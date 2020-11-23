Зарипов напомнил, что он – великий, в «Барысе» подставили тренера. Что происходит в КХЛ

В новом выпуске нашей постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Драка на тренировке – не самое страшное для «Барыса». Хуже, что в клубе есть предатели и непрофессионалы

Главное событие минувшей недели – инцидент на тренировке «Барыса». Никита Клещенко из-за чего-то повздорил с Джесси Блэкером и вырубил того одним могучим ударом. Видео эпизода, записанное на внутренние камеры стадиона, каким-то образом попало в сеть, и тут уже скандала было не избежать.

Последовавшее затем поражение «Барыса» в Уфе подлило масла в огонь. Отовсюду только и слышно, что в казахстанском коллективе ужасная атмосфера, и виноват в этом главный тренер Юрий Михайлис. Вероятно, внутренние проблемы «Барыса» существуют, и не маленькие, а наставник совершенно не контролирует команду. Но это было ясно и до драки на тренировке – просто посмотрите на игру «Барыса» в последних матчах.

А вот в самом факте конфликта Клещенко и Блэкера, на мой взгляд, нет ничего страшного. Да, россиянин не рассчитал силу удара, отправив одноклубника в нокаут, поэтому получилось особенно резонансно. Но противоречия между партнёрами по команде возникают регулярно, здесь нельзя не согласиться с Михайлисом-старшим.

Главный тренер «Барыса» прокомментировал драку на тренировке команды

Просто редко они принимают такие острые формы, но тут уж так вышло. Однако надо понять, что хоккейный коллектив – это три десятка здоровых мужиков, у большинства из которых непростой характер и есть собственное мнение. На камеру они всегда подбадривают друг друга, на диктофоны говорят правильные вещи о командном единстве, но тренировка – это зона внутренней кухни, скрытая от чужих глаз. Здесь можно и нужно иногда выпускать пар и высказывать претензии. А они есть всегда, потому что идеальных отношений в спортивной команде не бывает. Особенно, когда удручают результаты.

В «Барысе» рассказали о драке на тренировке. Говорят, это рабочий момент Главный тренер команды Юрий Михайлис постарался замять историю.

Хоккейный агент Вячеслав Борисов, представляющий интересы Клещенко, заявил, что СМИ в этой ситуации сделали из мухи слона. Однако мои коллеги ведь ничего не выдумывали, а просто оперировали фактами. Видео-то есть в открытом доступе! Во всей этой шумихе вокруг «Барыса» виноваты другие люди. Во-первых, тот человек, кто слил запись в интернет. Это настоящее предательство, ну или банальное желание хайпануть. Увы, сейчас этим модно оправдывать самые скотские вещи. Во-вторых, очень слабо сработала пресс-служба «Барыса». Она обязана была взять удар на себя: сразу же выпустить пресс-релиз с официальным комментарием, и закрыть эту тему для журналистов. Вместо этого в клубе взяли и перекинули ответственность на Юрия Михайлиса, у которого и без того сейчас куча проблем.

В «Барысе» сообщили, когда предоставят информацию о драке Клещенко и Блэкера на тренировке

В результате за сутки у общественности подогрелся интерес к пресс-конференции в Уфе, первый же вопрос наставнику «Барыса» прилетел не по игре, а по инциденту, но тренер решил спустить ситуацию на тормозах. И правильно сделал, что не вынес остатки сора из избы! Но после интригующего заявления пресс-службы все ждали чуть ли не подробного разбора этой драки от Михайлиса, а скупой комментарий наставника в очередной раз выставил его в невыгодном свете перед журналистами. Ну и зачем было так подставлять тренера? Нельзя было сразу выложить сухое официальное сообщение с правильно расставленными акцентами? Очень непрофессионально.

Сейчас вокруг «Барыса» очень нездоровый фон, но это уже вина не только тренера и команды. Юрию Михайлису, который, напомню, дебютант КХЛ, будет очень сложно поправить ситуацию, к тому же спокойно работать ему сейчас никто не даст.

