Одни ворота на двоих. 10 лучших дуэтов голкиперов хоккейной Суперлиги

Царёв и Ячанов брали серебро для «Ак Барса», а Ерёменко ждал шанса три года в разных командах.

В современной КХЛ большинство команд предпочитают иметь в своём составе одного сильного вратаря, железного первого номера, за спиной которого вовсе необязательно должен сидеть качественный сменщик. Ну а случаев, когда клуб располагает двумя равноценными голкиперами, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

Во времена Суперлиги всё было несколько иначе. Многие команды имели именно пару сильных вратарей, каждому из которых можно было доверить место в рамке в важном матче. Разумеется, были исключения: например, в начале нулевых Егор Подомацкий в «Локомотиве» или Игорь Карпенко в «Магнитке» целыми сезонами играли почти без замен. Но сегодня мы хотим вспомнить лучшие бригады голкиперов из нашего хоккейного прошлого.

Дмитрий Ячанов – Андрей Царёв («Ак Барс»), 1999 – 2003

Совместные достижения: серебро Суперлиги в сезонах-1999/2000 и 2001/2002

Воспитанник казанского хоккея Дмитрий Ячанов дебютировал в родной команде ещё во времена Межнациональной хоккейной лиги, когда клуб из столицы Татарстана ещё назывался «Итиль». В чемпионате-1997/1998 Ячанов вытеснил из ворот другого местного воспитанника, опытнейшего Сергея Абрамова, и в этом же сезоне «Ак Барс» завоевал своё первое золото чемпионатов России.

В 1999-м в Казань перешёл молодой нижегородец Андрей Царёв. В первом сезоне в новой команде он провёл лишь три игры в регулярке, зато уже в плей-офф, в котором «Ак Барс» дошёл до финала, Царёв и Ячанов поровну делили место в воротах. Однажды даже в буквальном смысле.

Царёв и Ячанов не могут поделить ворота «Ак Барса». Видео

В следующих двух чемпионатах этот равнозначный дуэт обеспечивал «барсам» стабильность на последнем рубеже, при этом Царёв потихоньку задвигал стареющего Ячанова на второй план, и в серебряном плей-офф 2002 года Дмитрий провёл всего лишь одну встречу.

В сезоне-2002/2003 Ячанов окончательно смирился с ролью бэкапа, а по ходу следующего чемпионата ушёл в родной клуб Царёва «Торпедо». Круг замкнулся. Что касается Андрея, то в локаутном сезоне он полностью проиграл конкуренцию Николаю Хабибулину и Фреду Брэтуэйту и летом 2005-го перебрался в «Нефтехимик».

Андрей Царёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вадим Тарасов – Сергей Шабанов («Металлург» Нк), 2000 — 2001, 2002 – 2005

Совместные достижения: выход в плей-офф в сезонах-2003/2004 и 2004/2005

Воспитанник усть-каменогорского хоккея Вадим Тарасов в юности играл в системе родного «Торпедо», после распада СССР выступал за юниорскую сборную Казахстана, но с 1994-го года его жизнь и судьба были связаны с Россией. Ещё в эпоху Межнациональной хоккейной лиги Тарасов оказался в Новокузнецке и стал настоящей легендой местного «Металлурга».

Голкипер Тарасов — один из символов недолгого счастливого периода «Кузни» в 1998-2000 годах. Новокузнецк переживал хоккейный бум, принимал первый в истории Суперлиги Матч всех звёзд, а «Металлург» занимал второе место в регулярке и добирался до бронзовых медалей.

Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России. Часть 2 «Мечел» потерял независимость, «Динамо-Энергия» исчезло, а у «Кузни» проблемы даже в ВХЛ.

