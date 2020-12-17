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Кубок Первого канала 2020, Швеция — Россия: прямая трансляция матча, 17 декабря 2020

Максим Замятин Павел Панышев
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Наши стартуют на домашнем этапе Евротура! Швеция — Россия. Онлайн
Стартовый матч Кубка Первого канала для команды Валерия Брагина против шведов. Все подробности — в нашей трансляции.
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия в рамках Кубка Первого канала. Это второй этап Евротура в нынешнем сезоне. Первый этап, который проходил в Финляндии, в великолепном стиле выиграла сборная России, у которой на счету 8 очков после трёх матчей. Вторыми идут чехи (6 очков), затем команды Финляндии (3) и Швеции (1). На Кубке Карьяла у россиян играл молодёжный состав, которым руководил Игорь Ларионов. На этот раз у нашей команды много опытных игроков, а капитаном сборной стал Вадим Шипачёв.

Расписание Кубка Первого канала

Матч Швеция — Россия начнётся в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдёт на «ЦСКА-Арене».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Live Павел Панышев

Валерий Брагин заявил, что в воротах сборной России в матче со Швецией будет играть Александр Самонов.

17:23 Павел Панышев

Самое время ознакомиться с составом сборной России на Кубок Первого канала.

Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ!
Бурдасов и Сошников получили шанс показать себя на Кубке Первого канала, а Жафяров, Кадейкин и Макеев остались без вызова.
17:10 Павел Панышев

В стартовом матче Кубка Первого канала сборная Финляндии победила команду Чехии, встреча завершилась со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
17 декабря 2020, четверг. 14:30 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Сунд (Оямяки, Иломяки) – 03:15' (5x5)   1:1 Яшек (Машин, Ленц) – 12:10' (5x5)   2:1 Руохомаа (Оямяки, Карьялайнен) – 17:45' (5x4)   3:1 Карьялайнен (Юнттила, Линдбом) – 22:05' (5x5)   3:2 Лакатош – 22:21' (5x5)   4:2 Рантакари (Няттинен, Каски) – 33:41'   4:3 Яшкин (Нестрашил, Яшек) – 34:55' (5x3)
16:58 Павел Панышев

Алексей Кудашов поделился ожиданиями от выступления национальной команды в матче со сборной Швеции на Кубке Первого канала.

«На Кубок Первого канала традиционно собираются лучшие составы. По крайней мере у сборной России абсолютно точно. Конечно, всегда будут разговоры, что кого-то не взяли, но все вызванные в сборную ребята полностью это заслужили. Это сильнейший состав на сегодняшний день.

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то у сборной Швеции хватает игроков из КХЛ. Плюс нельзя забывать, что в европейских чемпионатах очень много мастеровитых шведских хоккеистов. Это очень приличная сборная, так что с нетерпением ждём игры, думаю, всех ждёт зрелищный матч.

В воротах россиян с первых минут сыграет Александр Самонов? Мне известны его возможности, он вышел на уровень сборной, пора показывать результат именно за сборную. Наш капитан Вадим Шипачёв, считаю, не только сильнейший центральный нападающий, но и самый яркий игрок в Континентальной лиге. У Вадима много опыта, авторитета, он обладает лидерскими качествами. Не зря ведь он и в московском «Динамо» является капитаном», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

16:43 Павел Панышев

Вчера тренерский и руководящий штаб сборной пообщались с прессой и ответили на многочисленные вопросы журналистов о предстоящем Кубке Первого канала.

«Если сборная собирает игроков, все должны быть на месте». Третьяк ответил Квартальнову
Пресс-конференция руководства сборной России перед стартом Кубка Первого канала.
16:31 Павел Панышев

Раздевалка сборной России. Сегодня сыграем в красном.

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