Камбэк «Динамо» — мощный, но с душком, «Трактор» умеет играть красиво. Что творится в КХЛ

После яркого игрового дня КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

«Трактор» умеет играть красиво. Если не спят лидеры

Челябинская команда при Анваре Гатиятулине – образец прагматичного и терпеливого хоккея. Такой стиль приносит результат «Трактору», однако очевидно, что в составе «медведей» есть хоккеисты, которые должны выбиваться из общей картины. То есть понятно, что Гатиятулин проповедует и отлично ставит вязкую, тягучую, плотную модель игры с прицелом на оборону, ориентированную в первую очередь на разрушение, а не на созидание. Однако лидеры «Трактора», форварды-игровики, обязаны даже при такой системе отвечать за мощное атакующее начало. И когда у лучших нападающих челябинцев это получается, хоккей «Трактора» уже не выглядит однобоко и скучно.

«Трактор» умеет играть красиво, и не только против «Нефтехимика» или рижского «Динамо». Можно вспомнить матч в Москве с «Динамо» в первый день октября, но вчерашняя встреча с «Автомобилистом» — более яркий пример. Игра в Челябинске проходила в том русле, которое гораздо привычнее подопечным Билла Питерса. Открытый, качельный, быстрый, комбинационный хоккей без средней зоны. Но тем приятнее для «Трактора» победить сильного соперника его же собственным оружием.

Это стало возможным, потому что вовремя проснулись ведущие игроки челябинцев. Те самые, что в строгом механизме Гатиятулина имеют чуть больше свободы и отвечают за креатив, комбинации и, как следствие, голы. Тройка Кравцов – Седлак – Гика при поддержке вернувшегося после травмы Ника Бэйлена провела прекрасный матч, организовав все три шайбы «Трактора» в основное время, ну а второй гол челябинцев – это украшение всего игрового дня.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Конечно, после такого могут странно выглядеть обвинения «Трактора» в унылом хоккее, но небольшая проблема челябинской команды в том, что вот такие концерты в атаке она выдаёт гораздо реже, чем может. Форварды-лидеры клуба должны на более-менее постоянной основе действовать ярко, красиво и продуктивно. Вряд ли это будет мешать челябинцам, как команде, выполнять базовые требования системы Гатиятулина, зато у побед, добытых в таком стиле, послевкусие окажется намного приятнее. Ведь красоту в хоккее в Челябинске ценят исторически.

Что же касается «Автомобилиста», то у команды Питерса продолжается чёрная полоса, причины которой я уже описывал. Вчера у уральцев прорвало нападение, было шикарное большинство, забили три шайбы, но в очередной раз подвела оборона. И есть небольшая проблема с вратарской позицией. Якуб Коварж – абсолютно топовый голкипер, но мы видим, что с каждым годом ему всё тяжелее ровно проводить весь сезон. Чеха необходимо психологически и физически разгружать, но у «Автомобилиста» некому это делать на стабильной основе. Леонид Фомин и Владислав Гросс – это очень несерьёзно, а Владимиру Галкину всего 20 лет, у него почти нет опыта КХЛ, и на роль бэкапа в топ-клубе он ещё не годится. Любопытно, что этой проблеме в Екатеринбурге уже не один год, но «Автомобилист» упорно не желает её решать. Как бы не подвела в решающий момент эта слепая вера в Коваржа.

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Камбэк «Динамо» мощный, но – с душком. Слишком уж дешёвые удаления «Локомотива»

Ярчайший матч состоялся вчера на «ВТБ-Арене». При этом до середины третьего периода ничего не предвещало какой-то драмы. «Локомотив», реализовавший во втором отрезке свои моменты, грамотно играл по счёту, контролировал игру, а у «Динамо» ничего не получалось. Молчали лидеры бело-голубых, а больше некому было взять на себя ответственность, чтобы взбудоражить это ровное и спокойное течение матча.