В «бронзовую» команду летом 2000-го перешёл белорус Сергей Шабанов, и его дуэт с Тарасовым помогал «Кузне» в начале нулевых держаться на достойном уровне, хотя с финансами у «Металлурга» уже тогда были проблемы. На протяжении четырёх сезонов (в 2001-м Тарасов на год съездил в АХЛ), Вадим и Сергей играли за «Кузню» практически поровну, обеспечивали команде необходимую надёжность последнего рубежа и более-менее регулярно выводили «Металлург» в плей-офф, где, впрочем, клуб с Кузбасса не проходил дальше первого раунда. Но для «Кузни» само участие в кубковых матчах уже было большим успехом.

Вадим Тарасов и Сергей Шабанов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Распалась бригада летом 2005-го. Шабанов оказался в числе тех 14 хоккеистов, что переехали из Новокузнецка в Санкт-Петербург вслед за главным тренером Николаем Соловьёвым и генменеджером Олегом Гроссом. Вадим Тарасов хранил верность «Металлургу» на год дольше, после чего перебрался в набиравший силу «Салават Юлаев».

Майк Фаунтин – Максим Михайловский («Лада»), 2001 — 2003

Совместные достижения: бронза в сезоне-2002/2003

У «Лады» времён Петра Ильича Воробьёва всегда была непробиваемая оборона, на последнем рубеже которой ещё и находился сильный иностранный голкипер. Фаунтин, Лаббе, Трвай, Маркканен…Но в сезоне-2002/2003 сложилась уникальная для Тольятти ситуация, когда «Лада» располагала сильной бригадой вратарей – канадца Фаунтина задвигал опытный россиянин Максим Михайловский.

За год до этого Михайловский в основном полировал лавку, так как Фаунтин был вне конкуренции, однако бронзу-2003 для «Лады» выигрывал именно воспитанник «Спартака». В регулярке Михайловский показал поистине сумасшедшую статистику, даже учитывая крепость тольяттинской защиты – 36 матчей, 1,10 (!) пропущенных шайб в среднем за игру, 95,3% отражённых бросков. Фактически, Максиму тогда невозможно было забить больше двух голов, однако в плей-офф к этой крепости всё же сумел подобрать ключи будущий чемпион «Локомотив». Но нужно отметить и Фаунтина, который играл меньше, но отлично разгружал Михайловского, и в результате у «Лады» был самый надёжный и «сухой» дуэт голкиперов во всей лиге.

Распался он летом 2003-го, когда Фаунтин уехал в немецкий чемпионат. Интересно, что спустя три года Майк вернулся в уже кризисный тольяттинский клуб, немного зацепил эпоху КХЛ и в составе «Лады» закончил карьеру в 2009 году.

Совместные достижения: золото в сезоне-2004/2005

Один из самых известных казахстанских вратарей Виталий Еремеев после переезда в Россию в 1994-м поиграл за ЦСКА и ярославское «Торпедо», а в 1999-м перешёл в московское «Динамо» на место основного голкипера, освободившееся после ухода Ильдара Мухометова.

В первый же сезон с Виталь Михалычем в воротах бело-голубые взяли золото Суперлиги, а в это же время в системе «Динамо» пробивал дорогу наверх 19-летний перспективный парень Саша Ерёменко. Будущий шестикратный чемпион России впервые оказался постоянным сменщиком Еремеева в сезоне-2002/2003, а уже в следующем чемпионате Ерёменко, пережив аренду в «Амур», заиграл так сильно, что задвинул не только Алексея Волкова, но и самого Еремеева в плей-офф. Но он для «Динамо» закончился вылетом в первом круге.

В локаутном чемпионате Еремеев и Ерёменко уже играли поровну, однако в плей-офф более опытный Виталий не дал никаких шансов другу-конкуренту.

11 кубковых матчей, меньше одного гола в среднем за игру, 96,6% отражённых бросков — это был звёздный час Еремеева.

