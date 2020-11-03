У Уфы ужасное меньшинство, «Авангарду» нужны защитники. Проблемы восточных клубов КХЛ

Не успели мы и глазом моргнуть, как в КХЛ пролетела первая треть регулярного чемпионата. Сентябрь и октябрь – время традиционного марафона для всех клубов лиги, а также первых глобальных выводов и предположений о судьбе команд в сезоне.

Но сегодня мы не будем выносить никаких вердиктов, а просто обозначим главные проблемы для каждой команды, вскрывшиеся на стартовом этапе чемпионата. Говорим о клубах Восточной конференции.

У «Динамо» играет одно звено, «Локомотив» плох в большинстве. Проблемы западных клубов КХЛ «Йокерит» слишком часто уходит на карантин, «Спартаку» не хватает эмоций Знарка.

«Нефтехимик»

12-е место в конференции, 20 игр, 12 очков

Проблема «Нефтехимика» в том, что у «волков» в этом сезоне не работает ставка на Вячеслава Буцаева. При весьма среднем составе нижнекамцам только и оставалось уповать на мастерство тренера, но Буцаев не справляется. В принципе, подобного выступления я ждал от «Нефтехимика» в прошлом сезоне, но тогда менеджмент клуба смог помочь наставнику, неплохо укрепившись по ходу чемпионата. Сейчас же в распоряжении Буцаева такой материал, с которым очень тяжело продуктивно работать. Слабо играют вратари Барулин и Иванников, оборона, потерявшая летом Сергеева и Шарипзянова, безлика, разболтанна и ненадёжна, а в нападении не дают результат ни опытные хоккеисты, ни легионеры, ни многочисленная молодёжь.

«Нефтехимик» забивает меньше всех на Востоке (у «Барыса» на три шайбы меньше, но и три игры в запасе), а пропускает – почти больше всех, хуже оборона только у «Амура». У «волков» слабая реализация большинства (16,7%) и худшее в лиге меньшинство (68,3%). Понятно, что Вячеслав Буцаев заложник слабого состава, но сделать его сильнее «Нефтехимику» сейчас вряд ли подвластно, да и когда команда валится почти по всем параметрам нельзя обойтись без вопросов к тренеру.

В лиге зреет вторая отставка, Тихонов испугался обмена в «Спартак»? Что происходит в КХЛ Новый взгляд на Квартальнова, нижнекамская безнадёга и переход Грошева в СКА – выводы из регулярки КХЛ.

«Куньлунь»

11-е место в конференции, 21 игра, 12 очков

Фото: photo.khl.ru

У команды нет смысла существования, нет болельщиков и серьёзных спортивных задач, она временно выступает за тысячи километров от места постоянной прописки, а ещё в любой момент готова отдать своих лидеров в другие клубы. Стоит ли в такой ситуации говорить о каких-то игровых проблемах «Куньлуня»?

Но на самом деле, если не вспоминать, что из себя в целом представляет этот китайский клуб, то сейчас «драконы», очевидно, находятся на подъёме. К октябрю они, наконец, собрали оптимальный состав, сыгрались и стали побеждать и набирать очки, причём уже забрали несколько скальпов топ-клубов. Наверняка заслуга в этом и Алексея Ковалёва – в сентябре мы только могли догадываться, что это за тренер, сейчас видим, что, по крайней мере, симпатичную игру в атаке великолепный в прошлом форвард поставить способен. В последних матчах «Куньлунь» и пропускает не так много, и если после перерыва «драконы» продолжат в том же духе, то вполне смогут побороться за место в плей-офф. Но, опять же, мы всё прекрасно понимаем. «Куньлунь» — это политпроект с мутными целями и задачами, и весеннее продолжение сезона может и не входить в планы руководства команды. Ведь это дополнительные расходы, перелёты… В прошлом сезоне мы это уже проходили. Бессмысленность – вот главная проблема «Куньлуня» на все времена.

«Барыс»

10-е место в конференции, 17 игр, 18 очков

У «Барыса», вскоре после выхода команды с карантина, был неплохой отрезок, во время которого казахстанцы одержали три качественные гостевые победы, но в остальном подопечные Юрия Михайлиса в нынешнем сезоне выглядят неважно. Многовато пропускают (в среднем 2,7 гола за матч), не лучшим образом используют свой атакующий потенциал. При Андрее Скабелке (а от сравнений с ним никак нельзя уйти) у «Барыса» было наоборот, хотя и нельзя не отметить тот факт, что в последние два года игра нурсултанской команды улучшалась во второй половине чемпионата.

Так что пока рано делать выводы о том, что Юрий Михайлис не тянет. Плюс, конечно, «Барысу» усложняют жизнь коронавирусные ограничения, из-за которых команда, во-первых, пропустила почти месяц, а во-вторых, вынуждена проводить домашние матчи без зрителей. В былые годы атмосфера на «Астана-Арене» не раз помогала «Барысу» одерживать эмоциональные победы. Сейчас этого команде не хватает, и это хорошо видно по результатам домашних встреч.

