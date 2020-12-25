Как Овечкин и Малкин дразнили американцев. Один из самых наглых матчей России на МЧМ

На МЧМ-2005 сборная России приехала с видами на золото и с Евгением Малкиным и Александром Овечкиным. В заокеанской прессе их уже тогда называли «двойным ударом» — как-никак, первый и второй номер последнего драфта НХЛ, будущие суперзвёзды. Чемпионами они тогда не стали, зато стали главными героями одного из самых наглых матчей России на МЧМ.

Турнир наша команда начала с поражения от американцев. Хозяева турнира быстро забили два гола, россияне отыгрались, потом ещё раз и ещё, но затем голкипер Эл Монтойя перекрыл кислород нашим ребятам, уверенно останавливая все атаки, а последних секундах Овечкин запорол бросок в пустой угол. Поражение ребята запомнили и уже дальше шли без осечек, даже заняли первое место в группе и вышли напрямую в полуфинал. Там в соперники им достались всё те же американцы, только матч на сей раз сложился ровно наоборот от того, что было в группе. Тут уже наши остановили действующих чемпионов среди молодёжи, одержав одну из самых крупных побед над американцами в истории турнира. Однако счёт 7:2 совсем не отражал то, что происходило на льду.

Начало осталось за Россией – лучший вратарь МЧМ-2004 Монтойя дрогнул, да и команда перед ним без разбору махала клюшками и врезались в соперника, а затем ехали в штрафбокс. Первые два большинства Россия реализовала (забили Энвер Лисин и Овечкин) и повела 2:0 на пятой минуте встречи.

Но, конечно, полуфинал с американцами не мог быть простой прогулкой. Хозяева включились, поднажали, и пришёл черёд удаляться уже нашим. Два удаления подряд – две шайбы в воротах Антона Худобина. Хорошо, что звено Малкина вскоре снова вывело Россию вперёд. Забил Сергей Широков и задал тон последующим событиям. Видимо, Сергею надоело слушать скандирование трибун «USA, USA», поэтому после гола он подъехал к заградительному стеклу и приложил руку к уху.

Во втором периоде голевое пиршество было временно поставлено на паузу – шансы создавали и россияне, и американцы, но вратари парировали все броски. При счёте 3:2 начался третий период, в котором всё могло повернуться в любую сторону. Дело в свои руки взял Малкин – подхватил шайбу в средней зоне, спокойно заехал в зону атаки, раскачал защитника и мягким кистевым бросил под перекладину. Красивый гол, который немного снял напряжение со сборной России, но играть ещё было ого-го, девять минут.

Россия получила большинство – опять американцы слишком уж жёстко врезались в соперников, — но провела его, больше заботясь о том, чтобы не пропустить, а не забить ещё одну. «Была очень нервная игра, особенно в конце, всё-таки хозяева играли. Сдержались, потерпели. Судья не всё увидел, много моментов было с нанесением травмы, играли жёстко и грязно. Давали ребятам указание не отвечать. Нам необходимо терпеть и всё воплощать только в результат. Все эмоции после игры», — говорил после игры тренер Сергей Герсонский. Однако часть эмоций выплеснулась из его ребят в концовке, когда стало понятно, что победа никуда не денется.

Когда США заменили вратаря на шестого полевого, Овечкин сделал счёт 5:2, порадовался в объятиях партнёров, что-то прокричал в сторону американцев, а затем, уже сидя на скамейке, указал американским трибунам на свою фамилию на свитере. Может, таким образом он хотел сказать, что на грубую игру он отвечает голами? «Сегодня нас побили, играли очень жёстко, делали всё исподтишка», — говорил Овечкин.

Дразнить поверженного соперника продолжил Малкин. Забив в пустые ворота, он демонстративно проехался перед американской скамейкой и даже пытался отбить кулачки с соперником. «Конечно, это радость, я кричал «Ура!», «Россия», «Молодцы» после гола. Наша победа заслужена. Американцам проиграли в группе, это был первый матч, немного волновались. Сейчас поймали свою игру, вышли и сделали своё дело», — сказал Евгений после игры. Накал страстей был такой, что даже тренеры команд обменялись парой ласковых.

Сейчас бы за такое нашим ребятам оторвали головы – помните, сколько шума поднялось в Швеции, когда Александр Хованов в полуфинале МЧМ-2020 отпраздновал свой гол перед скамейкой соперника? В 2005-м американская пресса отреагировала более сдержанно – больше внимания уделялось тому, насколько это тяжёлое поражение и как важно собраться на игру за бронзу.

«У США лучшие вратари на МЧМ». Что пишут в Америке перед матчем с Россией Американцы поднимают командный дух перед матчем с нашими — тренер нарядится Санта-Клаусом, а игроков ждёт праздничная индейка.

Зато возмутились в сборной Канады: «Они дразнили «скамейку» соперника, дразнили трибуны. Такое нахальство нас немного разозлило. С Россией всегда принципиальные матчи, настрой на них бешеный. Особенно после того, что они сделали в полуфинале», — говорил капитан Канады Майк Ричардс перед финалом.

Что было дальше, все помнят – канадская «дрим-тим» растоптала Овечкина, Малкина и сборную России со счётом 6:1. Понятно, что молодёжный хоккей зиждется на эмоциях, но главное – не переборщить в наглости и разудалости, иначе это может сыграть с тобой злую шутку.