Квартальнов не способен удивлять, «Ак Барс» обречён в плей-офф? Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня чемпионата КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Как «Ак Барс» собирается быть успешным в плей-офф?

В битве лидеров Востока «Авангард» вчера как-то буднично обыграл «Ак Барс». И дело не в том, что матч прошёл без зрителей, а потому оказался лишён околохоккейной атмосферы. Просто Боб Хартли так уверенно и безапелляционно выиграл тренерскую дуэль у Дмитрия Квартальнова (во второй раз подряд), что сомнений в итоговом успехе омичей не возникало чуть ли не со второй минуты матча, когда «Авангарду» удалось открыть счёт.

«Ак Барс» в результате перебросал соперника (33-28), на 10 минут больше владел шайбой (22:21 – 12:23) и суммарно перебегал омичей на 5 километров, но возникало ли у кого-то ощущение по ходу этой встречи, что казанцы вот-вот воплотят преимущество в скорости и территории в голы? Не думаю. «Авангард» отдал подопечным Квартальнова периметр, позволил «Ак Барсу» много возиться с шайбой по углам и бросать с неопасных дистанций, но предельно насытил среднюю зону (разрушая попытки быстрых атак с ходу) и зону перед воротами (не пуская казанцев на пятак), а также сконцентрировался на мгновенном переходе из обороны в нападение. Если упрощать, то «Авангард» грамотно сыграл вторым номером, на контратаках, при этом выиграл очень много нейтральных шайб, не уступил в движении и единоборствах, хладнокровно справляясь с прямолинейным казанским давлением. В матче был только один отрезок, когда «Ак Барс» реально доминировал и опасно нагнетал (после третьей пропущенной шайбы и до конца второго периода), игроки «Авангарда» слегка занервничали и стали отбрасываться, но тут омичей подтащил Шимон Грубец.

Вот зачем «Авангард» купил третьего вратаря! Грубец снова «засушил» лидера Востока КХЛ «Ак Барс» опять проиграл «ястребам» в гостях, и к Дмитрию Квартальнову есть большие вопросы.

Интересно, что неделю назад игроки «Ак Барса» говорили, что оказались не готовы к омскому тотальному давлению в начале встречи. Сейчас Дмитрий Квартальнов признался, что не ожидал от «Авангарда» игры на контратаках. То есть Боб Хартли уже дважды перехитрил коллегу, а вот наставнику «Ак Барса» удивить «ястребов» снова было нечем. И в этом кроется большая проблема для казанцев, если заглядывать в плей-офф.

Стефан Да Коста Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В составе «Ак Барса» немало креативных, техничных хоккеистов, способных сыграть нестандартно. Да Коста, Доус, Галиев, Бурмистров, Зарипов – это своего рода свободные художники, умеющие поражать соперника нетривиальными ходами. Все они умеют играть в комбинационный хоккей, растягивающий даже самую плотную и компактную оборону, у всех есть отличный бросок и навыки плеймейкера. Но в кого они превратились в жёсткой, линейной, физической системе Квартальнова? В обычных бегунков, лишённых индивидуальности и креативного «я». Известные мастера в «Ак Барсе» играют так же, извините, тупо и предсказуемо, как, например, любимцы главного тренера Дыняк, Воронков, Глухов и другие ребята. Всё это выглядит как забивание гвоздей микроскопом.

Нет, система Квартальнова, конечно, не безнадёжна. Она устраняет зависимость команды от игры пары-тройки лидеров, что приносит результат на дистанции. Посмотрите, команды Дмитрия Вячеславовича, как правило, отменно проводят регулярку и избегают длительных спадов. И даже сейчас «Ак Барс» при всей неоднозначности стиля лидирует на Востоке. Но плей-офф – это совсем другой турнир. Там не будет матчей с «Куньлунем», «Северсталью», «Нефтехимиком», которых можно задавить давлением и силовой игрой. Там будет вот такой не менее системный, но, оказывается, более разнообразный в атаке «Авангард», которому «Ак Барс» за три матча сезона забил лишь один гол. Или упрямый, вязкий «Трактор», который не сломается под напором казанского «бей-беги». Или слегка анархичный «Салават Юлаев», чьи лидеры в принципе плюют на любую систему соперника и играют в свой хоккей в независимости от обстоятельств.



Есть ощущение, что при встрече с другими топами Востока «Ак Барс» быстро упрётся в потолок своей предсказуемой тактики, а перейти к плану «Б» и как-то удивить соперников Квартальнов не сможет. Ещё в финале Кубка Гагарина — 2016 Дмитрий Вячеславович показал себя заложником стиля, и с тех пор, как видно, совершенно не изменился.

«Магнитка» расцвела в атаке. Спасибо Пелино?

«Металлург» после неудачной серии матчей вновь вышел на белую полосу. И дело даже не в результатах – это следствие. А причина – игра уральцев в нападении. Когда форварды «Металлурга» начинают думать в атаке, когда не стесняются делать больше двух передач в чужой зоне, когда появляется второй темп и поддержка защитников, то у «Магнитки» вырывается наружу весь громадный атакующий потенциал, и количество бросков сразу же переходит в качество.



