комментировать ситуацию с моим клиентом Ильёй Ковальчуком», — заявил агент игрока Юрий Николаев «Чемпионату» на вопрос с просьбой прояснить ситуацию.



Дыма без огня не бывает, но конкретно сейчас однозначной информации по Илье действительно нет, но хотелось бы. Думается, что вопрос с трудоустройством игрока решится в декабре нынешнего года, так как в январе практически наверняка начнётся новый сезон в НХЛ, а это значит, что принимать решение нужно именно перед Новым годом. Других вариантов нет.

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«Я тренируюсь, чтобы держать себя в форме. Я всё время разговариваю с Пэтом (Пэт Бриссон, агент хоккеиста в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), он держит меня в курсе. Но я никуда не тороплюсь. Мы постараемся найти подходящее место, подходящее для всех», — приводит слова Ковальчука The Athletic.



В чём-то схожая ситуация и у другого звёздного россиянина – защитника Вячеслава Войнова. Правда, ему, в случае подписания контракта в НХЛ, придётся отбывать 41-матчевую дисквалификацию, что явно не добавляет защитнику вистов.



Войнов давно бы нашёл себе команду в КХЛ, однако в его ситуации тоже слишком много «но». Во-первых, варианты кроме Москвы и Санкт-Петербурга Вячеслав, по нашей информации, не рассматривал и не рассматривает в принципе. Это связано с семейными обстоятельствами.



Менее чем за $ 1 млн этот хоккеист тоже вряд ли согласится играть, а такую зарплату дадут далеко не везде. Кстати, у Войнова, как и у Ковальчука, есть вариант со «Спартаком». Здесь влияет в том числе и фактор Олега Знарка, с которым оба хоккеиста прекрасно знакомы и вместе выигрывали Олимпийские игры в 2018 году.

Войнов по-прежнему сидит без команды и стучится в закрытую дверь. В НХЛ его никто не ждёт? Двукратный обладатель Кубка Стэнли рискует пропустить второй сезон в карьере.

Но дружба дружбой, а табачок врозь. Поэтому шансы на то, что «Спартак» подпишет контракт с Войновым, не так велики, как хотелось бы красно-белым болельщикам. Хотя топ-защитник атакующего плана точно не помешает ни одной команде Континентальной лиги.

«Тема с переходом в наш клуб Вячеслава Войнова? А кто сказал, что она была открыта? Просто смеяться хочется над вашими источниками. Откуда у вас эти достоверные источники?», — вот так реагировал сам Олег Знарок на разговоры вокруг возможного прихода Вячеслава в «Спартак». Но то, что Знарок может схитрить, всем давно и прекрасно известно.



Ситуация с Войновым, как и с Ковальчуком, практически наверняка разрешится в декабре. Оба хоккеиста давно всем и всё доказали, но списывать их со счетов однозначно рано. Дай бог, что у обоих ещё получится поиграть в НХЛ (хотя Войнов уже завоевал два Кубка Стэнли), но нам, конечно, хотелось бы увидеть Илью и Вячеслава в России.