«Металлургу» пора меняться. И Воробьёв знает, как это делать

Из «Металлурга» на прошлой неделе тоже приходило немало новостей. Самый громкий инсайд – стычка в самолёте между Николаем Прохоркиным и Александром Гольцем. Но вот это как раз больше похоже на погоню журналистов за жареным. Никаких доказательств острой формы конфликта нет, якобы действующие лица, понятно, всё опровергают, но по нашей информации никакой драки между хоккеистом и помощником главного тренера действительно не было. Прохоркин, возможно, и чувствует себя авторитетом в «Магнитке», но тяжело представить, чтобы он стал поднимать руку на наставника. Тем более на уважаемого в хоккейной среде Гольца, легенды «Металлурга» из прошлого.

Прохоркин — об информации о драке с Гольцем: я не идиот, чтобы драться с тренером

Вероятно, в самолёте реально был разговор без купюр, но, опять же, это абсолютно нормально для мужского коллектива. К тому же, игрокам «Магнитки» было, что обсудить – на выезде уральцы сыграли очень слабо. Но как эта информация вообще просочилась в прессу? Если сотрудники арены «Барыса» ещё могут не иметь никакого отношения к клубу, то здесь приукрашенную «бомбу» явно слил кто-то из своих – вряд ли в самолёте были посторонние. И кому это выгодно? Кто в «Магнитке» способен на такие низкие поступки, нагнетающие атмосферу вокруг команды?

Вот с этим Илье Воробьёву нужно разобраться. Хотя у наставника «Металлурга» и без того хватает проблем. Что происходит с игрой? После Кубка Карьяла у уральцев четыре поражения в пяти матчах, только один раз удалось забить больше одной шайбы за игру. Вроде бы от последствий коронавируса давно пора оправиться. Можно, конечно, винить во всех бедах слабую реализацию бросков, которых «Магнитка» наносит немало. Но всё ли так просто? «Металлург» действительно исправно напрягает вратарей соперников, но большинство бросков совершаются ради броска и не таят в себе никакой опасности. «Магнитке» ощутимо не хватает осмысленных действий в зоне атаки, многовато сумбура, и это странно, учитывая мощный потенциал нападения клуба.

116 бросков и четыре гола за три матча. У «Магнитки» сбился прицел или отвернулась удача? В команде Ильи Воробьёва трудные времена, но никакой паники быть не должно.

С проблемой низкого КПД атаки «Металлург» уже сталкивался в начале сезона. Тогда мы советовали Илье Воробьёву чуть отпустить вожжи, дать игрокам больше свободы и творчества в чужой зоне. Уйти от терпеливого хоккея в сторону более инициативного, атакующего, состав-то позволяет. Илья Петрович как будто прислушался, и в начале октября мы увидели другой «Металлург». В меру развязный, забивной, креативный и – побеждающий. Тогда уральцы выдали пятиматчевую серию успехов, по ходу которой переиграли СКА, «Автомобилист», ЦСКА, «Авангард». Но затем «Металлург» подкосил ковидный кризис, команда осталась без целого ряда лидеров, и Илья Воробьёв снова застегнулся на все пуговицы.

Очевидно, что сейчас тренеру нужно опять перестраиваться. Все ключевые игроки уже в строю. Но проблема в том, что он привык ставить команде именно тот хоккей, в который она играет сейчас. Терпеливый, рабочий, аккуратный. И из этой зоны комфорта Воробьёву выйти тяжело. Но необходимо. Нынешняя тактика не даёт результат, тренер не может этого не понимать. «Магнитка» со своим подбором игроков должна играть ярче, веселее, доминирующе. Судя по октябрю, Воробьёв способен меняться, так что, думаю, в скором времени от уральцев можно ждать нового подъёма.

Илья Воробьёв Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Авангард» и «Магнитка» подписали защитников

Не так давно, рассуждая о проблемах клубов КХЛ, я писал, что «Авангард» и «Металлург» больше всех в лиге нуждаются в усилении линии защиты. И на прошлой неделе обе команды подписали контракты с игроками обороны.

У Уфы ужасное меньшинство, «Авангарду» нужны защитники. Проблемы восточных клубов КХЛ В «Ак Барсе» слишком строгий тренер, «Трактор» слабо играет с топ-клубами.