Виталий Еремеев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Ерёменко, игравший всё же чуть больше в регулярке, в золотом для «Динамо» плей-офф появился на льду только один раз, не пропустил ни одной шайбы, однако роль сменщика пикового вратаря Александра не устраивала. Летом 2005-го Ерёменко ушёл из «Динамо» навстречу новым приключениям и трофеям, чтобы вернуться в родную команду через шесть лет.

Марсель Кузино – Виктор Чистов («Северсталь»), 2002 — 2003

Совместные достижения: серебро в сезоне-2002/2003

Канадец Кузино — первый заокеанский легионер в истории «Северстали». Прибыв в Череповец, экс-голкипер «Торонто», «Айлендерс» и «Кингз» испытал сильнейший культурный шок и хотел сбежать из города, но не позволили условия контракта. Чуть позже в «Северсталь» приехал ещё один канадец Мартин Брошу, присутствие соотечественника помогло Кузино освоиться, и в результате Марсель в том сезоне сумел дотащить череповчан до исторического достижения – серебра Суперлиги.

Марсель Кузино Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вот только сменщиком Кузино во второй половине сезона был уже не Брошу, а россиянин Виктор Чистов. Причём нижегородец не сидел в глубоком запасе: Сергей Михалёв доверял ему важные матчи, в том числе и в плей-офф, так что выход в финал «Северстали» — командная работа дуэта вратарей. Впрочем, в решающей серии сезона ни Кузино, ни Чистов не смогли остановить могучий «Локомотив», а летом 2003-го бригада распалась. Кузино всё-таки не выдержал прелестей череповецкой действительности и вернулся доигрывать карьеру в Канаду.

Александр Вьюхин родился в Екатеринбурге, состоялся как вратарь в украинском хоккее, а легендой стал в Омске. В сибирском городе Вьюхин появился в середине 90-х и практически сразу же сумел переиграть в воротах «Авангарда» Сергея Храмцова. С Александром омичи взяли свои первые медали (бронза МХЛ в 1996-м), с ним же завоевали серебро в 2001-м.

Восемь лет в конце 90-х – начале 00-х Вьюхин был основным голкипером «ястребов», но летом 2002-го в «Авангард» из «Северстали» перебрался герой ЧМ-2002 Максим Соколов.

Соколов отражал по 40 бросков за матч и вытащил Россию в финал. ЧМ-2002 был похож на чудо Он поздно раскрылся и недолго играл на высоком уровне, но оставил значительный след в истории нашего хоккея.

Соколов и Вьюхин почти на равных правах защищали ворота «ястребов» в сезоне-2002/2003, этот дуэт был одним из сильнейших в Суперлиге. Однако в плей-офф, который закончился для омичей поражением в полуфинале от «Северстали» и проигрышем «бронзовой» серии «Ладе», новичок полностью переиграл старожила – Вьюхин весной 2003-го провёл лишь одну встречу.

В следующем сезоне 30-летний Вьюхин окончательно проиграл конкуренцию Соколову, который был на год его старше, и по ходу сезона Александр принял решение покинуть ставший родным клуб. Вьюхин ушёл в «Сибирь», чуть-чуть не дотерпев до золотых медалей с «Авангардом».

Норман Маракл – Максим Соколов («Авангард»), 2004 — 2005

В чемпионском сезоне Соколов был железобетонным первым номером «Авангарда», но летом 2004-го из поверженной в финале «Магнитки» «ястребы» выписали в помощь Максиму Нормана Маракла.

Максим Соколов и Норман Маракл Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Канадский индеец и россиянин провели в регулярке одинаковое количество матчей, причём оба играли не слишком уж удачно, учитывая их бэкграунд. Ну а в плей-офф локаутного сезона Соколов испытал те же чувства, что и Вьюхин двумя годами ранее – Маракл задвинул партнёра в глубокий запас. С экстравагантным легионером «Авангард» прошёл «Магнитку» в первом раунде, но в полуфинале попал под будущего чемпиона «Динамо». Маракл играл без замен, однако большая часть позора в эпохальном втором матче серии досталась именно Соколову – канадца Валерий Белоусов убрал уже после третьей шайбы.