У «Барыса» есть лидерский кулак и много матчей в запасе, чтобы поправить турнирное положение, плюс клуб продолжает усиливаться по ходу сезона. На мой взгляд, основная проблема нурсултанцев сейчас в том, что команда ещё не сыгралась, не притёрлась к новому тренеру, да ещё и пропустила солидный кусок турнира. Думаю, объективно оценить «Барыс» можно будет ближе к середине декабря.

«Амур»

9-е место в конференции, 25 игр, 20 очков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Амур» уже успел слиться в одно целое с Сергеем Светловым, который возглавил клуб в сентябре. Сейчас хабаровчане – это команда-эмоция, способная грохнуть «Ак Барс» 7:1, а затем благополучно проиграть несколько игр подряд. При тренере, который «горит» на скамейке, «тигры» и дальше будут так играть: неравнодушно, с надрывом, но нестабильно.

При этом у «Амура», кажется, есть все шансы, чтобы выступать ровнее. Состав у хабаровчан хоть и скромный, но весьма качественный. Проблема же состоит в том, что далеко не все лидеры «Амура» показывают тот хоккей, который от них ждали. Например, слабо играет Гинек Зогорна, Михалу Йордану нечего вспомнить, кроме хет-трика в ворота «Ак Барса», всего 2 очка у Данила Файзуллина, но главный провал «Амура» — это братья Ушенины. Пермяки, в былые годы тащившие хабаровский коллектив, в нынешнем сезоне в 23-х матчах набрали лишь 8 (2+6) очков на двоих. Их энергии, самоотдачи и голов явно не хватает «тиграм». Похоже, братья, летом хотевшие уйти в другой клуб, но не получившие предложений, обиделись на свою хоккейную судьбу и попросту «забили» на «Амур». И даже Светлову не удаётся разжечь в них огонь.

Помимо слабой игры лидеров, мешает «Амуру» и ужасная оборона. После увольнения Александра Юдина у «тигров» мало что поменялось – хабаровчане закончили первую треть регулярки в статусе самой пропускающей команды КХЛ.

«Сибирь»

8-е место в конференции, 24 игры, 21 очко

В первые полтора месяца регулярки у «Сибири» был целый ворох проблем, и мы много об этом писали. Отвратительная игра в обороне, провальные действия вратарей, слабая командная дисциплина, нестабильная игра лидеров. В Новосибирске предприняли ряд шагов, произвели лёгкую кадровую чистку, и это сработало. В последних играх (матч с «Ак Барсом» вынесем за скобки, хотя и там в первом периоде «Сибирь» играла очень правильно) новосибирцы напоминают самих себя, образца прошлого плей- офф. Строгая, плотная, вязкая игра в защите (Олег Ореховский нашёл старые конспекты?), надёжный Харри Сятери в воротах (неужели финну так мешал Алексей Красиков и тренер-соотечественник?) и внимательное отношение к собственным моментам. Плюс, проснулись некоторые нападающие, на которых было больно смотреть в начале сезона – Егор Миловзоров, Виктор Комаров, расцвёл боец Олег Ли. Николай Заварухин как будто по щелчку пальцев вернул себе управление командой и пока успешно выруливает из кризиса.

Посмотрим, к чему это приведёт в дальнейшем. В Новосибирске очень рассчитывают, что единственной глобальной проблемой «Сибири» в нынешнем сезоне останется нестабильность, и к весне клуб сумеет подойти на успешной волне.

Гарипов психанул после гола в овертайме, и вратаря можно понять. Где характер, «Авангард»? Трудный омский октябрь, вечная проблема «Динамо», вернувшаяся «Сибирь» и конфуз «Барыса» — что происходит в КХЛ.

«Торпедо»

7-е место в конференции, 22 игры, 22 очка

У нижегородского клуба не вижу каких-то больших проблем – «Торпедо» выступает ровно так, как от него и ожидали. Стабильности в результатах не хватает, но на эмоциях «автозаводцы» могут обыграть любого. Подопечные Дэвида Немировски идут в зоне плей-офф на Востоке (и вряд ли поднимутся выше седьмого места, или упадут вниз), много пропускают, но и забивают немало – это уже привычный почерк для команды из Нижнего Новгорода. У «Торпедо» хорошо показывают себя легионеры, в порядке Дамир Жафяров (хотя он может играть лучше), стараются прогрессировать молодые хоккеисты, периодически чудят вратари…Словом, ничего нового. Но, наверное, это и к лучшему для «Торпедо».