«Магнитка», расставшись с разочаровавшим Юхо Ламмико, закрыла освободившуюся легионерскую позицию Филипом Хольмом. Швед в позапрошлом сезоне выступал за «Торпедо» и оставил противоречивое впечатление. С одной стороны, Хольм отменно поддерживал атаки и регулярно набирал очки, с другой – очень слабо играл в защите и много привозил. Но «Магнитке» был необходим именно атакующий деф. Тот, который разгонит нападение, привезёт шайбу в чужую зону, сможет дирижировать партнёрами при розыгрыше большинства. С начала сезона у «Металлурга» была дыра в этом важнейшем для современного хоккея амплуа, и ни Егор Яковлев, ни Григорий Дронов, ни кто-либо ещё не могли её закрыть. Хольм должен справиться с этой ролью и помочь форвардам «Магнитки» раскрыть свой потенциал. При этом понятно, что швед наверняка будет достаточно много ошибаться, заигрываться, однако система игры в защите от Ильи Воробьёва предполагает постоянное наличие одного-двух страхующих сзади. Так что, на мой взгляд, это вполне оправданный риск для уральской команды.

Филип Хольм Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Авангард» же взял на пробный контракт Максима Гончарова. Жёсткий защитник с характером должен добавить омичам боевитости и духовитости, с чем в последнее время у «ястребов» возникали проблемы. Гончаров может подраться, может завести партнёров, как на льду, так и в раздевалке. При этом Максим умеет поддерживать атаки, у него хорошая техника для защитника и неплохой бросок. Возможно, Хартли даже будет пробовать Гончарова во второй спецбригаде большинства, где пока очень слабо смотрится Алексей Береглазов, а Максим Чудинов продолжает восстановление после операции.

При этом минусов у Гончарова хватает – не зря же от него в «Спартаке» отказался Олег Знарок. Максим допускает много индивидуальных ошибок, часто хватает глупые удаления. Кроме того, это довольно свободолюбивый хоккеист, игрок настроения, и в жёсткой системе Боба Хартли, где выверено каждое движение игроков и миллион тактических мелочей, Гончаров может почувствовать себя некомфортно. Поэтому пока только пробный контракт.

Зарипов снова напомнил, что он — великий

39-летний Данис Зарипов покорил новый рубеж. Казалось бы, что ещё ждать от единственного в истории КХЛ пятикратного обладателя Кубка Гагарина и рекордсмена чемпионатов России по количеству сыгранных матчей? Но вот новое свидетельство величия живой легенды «Ак Барса». Теперь Зарипов – лучший бомбардир в новейшей истории казанской команды. В матче с «Куньлунем» Данис забил гол и отдал результативную передачу, и в его активе стало 622 (285+337) очка в составе «Ак Барса». На одно больше, чем у нынешнего президента КХЛ Алексея Морозова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Если брать всю историю «Ак Барса», а не только тот отрезок, что казанская команда играет на высшем уровне нашего хоккея, то Зарипов вышел на четвёртое место в списке бомбардиров клуба. Лидер – Сергей Столбун, Уэйн Гретцки местного разлива, и на его счету какие-то нереальные 867 баллов за команду из столицы Татарстана. Но во времена Столбуна казанский «СК им. Урицкого» выступал в Первой лиге союзного первенства, где забивать голы и отдавать передачи, конечно, было попроще, чем в элитном турнире. Так что лидерство Зарипова в новейшей истории «Ак Барса», которая украшена регулярными большими победами, оспаривать никак нельзя. Но не даёт покоя мысль: если бы Данис не уходил на четыре года в «Металлург», то наверняка стал бы абсолютным рекордсменом «Ак Барса».

Легенды восточных клубов КХЛ. В Казани был свой Гретцки, а Боченски стал мэром в Америке Вспоминаем лучших бомбардиров в истории команд нашей лиги.

Но как сложилось, так сложилось. В «Магнитке» зато Зарипов выиграл два чемпионства. А сейчас с «Ак Барсом» идёт за шестым титулом. Это действительно великий игрок. Невероятно стабильный хоккеист, чья результативность никогда не зависела от игры команды в отдельно взятом сезоне, личности тренера, прививаемой системы. Просто Зарипов набирал много очков всегда, при любых обстоятельствах, а таких игроков в современной истории нашего хоккея можно по пальцам пересчитать. И вот сейчас Зарипов, на исходе третьего десятка, умудряется вписываться в быстрый, темповой, физический хоккей Дмитрия Квартальнова. Идёт по графику «очко за игру» и ставит крутые рекорды.