Наверное, «Локомотив» так бы и доехал до итоговой победы, но на финише основного времени матча ярославцев сгубили удаления. Андрей Скабелка на пресс-конференции назвал их дешёвыми, и в этом есть доля истины. Но Андрей Владимирович – тренер опытный и прекрасно знает, что обсуждать и тем более критиковать работу арбитров наставникам можно только за приличный денежный штраф. Будь иначе, Скабелка бы обязательно заменил определение «дешёвые» на «слабые», имея в виду и поведение соперника, и работу судей.

Давайте посмотрим внимательно. Два штрафа из трёх за игру высоко поднятой клюшкой бело-голубые просто выпросили у арбитров. Хоккеисты прекрасно знают, что подобные нарушения судьями караются моментально, так как относятся к особо опасным для здоровья игроков. Но фишка в том, что арбитры далеко не всегда успевают заметить непосредственно момент прикосновения клюшки к лицу, а потому часто реагируют на реакцию пострадавшей стороны. А она, чаще всего, бывает сильно приукрашенной – картинное запрокидывание головы, прижимание руки к лицу, иногда падение. Ну вы знаете… А самое интересное, что риск заработать штраф за симуляцию в таких ситуациях минимальный.

В концовке вчерашнего матча не может быть претензий только к удалению Николая Коваленко. Форвард «Локомотива» безрассудно махнул клюшкой, сильно заехав ей в лицо Оскару Линдбергу. Швед аж упал от неожиданности, и в этом эпизоде не было никакой наигранности.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но остальные два штрафа — это 10 баллов игрокам «Динамо» за артистизм. На 50-й минуте Иван Муранов после вбрасывания наклонил голову в поисках шайбы, сам наткнулся на черенок клюшки Георгия Иванова, а затем изобразил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Нет, допустим, Муранову реально стало настолько неприятно. Но он же сам напоролся на клюшку соперника, причём на ту её часть, которая находилась в своём обычном положении и явно не была высоко поднятой. Тут судьи просто купились на движение Ивана, отправили Иванова отдыхать, а «Динамо» забило первый гол в матче.

Дальше было чистое удаление Коваленко, а через 39 секунд арбитры оставили «Локомотив» втроём. Вот за эти действия Никиты Черепанова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Защитник ярославцев, конечно, виноват в том, что высоко задрал клюшку после попытки выброса шайбы из зоны. Но Черепанов не попал по лицу Кагарлицкому – Дмитрий как бы сам наехал на висящий в воздухе крюк, а затем, разумеется, стал выпрашивать удаление у судьи. Арбитр, кстати, находился за спиной Черепанова, и с его ракурса всё выглядело так, будто Никита с размаха заехал форварду «Динамо» по физиономии. Но это не так, и я убеждён, что если бы Кагарлицкий не стал изображать, то арбитры не решились бы оставлять «Локомотив» втроём в столь важный момент игры, хотя формальный повод для удаления Черепанова и был.

Всё это не отменяет того факта, что «Локомотив» плохо сыграл в меньшинстве в ключевых эпизодах и не смог отстоять победу над, казалось бы, уже деморализованным соперником. Кстати, не выручил и Паскуале, да и в овертайме ярославцы проиграли совершенно заслуженно, забыв на пятачке Михала Чайковски. Тут Андрею Скабелке есть над чем подумать исключительно в игровом плане, к тому же поражение стало для «Локомотива» пятым в последних шести встречах.

Также нельзя не похвалить «Динамо» за волю и характер. Ведь мало заработать удаления, надо их ещё реализовать. У бело-голубых вчера вовремя сказали своё слово лидеры, и получилось одержать прекрасную победу, которая не решит глубинных проблем «Динамо» в этом сезоне, но сильно улучшит моральное состояние коллектива.

Это был мощный перформанс от бело-голубых, но всё-таки немного жаль, что шикарный камбэк «Динамо» оказался с душком. Впрочем, давно известно, что в нашей жизни побеждают не честные, не умные, а хитрые.

«Стыдно за такое судейство!» Почему Бучневич наехал на арбитров?