Главная задача для Дэвида Немировски – лучше, чем в прошлые годы, подготовить команду к плей-офф. Лёгкая и взрывная команда канадского специалиста в два предыдущих сезона неизменно брала бодрый старт, но сдувалась во второй половине чемпионата. «Торпедо» не хватало даже на первый раунд. Сейчас Немировски уже тёртый калач, и в его силах грамотно распределить силы команды по дистанции.

«Металлург»

6-е место в конференции, 23 игры, 29 очков

Проблемы «Магнитки» в последних матчах обусловлены, понятное дело, коронавирусными кознями, из-за которых уральцы долго играли без внушительной части основного состава, а затем предсказуемо выглядели

тяжеловато, медленно и аморфно. Это дело поправимо, причём в ближайшее время.

Что случилось с «Магниткой»? Выдали победную серию, а потом команду скосил вирус На Илью Воробьёва свалилась масса проблем, но пауза на Евротур поможет их решить.

А вот в начале октября мы видели, пожалуй, идеальную «Магнитку». Строгую в обороне, и при этом раскованную в атаке. Уральцы выигрывали и в фирменном для Ильи Воробьёва тягучем, осторожном стиле и в бесшабашной голевой перестрелке. Раскрытие атакующего потенциала состава «Металлурга» — это вообще главная задача для главного тренера магнитогорцев, и в начале прошлого месяца Воробьёв показывал, что он может с ней справляться.

Всё же, если говорить о каких-то глобальных бедах «Магнитки», то команде явно не хватает хотя бы одного сильного атакующего защитника. Такого, который на постоянной основе мог бы двигать шайбу, начинать атаки, закрывать синюю линию в большинстве и иногда опасно стрелять по воротам с дальней дистанции. Хоккеист такого амплуа (важнейшего в современном хоккее) есть в любом другом топ-клубе, и «Магнитке», конечно, тоже не помешал бы качественный пакмувер.

«Авангард»

5-е место в конференции, 22 игры, 30 очков

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О проблемах «Авангарда» сейчас не говорит только ленивый, но, повторюсь, на мой взгляд, никакого системного кризиса у омичей нет. Омск – это тренерская команда, стремящаяся играть активно, в давление, с высоким прессингом, и умеющая варьировать темп по ходу матчей. Да, не всё получается в последних встречах, но при этом очки «Авангард» набирает довольно стабильно, а октябрьская «яма» — это вообще фишка «ястребов» при Хартли.

Тем удивительнее, что журналистам, экспертам и болельщикам сейчас вторит руководство «Авангарда», начинающее дёргаться и искать виноватых. В клубе, видимо, озадачены поиском иностранного голкипера, но решительно непонятно, чем омичей не устраивает тандем Бобков-Гарипов.

«Авангард» ищет иностранного вратаря. В Омске расстанутся с Бобковым или Гариповым? Топ-клуб потерпел три поражения подряд. Похоже, Боб Хартли начинает нервничать.

Многие справедливо обращают внимание на проблемы «ястребов» в атаке, и «Авангард» действительно не использует весь потенциал своего нападения. Но вопрос с количеством голов должна решать сейчас не селекционная служба, а тренерский штаб. Усилить атаку «ястребов» кем-то со стороны при потолке зарплат очень сложно, да и не нужно – у «Авангарда» отличный ростер нападающих, но из них, конечно, нужно извлекать гораздо больше пользы, чем сейчас. Атака «ястребов» обязана быть более вариативной и продуктивной.

Ну а если кем и усиливать этот состав «Авангарда», то защитником. А лучше – двумя. «Ястребам» для разгрузки топ-6 необходимы ещё один крепкий и надёжный домосед (зря отпустили Бондарева!), а также деф с навыками атакующей игры. За набор очков в защитной линии пока отдувается только Оливер Каски, а предположить, в какой форме будет Максим Чудинов после очередной длительной паузы, не представляется возможным. В любом случае, глубина в обороне «Авангарду» точно не повредит.

«Трактор»

4-е место в конференции, 23 игры, 30 очков

В «Тракторе» видна тренерская рука Анвара Гатиятулина, который уже успел слепить в Челябинске компактную, дисциплинированную команду со строгой обороной. Меньше «Трактора» в КХЛ пропускает только «Локомотив», и это большой комплимент для тренерского штаба уральцев.

При этом и в атаке челябинцы вполне дееспособны, сказывается наличие крутых исполнителей. Вспоминает былые годы Сергей Калинин, очень хорош Виталий Кравцов, с небольшим запозданием, но проснулись легионеры Седлак, Гика, Оберг. Да и голкипер Роман Вилл оправдывает доверие. «Трактор» закончил первую треть регулярки в топ-4 Востока, до лидеров конференции – рукой подать.

