«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф

Эпопея с переходом иностранного вратаря в «Авангард» завершена. Новичком «ястребов» стал экс-голкипер «Куньлуня» Шимон Грубец. Собственно, это была первая фамилия, появившаяся в медиапространстве, и, насколько мне известно, с другими кандидатами (Ланкинен, Бартошак) омичи даже не контактировали, хотя многочисленные инсайдеры, вьющиеся вокруг «Авангарда», и пытались ввести публику в заблуждение.

«Сразу после одного из матчей регулярки я увидел сообщение от агента с просьбой срочно перезвонить. Он сказал, что есть большая вероятность моего перехода в «Авангард». Дальше всё случилось очень быстро. Я до сих пор не верю. Со мной связались представители «Авангарда», сказали, что за мной в Мытищи приедет машина. Только тогда я поверил, что это действительно случилось», — рассказал Грубец после первой тренировки с «ястребами».

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Несколько дней назад, когда информация о возможном переходе чеха в «Авангард» стала достоянием общественности, я писал о том, что этот трансфер будет выглядеть для омичей странно. Шестой легионер, третий вратарь… Зачем? Это было похоже на дёргание руководства «ястребов» после неудачно проведённого октября, причём Бобков или Гарипов в роли козлов отпущения выглядели нелепо. Сейчас я по-прежнему остаюсь при мнении, что российская бригада голкиперов «ястребов» не нуждалась в разбивке и усилении. Но трансфер уже совершён.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков объяснил приобретение Грубеца, но этого было мало. Увы, комментировать сложившийся перебор легионеров в клубе и дальнейшую судьбу Бобкова и Гарипова Волков не посчитал нужным. Пришлось самому додумываться о сакральном смысле подписания чеха.

Шимон Грубец в сборной Чехии Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, зачем Грубец мог понадобиться «Авангарду»? Думаю, руководителям «ястребов» не давала покоя мысль, что в клубе нет железобетонного первого номера в воротах, с которым не страшно идти в плей-офф. Омичи смотрели на Юху Метсолу в «Салавате», Якуба Коваржа в «Автомобилисте» и понимали, что ни Бобков, ни Гарипов конкурировать с ними не могут. В принципе, понять метания руководителей «ястребов» можно. Эмиль мощно начал этот сезон, успел «засушить» три матча, но затем несколько сдал, стал нервничать и пропускать хотя бы по одной лёгкой шайбе почти в каждой встрече. Непробиваемой, надёжной стеной Гарипов в «Авангарде» не стал, а, насколько я понимаю, именно на это рассчитывали в омской команде.

Что касается Бобкова, то в Игоря, как во вратаря-лидера, мощного стартера в «Авангарде» не верят ещё после прошлого плей-офф. Его Бобков, прямо скажем, провалил, хотя я в очередной раз напоминаю, что весной этого года слабо сыграла вся команда и бессмысленно выделять вратаря. Кому-то покажется странным, что при всём этом с Бобковым в прошлом сезоне был подписан новый и достаточно «жирный» контракт. Но подпись под договором была поставлена в декабре, то есть задолго до плей-офф, а регулярку Игорь проводил на высочайшем уровне, вызывался в сборную России плюс свежа в памяти была его уверенная игра в Кубке Гагарина-2019. Но, повторюсь, нынешней весной Бобков испортил себе всю репутацию, и как бы он сейчас не играл в новом сезоне (а играет он снова очень сильно), в «Авангарде» в нём продолжают сомневаться.

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Вот и выходит, что омичи имели в своём распоряжении двух хороших вратарей, но ни за одного из них не могли поручиться, держа в голове плей-офф. Отсюда и растут ноги приобретения Грубеца. Чем же так покорил омский менеджмент этот чех? Алексей Волков разглядел в нём монументально спокойного голкипера (небольшой камень в огород импульсивного Гарипова), который может выигрывать для команды матчи. Очевидно, Волков полагает, что ни один из русских вратарей «Авангарда» на такие подвиги не способен. И тут нужно не забывать, что функционер оценивает эту ситуацию не только с точки зрения генерального менеджера, но и как бывший вратарь. Так что ему, что называется, виднее, хотя со стороны кажется, что Волков выдаёт чеху слишком много авансов.

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Таким образом, «Авангард» сделал ставку на Грубеца. Тогда кто из русских вратарей покинет команду? «У «ястребов» есть два очень хороших вратаря. Нас будут сравнивать. Тренеру решать, кто будет в воротах», — отмечает чешский новичок омичей.

По моей информации, принципиального решения о том, с кем расстанется «Авангард», ещё действительно не принято. И Бобков, и Гарипов пока тренируются вместе с командой. Вероятно, проводить кастинг вратарей «ястребы» будут через игры, и только после того, как ещё раз посмотрят на всех голкиперов в боевых условиях, определятся с третьим лишним. Кстати, я думаю, что у Грубеца нет никакого иммунитета. Если он разочарует, то уйдёт из «Авангарда» так же быстро, как пришёл. Но для этого Шимону, конечно, нужно сильно «постараться». Вероятнее же всего, клуб покинет Гарипов или Бобков, и в обоих случаях омичи наверняка постараются выгодно обменять своего вратаря. Тут стоит заметить, что Эмиля с его более адекватным контрактом «Авангарду» будет проще «трейдануть», поэтому фамилия Гарипова гораздо чаще всплывает в различных слухах. Ну а позиции, реально требующие в «Авангарде» укрепления, хорошо известны.

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Итак, вратарский вопрос в «Авангарде» обострился из-за желания омичей иметь надёжного, спокойного стартера. Хорошо, такой аргумент принять можно, а споры о том, сильнее Грубец, чем Бобков и Гарипов, или нет – уже бессмысленны. Но вот ещё один момент: Грубец стал шестым легионером в «Авангарде». Как быть с этим? Полагаю, что в тех матчах, где ворота «ястребов» будет защищать чех, в ротацию станут попадать форварды-иностранцы. Защитники-финны Покка и Каски в «Авангарде» неприкосновенны. Первый – настоящий лидер обороны, мастер позиционной защиты и один из лучших в КХЛ по количеству блокированных бросков. Второй – единственный в «Авангарде» защитник-бомбардир, обладающий монополией на игру в первой спецбригаде большинства.

Форварды-«варяги» омичей тоже, конечно, приносят пользу клубу. Корбан Найт хорош на точке вбрасывания и может мастерски сыграть на пятачке, Рид Буше часто уходит в тень, но обладает редким голевым чутьём, Иржи Секач идеально подходит «Авангарду» Хартли своей агрессивной силовой

манерой и огромным объёмом катания, хоть и очков у этого чеха маловато. Но эти нападающие не являются системообразующими игроками в системе команды, они не незаменимы, как, скажем, Хартикайнен в «Салавате» или Яшкин в «Динамо». Так что ротация вряд ли нанесёт большой вред «Авангарду», как команде, хотя у хоккеистов, которые начнут периодически попадать в запас, может проявиться недовольство. Но об этом вообще не стоит говорить, к тому же, все профессионалы.

Что ж, «Авангард» совершил свой странный трансфер. Но таким он кажется сейчас, и я вполне допускаю, что по прошествии времени моя (и не только) оценка подписания Грубеца «ястребами» изменится. Поживём – увидим, а Шимону, в любом случае, удачи в омской команде!