После игры «Динамо» и «Локомотива» тему судейства не поднимал никто из медийных лиц, а вот итог встречи в Череповце завёл воспитанника «Северстали» Павла Бучневича, ныне выступающего в НХЛ.

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Что же не понравилось форварду «Рейнджерс»? Игровых удалений у «Северстали» и СКА в этом матче оказалось поровну, арбитры не прощали «армейцам» ни толчки на борт, ни подножки, ни даже задержки игры.

Петербуржцы сравняли счёт в большинстве, но ведь и «Северсталь» один раз реализовала лишнего – удаление Неволина, в принципе, по делу. Никакого убийства и предвзятого отношения к череповчанам в этом матче не разглядеть, а Бучневич, скорее всего, оказался в плену эмоций. Либо же решил лишний раз получить респект от подписчиков, ведь очень модно обвинять арбитров после игр со СКА.

Но ладно Бучневич – он в этом матче был в роли зрителя. Хуже, что хладнокровие потерял действующий нападающий череповчан Даниил Вовченко. Ещё после заброшенной шайбы был виден запредельный настрой форварда — посмотрите, как он отпраздновал гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но затем возбуждённый Вовченко направил энергию не в то русло и стал «кусаться» с арбитром Кулаковым. Видимо, после того как СКА сравнял счёт, раздосадованный Даниил перешёл границу и получил штраф за неспортивное поведение. Его, кстати, «армейцы» не реализовали.

Понятно, что Вовченко было очень обидно. «Северсталь» была очень хороша и горяча вчера вечером, вела 2:0, перебросала СКА в каждом из периодов, но – уступила. В решающие моменты сказался класс хоккеистов из Санкт-Петербурга, но уж точно не судейский фактор. В такой ситуации молодые игроки часто от бессилия начинают поиск внешних врагов и теряют контроль над собой – Вовченко в результате доигрался до дисциплинарной «двадцатки», полученной уже после финальной сирены.

Реплика Бучневича в «Инстаграме» тоже, вероятно, от досады. Но, кстати, любопытно, как Павел расставил акценты. Права-то на форварда в КХЛ сейчас как раз у СКА! Но Бучневич дал понять, что сердце его принадлежит родной команде.

Варнаков покорил крутой рубеж. Впереди только отец и главная легенда «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» вчера в красивом матче одержало волевую победу над «Йокеритом», а результат для команды Дэвида Немировски сделал Михаил Варнаков – хоккеист, о котором мы не так часто вспоминаем в этом сезоне. Варнакова-младшего уже мало кто рассматривает как лидера «Торпедо», хотя форварду лишь 35 лет и он по-прежнему способен выбивать по 30 очков за регулярку.

Проблема в том, что Михаил играет очень нестабильно, может надолго уйти в тень. Но вчера Варнаков был хорош. Сделал дубль, забил важнейшую победную шайбу на последних минутах основного времени, а ещё – покорил крутой рубеж. Михаил забил 200-й и 201-й голы за «Торпедо», став лишь третьим хоккеистом в истории клуба, кто разменял третью сотню шайб. Впереди только легендарный для города Александр Скворцов (248 голов) и Михаил Варнаков-старший. Чтобы превзойти достижение отца, форварду «Торпедо» нужно забить за родную команду ещё 27 голов. Вполне реальное достижение!

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Ещё интересно, что Варнаков-младший уже провёл на порядок больше игр за «Торпедо», чем Скворцов и Варнаков-старший – 650 матчей. И уже в нынешнем сезоне нападающий может выйти по этому показателю на второе место в истории клуба. Если обойдётся без травм и ротации, то ещё до конца регулярки Варнаков обойдёт Михаила Преснякова (665 игр) и Анатолия Водопьянова (678). Ну а рекорд Олега Наместникова (723 матча за «Торпедо») при благоприятных раскладах покорится Варнакову уже в следующем сезоне, до конца которого у него и рассчитан контракт.