Состав уральцев предполагает, что эта команда должна показывать весёлый, искрящийся, открытый хоккей. И я уже отмечал, что это немного идёт вразрез с тренерской философией Ильи Воробьёва. Очевидно, что он сторонник концепции, которую успешно применял его отец – гений оборонительного и терпеливого хоккея Пётр Ильич Воробьёв. Логично, что и сын исповедует схожую модель, но, повторю, состав нынешней «Магнитки» собран под другой стиль, да и времена, когда можно быть успешной командой, просто выставляя «автобус», как мне кажется, остались в Суперлиге.

The Hockey News — о возвращении Пелино в «Магнитку»: соблазн Урала был слишком силён

С самого начала сезона не покидало ощущение, что Воробьёву, который в целом сумел поставить «Металлургу» игру и привил определённый стиль, не хватало в штабе помощника, который бы сосредоточился на работе с нападающими. Видимо, в уральском клубе мыслили в схожем направлении, и в конце ноября в «Магнитку» вернулся Майкл Пелино. Блестящий тактик, во многом благодаря которому атака уральцев в прежнюю эпоху Кинэна — Воробьёва сияла ярчайшими красками. Этот прилично обрусевший канадец знает, как развязать руки форвардам в рамках строгой системы и создать такой рисунок игры в нападении, который не только будет продуктивен, но и понравится болельщикам.



Сейчас на тренерском мостике «Магнитки» Пелино провёл всего три матча, и в них уральцы забросили 15 шайб. Разумеется, не стоит говорить о том, что канадец пришёл и всё изменил – нельзя не учитывать, например, дырявую оборону «Нефтехимика» или провал «Динамо» во вчерашнем матче. Но и вряд ли это просто совпадение, что с приходом Пелино «Металлург» расцвёл в атаке, прервали голевое молчание лидеры команды, а, например, Андрей Чибисов, воспринимавшийся всеми исключительно как ролевик-бегунок и столп на пятачке, вдруг показал себя могучим тягачом, который умеет контролировать шайбу на скорости и обладает отличным броском.



Тандем Воробьёв – Пелино выглядит очень перспективно для «Магнитки». За Ильёй Петровичем – отличная теоретическая база и общая модель игры, в которой особенное внимание уделяется тому, как не пропустить и как дотерпеть до нужного результата, а это важнейшее умение в плей-офф. За Пелино – раскрытие атакующего потенциала команды, исключение нездорового перекоса к закрытому хоккею.

Удивительный сейв Прохоркина! Нападающий «Магнитки» в падении отбил шайбу на линии ворот! Забей «Динамо» в этом эпизоде, всё могло бы быть иначе. Но дальше шайбы залетали только в его ворота. Получился разгром.

В принципе, вчера мы увидели, как это может работать. «Магнитке» пришлось вытерпеть натиск «Динамо» в первом периоде, но затем удалось отодвинуть игру от своих ворот и расправить плечи в атаке. Не уверен, что без Пелино «Металлург» стал бы так смело играть в гостевом матче впереди, и всё могло закончиться упорной ничьей в основное время или даже поражением, так как уже не раз в сезоне «Магнитке» не удавалось довести дело до победы, действуя по счёту. А так уральцы где-то рискнули, прибавили, забили классные голы и сделали результат уже во втором периоде.

В минском «Динамо» засверкала новая звезда белорусского хоккея?

Минское «Динамо», одна из лучших команд начала сезона, снова приятно удивляет. Белорусы пережили небольшой ковидный кризис, срубивший иностранных лидеров, дождались возвращения оптимального состава и снова принялись показывать едва ли не самый зрелищный хоккей в КХЛ. Напомню, что «Динамо» — одна из тех редких команд, которая играет исключительно от атаки. В «бразильский» хоккей, если говорить штампами. Конечно, в плей-офф такая модель вряд ли поможет минчанам, но в регулярке они сейчас идут на четвёртом месте Запада и радуют болельщиков весёлой, задорной игрой почти в каждой встрече.



Но если в сентябре Минск тащили только легионеры, то сейчас у команды другой лидер. Это 22-летний капитан Егор Шарангович, который, похоже, становится новой звездой белорусского хоккея. Наверное, первой со времён братьев Костицыных. Шарангович играл за «Динамо» в КХЛ в сезоне-2017/2018, затем был выбран в подвале драфта НХЛ «Нью-Джерси» и сразу же уехал играть за «Бингхэмптон». В АХЛ его статистика была добротной, но не поражала воображение, поэтому, когда Егор вернулся в Минск в рамках арендного договора, никто от него не ждал чудес.



Но Шарангович удивляет. Лидерские качества, стабильность, прекрасный бросок, тонкое голевое чутьё. Егор забивает голы самыми разными способами и делает это регулярно. Сейчас на его счету 17 шайб в 30 матчах регулярки – столько же у Алексея Макеева, а больше только у Дмитрия Яшкина. И сейчас Шарангович становится для Минска таким же Яшкиным. Получает громадное доверие тренера, играет почти по 20 минут за матч и забивает, забивает, забивает.



Статистика Егора Шаранговича.

Помнится, несколько лет назад в хоккейном Минске велись яростные споры насчёт вектора развития команды: делать акцент на воспитанниках и развивать белорусский хоккей, либо продолжать активно пользоваться услугами легионеров. Пример Шаранговича в очередной раз подтверждает, что настоящему таланту ничто не помешает заявить о себе. «Динамо» сейчас напичкано крутыми иностранцами, но главное восхищение вызывает 22-летний уроженец Минска.