«Магнитка» сыграла за Воробьёва! Летели 1:4 и забили пять голов подряд!

Ноябрьский кризис «Магнитки»

Третий месяц осени обернулся настоящей катастрофой для магнитогорского «Металлурга» с точки зрения спортивного результата. Команда Ильи Воробьёва выиграла всего два матча из семи, при этом единственная победа в основное время была одержана ещё 1 ноября – дома над «Трактором» (4:1). С тех пор уральцы откровенно забуксовали, в результате чего закономерным образом откатились на шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Главной проблемой для «Магнитки» стала реализация бросков. Наиболее показательна история из поездки по маршруту Новосибирск – Нур-Султан – Хабаровск. За три гостевых матча «Магнитка» нанесла 116 бросков в створ ворот соперников (37 с «Сибирью», 42 с «Барысом» и 37 с «Амуром»), в итоге серьёзно перебросав каждую из команд. Несмотря на шквал бросков, лишь четырежды гости смогли отличиться.

116 бросков и четыре гола за три матча. У «Магнитки» сбился прицел или отвернулась удача? В команде Ильи Воробьёва трудные времена, но никакой паники быть не должно.

После возвращения «Металлурга» домой ситуация коренным образом не изменилась. За 125 минут игрового времени с «Северсталью» (1:4) и «Ак Барсом» (2:3 Б) уральцы сподобились на три заброшенные шайбы, которые помогли команде набрать всего одно очко.

Лидеры уральского клуба провели ужасный месяц

Когда любую команду накрывает кризис, обычно самые большие вопросы начинают возникать к её лидерам. Один из главных новичков уральского клуба в межсезонье Сергей Плотников не в состоянии отличиться уже на протяжении 15 матчей. Воробьёв пытается публично защищать своего хоккеиста на пресс-конференциях, отмечая большой объём работы, проделываемый игроком. Однако подобные слова могут быть уместны относительно нападающих третьих-четвёртых звеньев, но уж точно не в отношении игрока топ-6.

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Не лучшим образом выглядят и иностранные форварды уральского коллектива. Очень слабо выглядят крайние форварды Харри Песонен и Тейлор Бек. Канадец Бек с семью голами формально является лучшим снайпером уральской команды, но последний раз Тейлор поражал ворота соперников ещё 26 октября – больше месяца тому назад. В свою очередь центрфорвард Деннис Расмуссен никак не может набрать игровую форму после позднего начала сезона. Шведский форвард присоединился к «Магнитке» в ходе регулярки и на данный момент очень далёк от оптимальных кондиций.

Пелино вернулся в Магнитогорск, а Кошечкин сорвал юбилейный матч

Чтобы помочь «Магнитке» выбраться из затянувшегося кризиса, Воробьёв призвал на помощь своего прежнего помощника Майкла Пелино. В сезоне-2013/2014 канадский тренер вошёл в тренерский штаб магнитогорского клуба, в котором отработал пять лет. Сначала Пелино ассистировал Майку Кинэну, а затем уже помогал и самому Илье Петровичу, в том числе и в сезоне-2016/2017, когда уральцы завоевали Кубок Гагарина. Затем Майкл с разной степенью успешности поработал в «Авангарде» и «Локомотиве», а теперь вернулся в Магнитогорск. Его контракт рассчитан до конца сезона

Тренер Пелино вернулся в магнитогорский «Металлург». Контракт рассчитан до конца сезона

Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. Примечательно, что соперники обменялись гостевыми победами. Сначала «Магнитка» праздновала успех в Нижнекамске (4:1), а спустя 11 дней «волки» взяли реванш в Магнитогорске (4:3). С быстрого гола подопечные Вячеслава Буцаева начали и третью очную встречу в регулярке. Словацкий форвард Либор Гудачек совершил стремительный рейд по дальнему борту, ворвался в зону «Магнитки» и резким кистевым броском прошил Василия Кошечкина.

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Для 37-летнего Кошечкина встреча с «Нефтехимиком» оказалась 800-м матчем в чемпионатах России. Вот только вряд ли опытный голкипер захочет когда-либо вспоминать о своей игре в этой встрече. Уже спустя 13 минут после стартового вбрасывания юбилейный матч для Кошечкина был завершён. Нападающий четвёртого звена «волков» Булат Шафигуллин выполнил эффектный перевод на дальнюю штангу, куда подключился защитник Роман Абросимов – новичок «Нефтехимика» двумя касаниями обработал шайбу, после чего переправил её в цель. Кошечкин парировал пять бросков из семи и уступил место в воротах финскому голкиперу Юхо Олкинуоре.

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Нестрашил ассистировал как своим, так и чужим

А вот другой ветеран магнитогорского клуба продолжает блистать. 39-летний Сергей Мозякин фирменным броском использовал большинство под занавес первого периода, позволив уральской команде зацепиться за встречу. Для лучшего снайпера в истории отечественных чемпионатах заброшенная шайба стала шестой в нынешнем сезоне. «Магнитке» хватило всего четырёх секунд, чтобы реализовать удаление Ильдара Шиксатдарова.

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Результативной передачей в эпизоде с голом отметился чешский форвард Андрей Нестрашил. Всё тот же Нестрашил приложил свою клюшку и к следующей заброшенной шайбе, вот только на этот раз отличился «Нефтехимик». Гудачек затащил шайбу в чужую зону, чешский форвард выбил шайбу у своего соотечественника, но игровой снаряд подобрал Марат Хайруллин, который и отправил шайбу в ворота, застав врасплох Олкинуору тем самым реализовав большинство.

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Двойной удар «Магнитки» вернул хозяевам надежду

Совсем плохи дела магнитогорского коллектива стали на 30-й минуте, когда гости в четвёртый раз отпраздновали успех. Снова своё слово сказало четвёртое звено «волков» – забил 20-летний Андрей Чивилёв. Голевой передачей отметился сын главного тренера «Нефтехимика» Дэниэл Буцаев. Молодой нападающий вышел на четвёртое место в нынешнем сезоне по набранным очкам (семь) среди хоккеистов, не достигших 20-летия. Дэниэл догнал в этом рейтинге Родиона Амирова из «Салавата Юлаева».

Впрочем, в этот вечер голкиперы обеих команд были явно не на высоте, так что уральцы очень быстро сумели снова возродить интригу. Подопечные Воробьёва сделали дуплет, забросив две шайбы в течение 107 секунд. Последовательно отличились прервавший голевую засуху Бек и лучший бомбардир «Магнитки» среди игроков обороны Егор Яковлев. В моменте с голом Бека российский защитник также записал на свой счёт результативной действие в виде голевой передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Дубль Чибисова завершил мощный камбэк «Магнитки»

Игра в большинстве вообще стала ключевым фактором в матче. Именно реализация лишнего помогла «Магнитке» восстановить равновесие в середине третьего периода. Феноменальный Мозякин нашёл Нестрашила передачей на пустых воротах, и чешскому



форварду оставалось просто подставить клюшку под прострел. Для 39-летнего Мозякина набранное очко стало третьим в этой встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Упустив преимущество в три шайбы, гости так и не смогли прийти в себя. За пять минут до конца основного времени Андрей Чибисов забросил пятую шайбу уральцев в матче, которая и стала победной для «Магнитки».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео лучших моментов второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Спустя ещё несколько минут Чибисов оформил дубль, окончательно добив «Нефтехимик». Возвращение Пелино в Магнитогорск обернулось эффектным камбэком «Магнитки». Теперь уральская команда начнёт жить по-новому?