Мини-серию за бронзу омичи, по традиции, проиграли, а бригада Маракл – Соколов распалась следующим летом, так как россиянин перебрался в родной Санкт-Петербург. Любопытно, что с двумя сильными дуэтами голкиперов «Авангард» так и не добился сколько-нибудь значимого результата.

Фред Брэтуэйт – Александр Ерёменко («Ак Барс»), 2005 — 2006

Совместные достижения: золото в сезоне-2005/2006

Чернокожий голкипер Фред Брэтуйэт, имевший внушительный опыт матчей НХЛ (255 игр в сильнейшей лиге мира), появился в «Ак Барсе» в локаутный сезон. Уже тогда он почти поровну делил игровое время со звёздным Николаем Хабибулиным, а затем решил не возвращаться в Северную Америку и стал основным вратарём казанцев в чемпионате-2005/2006.

Впрочем, серьёзную конкуренцию Брэтуэйту составлял только что перешедший из «Динамо» Александр Ерёменко. В регулярке воспитанник бело-голубых провёл на 10 матчей меньше Фреда и показал даже чуть лучшую статистику, чем легионер, однако в «золотом» для казанцев плей-офф львиную долю игр провёл всё-таки Брэтуйэт. С выбором голкипера Зинэтула Билялетдинов не ошибся (Фред сыграл великолепно), ну а Ерёменко второй год подряд выиграл золото чемпионата России со скамейки запасных.

Фред Брэтуэйт Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Летом 2006-го Брэтуэйт всё-таки решил ещё раз пробиться в НХЛ (в итоге не получилось), а Ерёменко остался в казанской команде, чтобы сражаться за пост номер один «Ак Барса» с новым иностранным оппонентом.

Александр Ерёменко – Мика Норонен («Ак Барс»), 2006 — 2007

Совместные достижения: серебро в сезоне-2006/2007

Ерёменко прогрессировал с каждым годом, но ставку на него делать в Казани ещё боялись, поэтому на место Брэтуэйта «Ак Барс» пригласил ещё одного вратаря с опытом игры в НХЛ – финна Мику Норонена.

Этот очень сильный дуэт почти поровну разделил игровое время в регулярке, но в плей-офф для Ерёменко наступил день сурка – он опять оказался в глубоком запасе. С Нороненом «Ак Барс» дошёл до решающего пятого матча финала с «Магниткой», где на домашней площадке потерпел обидное поражение, упустив возможность защитить чемпионский титул.

Александр Ерёменко – Вадим Тарасов – Милан Гниличка («Салават Юлаев»), 2007 — 2008

Совместные достижения: золото в сезоне-2007/2008



Летом 2007-го Александр Ерёменко перешёл в «Салават Юлаев», и в уфимском клубе добился-таки своего – стал основным голкипером топ-клуба. При этом в Уфе он подвинул Вадима Тарасова, игравшего в столице Башкортостана уже второй сезон, однако легенда Новокузнецка всё равно получал от Сергея Михалёва приличное игровое время.

Александр Ерёменко Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Это был весьма качественный и надёжный дуэт российских голкиперов, однако в ноябре «Салават» зачем-то решил добавить к нему чеха Милана Гниличку. Что-то это напоминает, правда, «Авангард»?

«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф Видимо, по мнению руководства «ястребов», Игорь Бобков и Эмиль Гарипов с этой задачей справиться не смогут.

Но если Грубец сейчас активно завоёвывает пост номер один в омском клубе, то Гниличка в «Салавате» 13 лет назад был в роли пятой ноги у собаки. Чех играл гораздо меньше, чем Ерёменко и Тарасов, а в плей-офф появился на льду лишь раз. Тем не менее – стал чемпионом России, хотя главным героем той кубковой весны у «Салавата» был, конечно, настырный Ерёменко, завоевавший своё третье золото за четыре года.