Что же, в Челябинске всё идеально? На нынешнем этапе сезона – возможно, но проблема в том, что у «Трактора» пока было очень мало серьёзных проверок в чемпионате, при этом игры с «Автомобилистом» (дважды), «Локомотивом», «Салаватом Юлаевым» и «Магниткой» челябинцы проиграли. Выходит, весь идеал заканчивается, когда подопечные Гатиятулина встречаются с топ-клубом. И это пока главная проблема «Трактора», хотя, повторюсь, выборка игр для таких выводов ещё очень мала.

«Автомобилист»

3-е место в конференции, 22 игры, 33 очка

«Автомобилист» — команда с лучшей атакой в КХЛ, вполне надёжной обороной, самым убойным большинством в лиге, да ещё и очень редко проигрывающая в основное время. К тому же, уральцы показывают очень зрелищный хоккей, так что придётся придраться, чтобы найти у подопечных Билла Питерса проблемы. Но они есть. Например, слабенькое меньшинство – всего 78,5% нейтрализации.

А ещё вот какой момент. «Автомобилист» играет энергично, бодро и весело, но пока всё это напоминает две предыдущие регулярки с Андреем Мартемьяновым. А мы помним, как в плей-офф уральцы с трудом воспринимали смену декораций и возросший уровень сопротивления соперников. Справится ли с переходом на кубковый хоккей Питерс? Будет ли его «Автомобилист» более гибким тактически? Эти вопросы будут открыты вплоть до начала плей-офф, как бы здорово уральцы не провели гладкий чемпионат.

«Салават Юлаев»

2-е место в конференции, 25 игр, 31 очко



Уфа очень хороша в этом сезоне, хоть команде и пришлось пережить коронавирусный кризис. Однозначно, при Лямсе «Салават» стал выглядеть солиднее, компактнее и перестал зависеть только лишь от настроения лидеров. Виден системный подход, есть глубина атаки, чувствуется большой потенциал. Болельщики уфимцев отвыкли от такого, но у «Салавата» практически не было игр в первые два месяца, где бы «юлаевцы» валяли дурака. В клубе увеличилась ответственность за результат каждого матча, повысилась степень уважения к собственным поклонникам, плюс в команде теперь нет людей, которым прощается прохладное отношение к регулярке и отсутствие продуктивности. Спросите у Никиты Сошникова или Михаила Воробьёва.

В Уфе недовольны Сошниковым, «Авангард» на пороге странного трансфера. Итоги недели КХЛ «Северсталь» — главный сюрприз первой трети сезона, а в лиге появилась новая звезда.

У «Салавата» есть лучшее звено в КХЛ, классная глубина нападения, крутые двусторонние форварды, перспективная молодёжь, топовый и проверенный вратарь, плюс в защите соблюдён баланс жёсткости и креатива. На мой взгляд, именно уфимцы – лучшая команда Востока в первой трети сезона. Но есть небольшая и неожиданная проблема – ужасное меньшинство. У «Салавата» всего 69% нейтрализации, хуже обороняется только «Нефтехимик». Это довольно странно, учитывая, что в уфимской команде есть элитные «убийцы» численного преимущества соперника – Кадейкин, Хохряков, Жарков.

«Ак Барс»

1-е место в конференции, 23 игры, 34 очка

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ак Барс» — самая противоречивая команда Востока. С одной стороны, казанцы идут в лидерах конференции, с другой – нам не раз приходилось говорить о серьёзных проблемах коллектива Дмитрия Квартального. При этом очки «Ак Барс» всегда набирал стабильно, а претензии сводились к излишне схематичной и скучной игре и нереализованному потенциалу нападения. По сути, то же самое говорим и про «Авангард», просто у казанцев больше побед и, как следствие, выше место в таблице. Поэтому руководству «Ак Барса» меньше капают на мозги в прессе.

Разнос «Ак Барса» — крах философии Квартальнова или новая реальность? Что происходит в КХЛ Возрождение «Куньлуня», причина конфуза «Барыса» и отличный знак для лиги – выводы из матчей КХЛ.

Мне кажется, что ни у «Ак Барса», ни у «Авангарда» нет каких-то огромных проблем, системного кризиса. Да, эти команды максимально зависят от своих требовательных и иногда очень упрямых наставников, отчего создаётся ощущение некоторой зажатости хоккеистов на льду. Но, скажите мне, когда тотальное подчинение команды тренерским взглядам мешало ей добиваться результата в плей-офф? А ведь именно кубковые матчи – мерило всего. Пожалуй, в регулярке на «Ак Барс» и «Авангард» бывает тяжело смотреть, не в каждом матче работает система, и на фоне занятых тяжёлым трудом на льду казанцев и омичей лёгкие и воздушные атаки «Салавата» с «Автомобилистом» смотрятся предпочтительнее. Но пускай они попробуют весной выиграть серию у этих парней, якобы уставших от ежовых тренерских рукавиц!